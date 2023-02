Suomalaiset säästävät nyt matkailusta ja ravintolakäynneistä. Asiantuntijat antavat nyt vinkkinsä, kuinka saada rahaa säästöön ja mihin varautua 30- ja 60-vuotiaana.

Puskurirahaston kartuttamisessa tärkeintä on, että säästämisen aloittaa heti, sanovat asiantuntijat. Puskurirahastolla tarkoitetaan yleisesti niitä säästöjä, jotka on laitettu sivuun pahan päivän varalle.

Hyvä tavoite on saada säästöön sen verran rahaa, että sillä voi kattaa parin tai kolmen kuukauden menot, kun elämässä sattuu jotakin yllättävää.

– Säästöt antavat mielenrauhaa. Jos esimerkiksi sairastuu tai jää työttömäksi, säästöjen ansiosta on aikaa järjestellä talouttaan, sanoo Takuusäätiön johtaja Minna Markkanen.

Takuusäätiö auttaa ihmisiä selviytymään arjen raha-asioissa ja velkojen hoidossa. Tässä jutussa asiantuntijana on käytetty myös Kuluttajaliiton viestintäpäällikköä Paula Pessiä. He antavat neuvoja, miten säästöjä voisi kerryttää.

Molemmat muistuttavat heti alkuun, että osalle kotitalouksista säästäminen on kaukainen tavoite, koska raha ei riitä nytkään elämiseen.

Sähkön hinnan ja muiden elinkustannusten nousu ajaa yhä useampia ihmisiä taloudelliseen ahdinkoon, ja Kuluttajaliiton marraskuussa julkistaman kyselyn mukaan suomalaiset säästävät nyt ahkerasti kulutusmenoistaan. Vapaa-ajan menoista, matkailusta ja ravintolakäynneistä säästämisen lisäksi noin puolet vastaajista oli säästänyt myös ruokamenoista, ja 14 prosenttia lääkehankinnoista.

– Epävarman yleisen taloustilanteen hopeareunus voi olla, että rahasta ja sen riittämisestä puhutaan entistä avoimemmin. Kun suurella osalla kansasta on taloushuolia, niistä koettu häpeä hälvenee, Markkanen arvioi.

Tiedätkö eläkkeesi määrän?

Erillinen säästötili on hyvä tapa pitää osan rahoista pahan päivän varana. Näin rahoja ei tule käytettyä vahingossa tai hetken mielijohteesta, mutta ne saa nopeasti käyttöön, kun on hätä.

– Sijoittamisesta puhutaan nyt paljon, mutta ensin on hyvä olla arjen puskuri kunnossa. Sen jälkeen, jos on ylimääräistä rahaa ja säästämisestä on tullut tapa, voi miettiä pitkäaikaisempia sijoituskohteita, sanoo Minna Markkanen.

Paula Pessi muistuttaa, että säästämisen tavoitteet ja tahti riippuvat elämäntilanteesta. Tulotaso, ikä, asumismuoto, velat ja kotitalouden koko vaikuttavat paljon siihen, miten nopeasti säästöjä voi kerryttää.

Nuorena aloitettu säästäminen ehtii parhaassa tapauksessa kasvaa mukavasti korkoa, kun taas työuran loppupuolella tulotaso on tyypillisesti parhaimmillaan.

– Viimeistään keski-iässä kannattaa tarkistaa, mikä oma eläkekertymä on. Monelle voi tulla eläkkeelle jäädessä yllätyksenä, miten paljon tulot laskevat. Siinä tilanteessa säästöt tulevat tarpeeseen.

IS kokosi vinkkejä, miten säästämistä voi helpottaa eri elämänvaiheissa. Jokaisen ihmisen tilanne on erilainen, joten se, mikä pätee yhteen kolmekymppiseen tai kuusikymppiseen, ei välttämättä sovi kaikille.

Vinkit 30-vuotiaalle: Silpputöitä ja nopeita ratkaisuja

1. Tavoite, menot ja tulot

Ennen kuin alat säästää, laske kuinka paljon rahaa menee joka kuukausi välttämättömiin menoihin.

Näin voit asettaa itsellesi tavoitteen esimerkiksi siten, että pyrit saamaan säästötilille kahden kuukauden perusmenoja vastaavan summan.

Asuminen on usein suurin yksittäinen menoerä, varsinkin isoissa kaupungeissa. Rahaa kuluu myös liikkumiseen kodin ja työpaikan tai opiskelupaikan välillä, ruokaan sekä muihin välttämättömiin menoihin.

