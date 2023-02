Kuluttaja saa aiempaa parempaa tietoa, paljonko kampanja alentaa hintaa aidosti. Kaupan ala pitää uutta sääntelyä osalle kaupoista työläänä.

Vuoden alusta astui voimaan uudistus, jonka tarkoituksena on parantaa mahdollisuutta arvioida jonkin tavaran alennuksen edullisuutta. Tammikuusta lähtien tarjoustuotteiden hintalapuissa on pitänyt olla esillä myös alin hinta, jolla tuotetta on markkinoitu edeltäneiden 30 päivän aikana.

Muutos koskee kaikenlaisia tavaroita.

Muutaman liikkeen kierros Helsingin keskustassa osoittaa, että uudistus tunnetaan ja siihen on vastattu lisäämällä vertailuhintoja joko sulkeisiin tai pienellä merkinnällä perään. Näin on moni kauppa tehnyt jo aiemmin.

Hinnanalennusilmoituksia koskeva kuluttajansuojalain päivitys liittyy niin kutsuttuun Omnibus-direktiiviin. Se koskee sekä kivijalkakauppoja että verkkokauppoja ja kaikenlaisia tavaroita. Vertailuhinta pitää ilmoittaa hintalapussa tai tuotteen välittömässä läheisyydessä. Uusi sääntö ei koske kolme kahden hinnalla -tyyppisiä alennuksia, kaupan päälle -tarjouksia eikä viimeisen käyttöpäivän tuotteita eli tuore-elintarvikkeita. Parasta ennen elintarviketuotteet sen sijaan kuuluvat uuteen sääntelyyn. Sääntö ei koske esimerkiksi tilanteita, joissa tuote siirtyy kaupasta outlet-myymälään, sillä sääntö on myyntipiste- tai kanavakohtainen.

Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) mukaan alennuksen edullisuutta tai myyjän tuotteiden yleistä hintatasoa pystyy arvioimaan, kun tietää aikaisemman alimman hinnan. KKV on ohjeistanut kauppoja varsin tarkasti EU-direktiivistä tulevasta säännöstä.

Kaupan alan etujärjestöstä Kaupan liitosta kerrotaan, että muutos on poikinut valtavasti yhteydenottoja viime vuonna ja alkutalvesta.

Forumin Gigantissa alkuperäinen hinta oli kirjoitettu käsin kampanjamainokseen tammikuun lopulla.

– Se hyöty tästä on, että kuluttaja pystyy hahmottamaan hintojen muutosta, ja huomaamaan varsinkin sellaisia Euroopassa ja Suomessakin esiintyneitä tilanteita, joissa nostetaan listamyyntihintaa juuri ennen kampanjaa, Johtava asiantuntija Ilari Kallio Kaupan liitosta sanoo.

Normaalihinnan hivuttamisella alennusprosentin saa näyttämään isolta.

– Toinen asia on, että kun inflaatio on kovaa, voi olla että perushinnan nostamiselle on ollut hyvät perusteet, Kallio huomauttaa.

Kallio katsoo, että osalle kaupoista muutos teettää merkittävästikin lisätyötä ja tuo kustannuksia. Muutos palvelee sellaista kuluttajaa, joka on jonkin verran hintatietoinen mutta ei viitsi pitää tarkkaan silmällä tuotteiden hintatasoja.

Kaivokadun eli Citykäytävän Clas Ohlson. Normaalihinta merkitty pienellä alennushinnan perään.

Vaikeuksia tulee kaupoille tilanteista, joissa alennuskampanjat osuvat lähelle toisiaan. Tuorein esimerkki oli Black Friday ja loppuvuoden alennusmyynti.

Jos tuote on ollut alekampanjassa 30 päivän säännön sisällä, sitä on kauppiaan näkökulmasta hankala laittaa uuteen alennukseen, koska vertailuhintana on aiempi alennus.

Eli jos tuotetta jäi myymättä Mustan perjantain jäljiltä ja se haluttaisiin laittaa uudestaan joulualeen samalla hinnalla, alennusprosentti on nolla. Toinen tapaus liittyy tilanteisiin, joissa myymäläkohtainen ja brändin oma kampanja osuvat lähekkäin.

Kaupan liitolla ja KKV:llä, joka ohjeistaa komission tulkinnan mukaan, on ollut keskinäistä erimielisyyttä juuri siitä, mistä alennusprosentti lasketaan. Kaupan liitto olisi halunnut, että alennus lasketaan niin sanotusta normaalihinnasta 30 päivän sisällä. KKV taas katsoo, että alennus pitää laskea alimman hinnan mukaan.

– Tämä vaikuttaa alennuskampanjoiden suunnitteluun ja tarkoittaa mahdollisesti sitä, että prosenttien käyttö mainonnassa vähenee, Kallio sanoo.

Eräs tapa mainostaa löyhemmällä tavalla on ilmaista, että tuote myydään ”jopa” tietyllä prosenttialennuksella.

– Kaikenlaista pähkäiltävää riittää liikkeissä.

Aasialainen buffet-ravintola Luckiefun’s Citykäytävässä. Ravintola on ilmoittanut alennuksen sekä prosenteissa että euroissa, vaikka ravintolat eivät kuulu direktiivivelvoitteen piiriin.

Eräs ongelmallinen ryhmä on parasta ennen -tuotteet, kuten pasta ja säilykkeet, joita kauppa myy usein halvemmalla päivämäärän lähestyessä. Kaupan ala olisi halunnut parasta ennen -tuotteet poikkeuksen piiriin.

Erä haluttaisiin myydä ulos, mutta on mietittävä, odotetaanko parasta ennen päivää, jolloin tuote ei vastaa enää täysin uutta ja voidaan myydä sen takia alennettuna, Kallio kuvaa tilannetta.

Eräässä tuoteryhmässä merkintävaatimukset tuottavat epäselvyyttä. Tulppaanikausi on alkamassa, ja kukkia tulee paljon joka viikko.

– Leikkokukatkaan, jotka menevät nopeasti pilalle, eivät ole poikkeuksen piirissä. Loppuviikosta kukat halutaan myydä eteenpäin, mutta jos niitä halutaan myydä halvemmalla, viikon kuluttua pitäisi taas ilmoittaa vertailuhinta halvemman mukaan.

– Pieniä valuvikoja on, joita lainsäätäjä ei ole miettinyt ihan loppuun.

Forumin Jyskissä hinnat päivittyvät yön aikana automaattisesti.

Kallio huomauttaa, että muutos aiheuttaa kivijalkakaupoille erittäin paljon käsityötä. jos myymälä pistää vaikka kaikki tuotteet 30 prosentin alennukseen, kustakin tuotteesta pitää tarkastaa aiemmat hinnat.

Useissa isoissa kaupoissa hintatieto tulee automaattisesti it-järjestelmistä.

Forumin Jyskin hintalappuja.

