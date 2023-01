Pörssisähkön hinta romahti – kantaverkkoyhtiön pomo antaa tunnustusta kuluttajille

Sähkön hinta on laskenut roimasti viime syksyn huippuluvuista. Sähköpörssin perusteella vuoden alhaisimmat hinnat nähdään loppukesällä.

Sähkön hinta on ollut viime aikoina roimassa laskussa. Sähkösopimusten hintavertailuun erikoistuneen Halvinsähkösopimus.fi-verkkosivuston mukaan pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta kilowattitunnilta romahti tammikuussa joulukuuhun verrattuna jopa 70 prosenttia.

Pörssisähkön arvonlisäverollinen keskihinta oli tammikuussa 8,66 senttiä kilowattitunnilta, kun se vielä joulukuussa oli 27,1 senttiä kilowattitunnilta.

Myös määräaikaisten sopimusten hinnat ovat tulleet alas. Uuden määräaikaisen sähkösopimuksen saa vertailusivuston mukaan nyt jopa 40 prosenttia halvemmalla kuin tammikuun alussa.

Pörssisähkö on vuoden alussa ollut määräaikaisia sopimuksia halvempaa. Pörssisähkösopimuksen on alkuvuodesta voinut saada noin 60 prosenttia kaksivuotista määräaikaista sopimusta halvemmalla. Tammikuun alussa halvin verkkosivuston listaama halvin kaksivuotinen sopimus maksoi 22,62 senttiä kilowattitunnilta, mutta nyt saman sopimuksen hinta on pudonnut 13,84 senttiin kilowattitunnilta.

Energiaviraston sahkonhinta.fi -sivuston mukaan halvimmassa määräaikaisessa sopimuksessa arvioitu hinta olisi tosin jo hieman alempi eli alle 12 senttiä kilowattitunnilta.

Sähkön pörssihintojen lasku on monen tekijän summa.

– Lämmin sää on auttanut tosi paljon koko Eurooppaa. Olemme myös saaneet paljon tuulivoimaa ja myös hyviä uutisia Olkiluoto 3:sta. Lisäksi Keski-Euroopassa on saatu kaasuvarastot täyteen. Ollaan menty positiivisissa tunnelmissa verrattuna siihen, mikä tilanne olisi voinut olla, sanoo kantaverkkoyhtiö Fingridin toimitusjohtaja Jukka Ruusunen.

– Kyllä pitää antaa myös tunnustusta sähkön käyttäjillekin. Kun sähköä on säästetty, niin kyllä se siellä hinnassa näkyy.

Energiaviraston sivuston perusteella kallein sopimusmuoto on toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Halvin toistaiseksi voimassa oleva sopimus tarjoaa sähköä lähes 25 sentin hintaan kilowattitunnilta.

Hintaero määräaikaisten ja toistaiseksi voimassa olevien sähkösopimusten välillä johtuu sähkön futuurihinnoista, kertoi Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa Taloussanomille viime viikolla.

– Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnoittelu perustuu lähikuukausien futuurihintoihin. Sen sijaan myynnissä olevien määräaikaisten sopimusten hinnat määräytyvät yhden tai kahden vuoden futuurihintojen perusteella, Hintsa totesi.

Pörssisähkön futuurihinnat ovat Halvinsähkösopimus-sivuston mukaan tulleet alas tammikuun aikana ja lasku jatkuu kesää kohti. Huhti–kesäkuussa sähkön verollinen keskihinta on futuurien perusteella 8,3 senttiä kilowattitunnilta, vaikka sähkön alv-vero nousee huhtikuussa väliaikaisen alennuksen jälkeen jälleen 10 prosentista 24 prosenttiin.

Alimmillaan sähkön hinta käy heinä-syyskuussa 7,7 sentissä kilowattitunnilta, mutta futuurien perusteella hinnat nousevat loppuvuonna 11 senttiin kilowattitunnilta.

Ruususen mukaan Venäjän sota lisää kuitenkin vielä epävarmuutta tulevaan hintakehitykseen.

Sähkösopimusten hintaan vaikuttavat myös Energiaviraston palvelun perusteella myös kulutuksen määrä ja sähkön tuotantotapa. Paljon sähköä kuluttavaan sähkölämmitteiseen omakotitaloon voi saada sopimuksen, jossa sähkön hinta kilowattitunnilta on noin pari senttiä halvempi kuin esimerkiksi vähän sähköä kuluttavan kerrostaloasunnon sopimus.

Vain uusiutuvaa energiaa tarjoavat sähkösopimukset ovat hieman kalliimpia kuin myös ydin- ja fossiilisia energialähteitä käyttävät sähkösopimukset.

Jos Energiaviraston verkkopalvelussa hakee vain uusiutuvilla energialähteillä tuotettuja sähkösopimuksia, on halvimman sähkölämmitteiseen omakotitaloon tarjotun pörssisähkösopimuksen arvioitu keskihinta hieman yli 9 senttiä kilowattitunnilta. Kerrostaloasunnolle vastaava sopimus maksaisi reilun sentin enemmän kilowattitunnilta.

Tuulivoiman lisääntyminen entiseen verrattuna on lisännyt sähkön hinnan vaihtelua vuorokaudenkin sisällä. Ruususen mukaan vaihtelu on todennäköisesti pysyvä ilmiö.

– Ajattelen sen itse niin, että tuuli painaa hintaa alas eikä ylös, koska se lisää sähkön tarjontaa, hän sanoo.

– Ne sähkönkäyttäjät, jotka pystyvät sopeuttamaan kulutustaan, voivat hyödyntää paremmin tätä uusiutuvaa ja vaihtelevaa luonnonvaraa.

Suurimmat ongelmat Ruusunen näkee futuurimarkkinoilla, joiden perusteella määritellään määräaikaisten sopimusten hinnat.

– Vaihdon likviditeetti on niin pieni, ettei sieltä oikein saa kunnolla työstettyä näitä vakiohintaisia sopimuksia.

