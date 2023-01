Finnairin hallituksen johtoon on nousemassa ”Suomen vaikutusvaltaisin nainen”

Finnairin hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi on tulossa Sanna Suvanto-Harsaae, jolla on kokemusta noin 30 yrityksen hallituksesta.

Sanna Suvanto-Harsaaelle on työskennellyt useiden pohjoismaisten yritysten hallituksissa.

Finnairin nimitystoimikunta esittää, että hallituksen seuraavaksi puheenjohtajaksi valittaisiin hallitusammattilainen Sanna Suvanto-Harsaae.

Hyvin todennäköisesti ehdotus hyväksytään Finnairin yhtiökokouksessa, sillä valtio omistaa yhtiön osakkeista yli puolet. Omistajaohjauksesta vastaava ministeri Tytti Tuppurainen kertoi perjantaina aamupäivällä pitämässään tiedotustilaisuudessa olevansa tyytyväinen nimitystoimikunnan ehdotukseen uudeksi puheenjohtajaksi.

Suvanto-Harsaae on työskennellyt 90-luvulla muun muassa Procter & Gamblen Euroopan yksikön markkinoinnissa sekä yhdysvaltalaisen Reckitt-yhtiön Pohjoismaiden yksikön johtajana.

Hän on ollut mukana noin 30 yrityksen hallituksessa. Tällä hetkellä hän on puheenjohtajana muovituotteita valmistavassa Orthexin, Postin sekä tanskalaisen BoConcept-huonekaluketjun hallituksissa. Lisäksi hän on jäsenenä muun muassa Harvian ja Elopakin hallituksissa.

Talouselämä-lehti on viisi kertaa valinnut hänet Suomen vaikutusvaltaisimmaksi naispäättäjäksi.

Helsingin Sanomien viime kesänä julkaisema haastattelu antaa hänestä kuvan tarmokkaana ja määrätietoisena johtajan, joka ei kaihda vaikeitakaan päätöksiä. Yrityksen tunnusluvuista hän kertoi seuraavansa erityisesti absoluuttisen bruttomarginaalin kehitystä edellisiin vuosiin verrattuna. Se kertoo yrityksen myynnin, josta on vähennetty tuotantokulut.

– Jos luku on positiivinen, niin myynti kehittyy korkeammalla tasolla kuin kulut. Tällöin yritys on terve, ja se voi investoida, Suvanto-Harsaae kertoi haastattelussa.

– Jos absoluuttinen bruttomarginaali alenee vuodesta vuoteen, niin on vain yksi keino parantaa tulosta: kiinteiden kulujen ja investointien karsiminen.

Suvanto-Harsaae asuu Tanskassa. Hänellä aviomies ja kolme lasta. Kielitaidokseen hän listaa suomen lisäksi muun muassa englannin, ruotsin ja tanskan.