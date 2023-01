Vastaavaa sattuu muutaman vuoden välein, ABC:ltä kerrotaan. Kyseessä ei ole rangaistus vaan herättely hyviin käytöstapoihin.

Alaikäiset nuoret ovat saaneet väliaikaisen porttikiellon ABC-ketjun kahvila-ravintolaan Haminassa. Järjestyshäiriöiden takia alle 18-vuotiaat eivät ole viime perjantaista alkaen päässeet ABC Kipparin tiloihin ilman täysi-ikäisen seuraa kello 18 jälkeen.

Rajoituksen syynä on ollut nuorisoporukoiden häiriökäyttäytyminen ja ilkivalta.

– On sotkettu ja roskattu paikkoja. Suunsoittoa henkilökunnalle. Irroteltu wc-pytyn kansia ja paperipyyhetelineitä. Euromääräisesti ei isoja summia, mutta harmia ja rasittavaa toimintaa henkilökunnalle, Kymenlaakson ABC-asemista vastaava ryhmäpäällikkö Arto Nieminen Kymen seudun osuuskaupasta kertoo Taloussanomille.

Tapauksesta ensimmäisenä uutisoineella Ylellä liikemyymälän työntekijä kertoi, että käytös on vaikuttanut jopa uhkaavalta. Huonosti käyttäytyviä nuoria on enimmillään ollut samaan aikaan paikalla 40–50.

Niemisen mukaan vastaavia tilanteita tulee harvakseltaan vastaan, mutta yleensä keskustelu on riittänyt.

– Muutaman vuoden välein sattuu niin, että sopiva kombinaatio samanhenkisiä nuoria kokoontuu ja villiintyy.

K18-kielloilla on rauhoiteltu ABC-huoltoasemia takavuosina ainakin Vaasassa, Seinäjoella ja pääkaupunkiseudulla.

Joulukuussa Nesteen asemalla Naantalissa kauppias kiehahti päihtyneisiin nuoriin ja uhkaavaan käytökseen ja julkaisi ”Nyt jumalauta!” -päivityksen Facebookissa. Asema otti käyttöön K18-säännön kello 17 jälkeen. Asiasta uutisoi Helsingin Sanomat.

Nieminen korostaa, että kyseessä on lievä ja väliaikainen toimenpide, jonka tarkoitus ei ole olla rangaistus. Kiellon kautta nuorille halutaan osoittaa, että kun he käyttäytyvät asiallisesti ja sääntöjen mukaisesti, he voivat taas voi tulla takaisin tiloihin tapaamaan kavereita, hän kertoo.

– Haluamme lähinnä herättää keskustelua, kun nuoret puhuvat asiasta esimerkiksi koulussa.

Vartijoita ei Niemisen mukaan haluta käyttää, koska se maksaa paljon eikä ratkaise itse ongelmaa.

Aikuinen tarkoittaa käytännössä samaan perheeseen kuuluvaa. Vanhemman paikalle tuominen tuskin herättää innostusta. Nieminen arvioi, että rajoituksen viesti menee perille parissa viikossa.

Nieminen huomauttaa, että nuoret ovat sinänsä tärkeitä asiakkaita. Voi olla, että huoltoasemien suosiota selittää sekin, että nuorille ei ole riittävästi kokoontumispaikkoja. Toisaalta huoltoasemat ovat Niemisen mukaan turvallinen paikka viettää aikaa ja ne ovat usein auki myöhään.