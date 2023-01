Espanjassa kasvanut salaatti on ”Suomessa valmistettu” – K-kaupalle vyöryi kuluttajilta palautetta

Pakkausmerkintöjen selkeyttä on tarkasteltava, K-ryhmä sanoo.

Loppuviikosta alettiin sosiaalisessa mediassa kohista havainnosta, jonka mukaan K-kaupan Pirkka-salaattipussissa kerrotaan salaatin olevan Suomessa valmistettu, mutta raaka-aineiden olevankin Espanjasta ja Italiasta.

Asiasta kertoi viikonloppuna Yle, jonka haastattelussa K-ryhmän tavarakaupan ja vastuullisuuden johtaja Harri Hovi sanoo, että salaattipakkauksissa on haluttu korostaa suomalaisen työn merkitystä.

–Tässä on korostettu suomalaista työtä ja siksi kerrotaan, että tuote on valmistettu Suomessa eli raaka-aine on pesty, pilkottu ja pakattu Suomessa, Hovi sanoi Ylelle.

Pikaviestipalvelu Twitterissä maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio kummastelee, mitä K-ryhmä haluaa pussin etupuolen merkinnöillä kertoa suhteessa tuotteen alkuperään.

Kommenttiketjussa keskustan kansanedustaja ja entinen maatalousministeri Jari Leppä pitää tapausta osoituksena siitä, että alkuperämerkintöjä pitää tiukentaa edelleen.

Hiljan myös S-ryhmän salaateista käytiin vastaavanlaista keskustelua.

K-ryhmän Harri Hovi kertoo Taloussanomille, että sosiaalisessa mediassa kuluttajapalautetta tuli viikonvaihteessa ”vyörynä”. Palautteen mukaan merkinnät vaikuttavat osalle asiakkaista epäselviltä.

– Ehdottomasti nyt kun tulee näin paljon yhtäkkiä palautetta, meidän on katsottava markkinoinnin ja pakkaussuunnittelijoiden kanssa, ovatko tiedot pakkauksissa riittävän selkeästi esitetty, Hovi sanoo.

– Tietenkään missään tapauksessa emme halua johtaa kuluttajaa harhaan, siksi sekä valmistus- että alkuperämaat on kerrottu salaattipakkauksissa.

Hovi kertoo, että palautteet käsitellään K-ryhmässä alkuviikosta.

– Nyt saadun palautteen perusteella nämä salaattipakkaukset koetaan epäselviksi ja tulemme selkeyttämään merkintöjä.