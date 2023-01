Lakkosuma saa jatkoa – AKT uhkaa sulkea satamat

Lakkovaroitus on annettu satamien lisäksi kuorma-autoalalle, säiliö- ja öljytuotealalle sekä terminaalitoiminta-alalle.

AKT on antanut lakkovaroitukset muun muassa satamien ahtaustyöhön.

Auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT on antanut lakkovaroitukset satamien ahtaustyöhön ja kolmelle autoliikenteen sopimusalalle. Jos tes-neuvotteluissa ei päästä ratkaisuun, lakot alkavat 15. helmikuuta.

Lakkovaroitus on annettu satamien lisäksi kuorma-autoalalle, säiliö- ja öljytuotealalle sekä terminaalitoiminta-alalle.

AKT:n mukaan sen aloilla neuvotteluissa ei ole päästy sopimaan ja keskustelemaan keskeisistä kysymyksistä, koska työnantajaliittojen tiukasti koordinoimissa neuvotteluissa odotetaan teknologiateollisuuden palkkaratkaisua.

– Palkankorotuksissa on kysymys ihmisten toimeentulosta tilanteessa, jossa inflaatio on vienyt rajusti ostovoimaa. Neuvotteluissa on lisäksi tärkeitä laadullisia kysymyksiä, AKT:n puheenjohtaja Ismo Kokko sanoi tiedotteessa.

Ahtausalaa koskee myös keskiviikosta alkaen AKT:n aiemmin antama ylityökielto.