Laske, mihin sinulla kuluu rahaa, ja olisiko jossain karsimisen varaa? Esimerkiksi puhelinmaksut, lääkkeet ja vakuutus ovat usein sellaisia menoeriä, joista on hankala karsia. Mieti myös, mikä on sinulle tärkeää ja arvokasta. Jos esimerkiksi harrastukseen kuluu melko paljon rahaa, mutta se parantaa elämänlaatuasi merkittävästi, voisitko karsia mieluummin jostain muualta?

2. Aika on säästäjän paras ystävä

Pienistä puroista syntyy suuri virta, sanotaan. Lause on kulunut, koska siinä piilee totuus. Vaikka yksittäinen säästösumma olisi viisi euroa kuukaudessa, se on parempi kuin ei mitään. Ajan kanssa säästöt kasvavat, mutta tietysti vain, jos et käytä niitä.

3. Älä vertaa itseäsi muihin

Nuorella aikuisella elämäntilanne voi tuntua epävarmalta. Silpputyöt, asuinpaikkakunnan muuttumiset, opintolaina ja perheen perustaminen ovat syitä sille, että säästöjä on vaikea saada kerättyä.

Samaan aikaan saatat lukea somesta tai mediasta, miten joku on rikastunut sijoittamalla tai menestynyt kiinteistökaupoissa. Sankaritarinat sikseen, nyt eletään sinun elämääsi. Kun olet valinnut itsellesi sopivan tavan hallita talouttasi, luota siihen.

4. Kulutusluotto on bisnestä

Oletko miettinyt, miksi rahoitusta ja luottoa tarjotaan niin kärkkäästi joka hankintaan? Kulutusluotto perustuu isoihin korkomenoihin, jotka tekevät lainan loppusummasta huomattavasti suuremman kuin alun perin lainaamasi summa.

Esimerkki: Huomaat huonekaluliikkeen alennusmyynnissä unelmiesi sohvan, joka maksaa tavallisesti 2 200 euroa. Nyt se on tarjouksessa 2 000 euroa. Liike tarjoaa sinulle osamaksumahdollisuutta 15 prosentin korolla.

Jos lyhennät luottoa 100 euroa kuukaudessa, saat lainan maksettua kahdessa vuodessa. Silloin sohvan hinnaksi on korkojen takia tullut yli 2 300 euroa, ja lisäksi olet maksanut lainan hoitokuluja. Osamaksu siis söi alennuksen.

5. Pikaruokaa ovelle vai itse tehtyä?

Nykyään monen palvelun saa tilattua kotiovelle, ja kaupungissa ravintola-annoksen tilaaminen sovelluksella on helppoa. Toisinaan kotiinkuljetus on paras ratkaisu, mutta on myös tilanteita, joissa nälkäisenä tulee tehtyä hätiköity päätös ja samalla tilattua myös enemmän ruokaa kuin olisi tarvinnut.

Itse tehden saa useimmiten edullisempaa ruokaa kuin valmiina ostaen. Voisiko ravintolaruokailu tai verkosta tilaaminen olla erityisiin hetkiin varattu, jolloin rahaa ei kuluisi niin paljon?

6. Digiraha ja kuukausiveloitus

Kun pankkikortti on liitetty puhelimen tietoihin, maksaminen on vaivatonta ja nopeaa. Kenties liiankin helppoa? Kun luottokorttilasku tulee, loppusumma voi yllättää: verkko-ostoksia, kuukausiveloitteisia suoratoistopalveluita ja sovelluksia.

Digiraha voi häivyttää käsitystä rahan käytöstä, ja yksittäisen kuukausiveloitteisen palvelun hinta ei tunnu suurelta, kunnes veloituksia kertyy.

Säästöjä hakevan kannattaa käydä säännöllisesti läpi, tuleeko esimerkiksi suoratoistopalveluita todella käytettyä, vai voisiko niitä karsia tai jaksottaa.

7. Lisätienestit säästöön

Onko sinulla taitoja, joita voisit hyödyntää taloudellisesti? Voisitko esimerkiksi antaa laulutunteja, tarjota matematiikan tukiopetusta tai tehdä pieniä käännöstöitä?

Lisätienestiä hakevan kannattaa tosin ensin tarkistaa, mitä verovelvollisuuksia toiminnasta tulee ja mitä niiden jälkeen todellisuudessa jää käteen. Sivutoimisena yrittäjänä maksat myös YEL-maksua, jos toimintasi arvo on yli 8 575,45 euroa.

