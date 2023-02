Asiakkaan sopimuksessa lukee, että sen saa purkaa sakkomaksun maksamalla.

Helenin asiakas kiukustui sähköyhtiöönsä.

– Solmin Helenillä 25 sentin kilowattitunnin määräaikaisen sopimuksen kahdeksi vuodeksi eteenpäin. Sopimusta tehdessä sanottiin, että 50 euron sakolla onnistuu purkaa sopimus ja varmistin tämän, Anniina kertoo.

– Ei onnistu, vaikka luvattiin niin. Olen tarjoutunut maksamaan sakon ja ottanut useasti yhteyttä.

Hän ei halua kertoa sähkösopimuskiistastaan omalla nimellä.

Heleniltä todettiin useampaan kertaan, että sopimuksen purkaminen ei onnistu ja että määräaikainen sopimus on voimassa 12. joulukuuta 2024 asti. Näin yhtiön asiakaspalvelu ilmoitti viimeksi tänään keskiviikkona.

Tilalle Helen on tarjonnut uutta lyhyempää sopimusta, joka on nimeltään Fiksusähkö Takuu 6 kk. Tuote on tarjolla tammi-maaliskuun aikana ja myös niille nykyisille kuluttaja-asiakkaille, jotka ovat solmineet sopimuksensa ennen 19. joulukuuta.

Anniina ei puolen vuoden sopimusta halua vaan nimenomaan pörssisähkön, jollaiseen hänen pitäisi mielestään voida vaihtaa sakon maksamalla. Hän on yrittänyt tehdä näin ja vaihtaa vanhan sopimuksen Helenin pörssisähköön.

Sopimuksessa sanotaan näin: ”Jos purat sopimuksen kiinteähintaisen jakson aikana jostain sellaisesta syystä, jota ei ole mainittu sopimusehdoissa, Helen Oy:llä on oikeus periä sopimussakkona 50 e, jos vuosikäyttö on korkeintaan 10 000 kWh ja 200 e, jos vuosikäyttö on yli 10 000 kWh”.

Syyskuun alussa sakkoehto poistui sopimusehdoista.

Taloussanomat on nähnyt sopimuksen ja Helenin viestit.

Sähkön hinta putosi

Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa huomauttaa, että ehdoista huolimatta kaikilla toimitusvelvollisuuspiirissä olevilla asiakkailla on poikkeuksellisesti mahdollista maksutta vaihtaa Fiksusähkö-sopimukseen.

Hintsa vahvistaa, että ennen sakkoehdon poistumista 7. syyskuuta tehdyt sopimukset ovat voimassa vanhojen tilausehtojen mukaisesti.

Hintsan mukaan asiakkaalla pitäisi olla oikeus vaihtaa sopimusta esimerkiksi pörssisähköön, jos on vanha sopimus. Jostain syystä asiakaspalvelu näytti kuitenkin toimineen toisin Anniinan kohdalla.

Kun asiaa oli selvitetty toistuvasti Heleniltä, yhtiöstä myönnettiin tänään, että Anniinan tapauksessa on käynyt ”inhimillinen virhe” ja että asiakaspalvelua ohjeistetaan nyt asiasta uudestaan.

Anniina oli yrittänyt saada asiaan ratkaisua myös kuluttajaneuvonnasta, mutta tuloksetta.

Sähkön hinta laskussa

Asiakkaan turhautuminen on ymmärrettävää. Syksyn nopea markkinamuutos nosti sähköyhtiöillä pitkien sopimusten hintariskiä merkittävästi. Nyt sähkön hinta on sen sijaan ropissut alaspäin reippaasti. Kehitys näkyy markkinasähkössä selvästi.

Anniinan tapauksessa kyse oli myös sopimusehtojen noudattamisesta.

Suomen hinta-alueella pörssisähkön hinta on tammikuun alkuviikkoina liikkunut keskimäärin alle kymmenessä sentissä, ilmenee pohjoismaisen sähköpörssin tiedoista. Tänään keskiviikkona seitsemän vuorokauden keskihinta oli 8,1 senttiä.

Määräaikaisten sopimusten hinnat määräytyvät yhden tai kahden vuoden futuurihintojen perusteella.

Pohjois-Karjalan Sähkö (PKS) ilmoitti juuri, että se alentaa selvästi joidenkin sähkösopimustensa hintoja. PKS perustelee päätöstä sillä, että sähkömarkkinoilla on nähty tammikuussa poikkeuksellisen nopea hintojen lasku.

Helen on tarjonnut vuoden alusta lähtien halvempaa kuuden kuukauden määräaikaista sopimusta. Siinä sähkö maksaa 20 senttiä kilowattitunnilta, ja tämän päälle tulee oman kulutuksen ajoituksen mukaan vähennys tai lisäys. Helen pyrkii tekemään muutoksia muutamia kertoja vuodessa.

Katso alla sähkön kulutus ja tuotanto tänään.