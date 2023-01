Somekohun seuraus: K-ryhmä uusii salaattipakkauksensa

Vilkasta keskustelua aiheuttanut ”valmistettu Suomessa” muuttuu.

K-ryhmän tavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja Harri Hovi kertoo Taloussanomille, että ryhmä uusii salaattipakkaustensa merkinnät nopealla aikataululla.

Viime viikolla keskusteltiin sosiaalisessa mediassa kiivaasti havainnosta, jonka mukaan K-kaupan Pirkka-salaattipussissa kerrotaan salaatin olevan Suomessa valmistettu, mutta raaka-aineiden olevankin Espanjasta ja Italiasta.

Maanantaina Hovi kertoi Taloussanomille, että kuluttajapalautetta tuli viikonvaihteessa ”vyörynä”. Pakkauksen merkintä siitä, että salaatti on ”valmistettu Suomessa” oli palautteen mukaan epäselvä ja aiheutti hämmennystä.

K-ryhmässä on nyt arvioitu asiaa ja päätetty uusia pakkaukset. Muutos koskee viittä salaattisekoituspakkausta ja pakkaukset muuttuvat helmikuun aikana.

– Minun viestini on, että kyllä me reagoimme palautteeseen. Jos joku koetaan epäselväksi, kyllä me reagoimme ja muutamme, siitä ei ole kahta sanaa, Hovi sanoo Taloussanomille.

Uudet salaattipakkaukset ilmestyvät hyllyihin helmikuun aikana sitä mukaa, kun ne valmistuvat ja saadaan pakkauslinjalle. Aikaa vievät vielä uusien pakkausten suunnittelu sekä muun muassa painolaattojen ja materiaalien hankkiminen.

– Uudet pakkaukset tulevat hyllyyn hiukan eri aikatauluilla, mutta melko ripeästi kuitenkin, Hovi sanoo.