8. Seuraa säästövinkkejä

Säästäminen ja talousasiat ovat nyt pinnalla, joten tietoa ja hyviä neuvoja on tarjolla paljon. Voit seurata esimerkiksi Nordnetin Rahapodia, Mimmit sijoittaa -monimediaa sometileineen, Julia Thurénin Melkein kaikki rahasta -podcastia, @kymppitonninunelma -Instagram-tiliä tai Naiset Puhuu Rahasta -kollektiivia.

Vinkit 60-vuotiaalle: Inventaarion aika

1. Pysähdy hetkeksi

Nyt on hyvä aika miettiä, mitä kaikkea on tullut kerättyä elämän varrella nurkkiin ja sukanvarteen. Onko sinulle kertynyt omaisuutta, josta voisit luopua tai joka aiheuttaa enimmäkseen kuluja?

Mieti, mikä sinulle on juuri nyt tärkeää elämässä. Eläkeikä lähestyy, mikä usein tarkoittaa entistä pienempiä tuloja. Onko siihen syytä varautua säästämällä?

2. Selvitä eläketurvasi

Eläke karttuu koko työuran ajan, mutta lopullinen kertymä voi yllättää. Viimeistään nyt on aika katsoa, millaiseen elintasoon eläke riittää, ja tarvitaanko sen lisäksi säästöjä.

3. Maksatko turhista neliöistä?

Jos asunto on aikoinaan hankittu lapsiperheen tarpeisiin, olisiko aika vaihtaa pienempään? Pienemmän asunnon kulut saattavat olla pienemmät, ja jos se tarkoittaa muuttoa keskustaan, voi olla mahdollista luopua autosta.

Maaseudulla saattaa olla edullisinta pysyä omassa talossa, koska kiinteistömarkkinat ovat hiljaiset. Kannattaa kuitenkin laskea tarkkaan asumiskustannusten vaikutus nykyisillä energiahinnoilla.

4. Ratsaa energiasyöpöt

Vinkkejä energiamenojen hallintaan saa esimerkiksi Motivan sivuilta ja kuntien energianeuvojilta. Joissakin kunnissa voi saada lainaksi lämpökameran, jonka avulla voi tarkistaa, vuotaako lämpöä jostain turhaan karkuun.

Asumismuoto on ratkaiseva. Sähkölämmitteisessä omakotitalossa energiakuluja on juuri nyt vaikea hillitä, vaikka miten sammuttelisi lamppuja. Huonelämpötilaa voi alentaa alimmillaan 18 asteeseen ja pyrkiä käyttämään sähköä kulutuspiikkien ulkopuolella.

5. Eroon veloista

Velkaa kannattaa maksaa mahdollisimman paljon pois, kun on vielä työelämässä, koska sen jälkeen tulot voivat pienentyä.

Velka sitoo rahaa, jota voisi käyttää muuhun elämiseen. Aiemmin suomalaisilla oli tyypillisesti enimmäkseen asuntolainaa, mutta nykyään kulutusluottoa ottavat lähes kaikenikäiset. On riski, että eläkkeelle siirtyy ihmisiä, joilla on paljon kulutusluottoa, ja jotka eivät sitten eläkkeen turvin suoriudukaan veloistaan.

6. Säästöpossu 2.0

Säästämisen tueksi on olemassa monia pieniä kikkoja, joiden avulla voi kerryttää varoja pahan päivän varalle. Esimerkiksi pankeilla on säästöpossua muistuttavia palveluita, joiden kautta voi siirtää haluamansa summan säästötilille joko säännöllisinä päivinä tai pankkikortin käyttämisen yhteydessä.

Montako kertaa käytät pankkikorttia kuukaudessa? Jos jokaisella kerralla säästötilille siirtyy 2 euroa, et juuri huomaa sitä ostaessasi. Tilille voi kuitenkin huomaamatta kasautua kymppi jos toinenkin.

7. Keskustele ja ota selvää

Median ja somen lisäksi voit ottaa talousasiat rohkeasti puheeksi ystävien ja tuttujen kanssa. Kuluttajaliitolla on talouteen ja säästämiseen liittyviä, kaikille avoimia webinaareja, joihin voit osallistua virtuaalisesti.

8. Pidä mieli avoimena

Elämä voi yllättää, ja esimerkiksi avioero tai sairastuminen asettaa usein elämänarvot uuteen järjestykseen. Mieti, mikä merkitys rahalla on sinulle? Onko se välttämätön paha, luoko se sinulle turvallisuutta, tekeekö se onnelliseksi?

Samalla avoimuudella voit pohtia kulutusvalintojasi: mitkä asiat ovat minulle välttämättömiä, millaiset valinnat tekevät minut onnelliseksi, mikä on vastuuni kuluttajana muita ihmisiä ja luontoa kohtaan? Paljonko rahaa on tarpeeksi?