Tälle talvelle on luotu neljä erilaista tukea, joista kansalaiset voivat saada helpotusta sähkölaskuihinsa.

Kotitalouksille on tarjolla useita sähkötukia. Uusinta eli takautuvaa kertakorvausta eduskunta ei ole vielä hyväksynyt.

Sähkön hinnan huima nousu on saanut hallituksen valmistelemaan uusia keinoja kansalaisten maksukyvyn turvaamiseksi. Käyttöön on otettu jo kolme tukimuotoa ja neljännestä on saavutettu hallituspuolueiden yhteisymmärrys.

Hallituksen esityksen yksityiskohtia viimeistellään vielä. Esitys annetaan eduskunnalle mahdollisimman pian.

Tällaista tukea on tarjolla:

1. Arvonlisäveron alennus

Kuka voi saada?

Kaikki sähkön käyttäjät.

Milloin?

Nyt. Väliaikainen arvonlisävero otetaan huomioon jokaisessa joulu–huhtikuun sähkölaskussa. Sähköyhtiöt laskevat sen automaattisesti, eikä asiakkaan tarvitse tehdä mitään.

Paljonko?

Vero laski joulukuun alussa 24 prosentista kymmeneen prosenttiin.

2. Verottajan sähkövähennys

Kuka voi saada?

Kuluttaja, jolla menee vakituisessa asuinpaikassaan tammi–huhtikuussa sähköenergiaan yli 2 000 euroa. Vähennys tehdään veroista, joten sen saamiseksi veroja pitää kertyä riittävästi. Jos niitä ei kerry tarpeeksi, mutta henkilöllä on puoliso, jolla on maksettavia veroja, Verohallinto vähentää automaattisesti vähentämättä jääneen määrän hänen veroistaan.

Kuluissa huomioidaan sähkön hinta sekä perusmaksu, mutta ei sähkönsiirtoa.

Milloin?

Vähennyksen hyödyn voi saada heti, kun tekee Omaverossa uuden verokortin ja arvioi sähköenergiakulunsa tammi–huhtikuussa. Sen jälkeen vähennys vaikuttaa siihen, kuinka paljon maksaa palkastaan veroja loppuvuonna.

Halutessaan muutoksen voi tehdä vasta touko–kesäkuussa todellisten kulujen pohjalta.

Kun tammi–huhtikuun todelliset sähköenergian kulut ovat tiedossa, pitää tehdä uusi verokortti toteutuneilla kuluilla tai korjata tiedot viimeistään esitäytettyyn veroilmoitukseen keväällä 2024. Vähennystä voi myös hakea tuohon asti.

Paljonko?

Vähennyksen suuruus on 60 prosenttia 2 000 euroa ylittävältä osalta ja sitä maksetaan enintään 2 400 euroa. Yksi ihminen voi saada sitä vain yhden asunnon laskusta.

Kotitalousvähennyksessä on 100 euron omavastuu. Se menee vain kerran. Eli jos sähkövähennystä hakevalla on myös muita kotitalousvähennykseen oikeuttavia kuluja, omavastuuta ei oteta sähkövähennyksestä.

Kansalaisen pitää itse arvioida, onko hänellä oikeutta sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen.

3. Kelan sähkötuki

Kuka voi saada?

Jos sähkövähennyksen saamiseen vaadittava 2 000 euron raja ei ylity, kuluttaja voi hakea sähkötukea Kelasta. Sitä voi saada silloinkin, jos maksettavia veroja ei ole niin paljon, että hän hyötyy sähkövähennyksestä.

Yksi henkilö voi saada joko sähkötukea tai sähkövähennystä, ei molempia.

Milloin?

Kun olet saanut sähkölaskusi. Kun Kela on tehnyt myönteisen tukipäätöksen, se maksaa tuen sähkölaskun perusteella asiakkaan tilille.

Tukea voi hakea tämän vuoden loppuun asti, mutta vain tammi–huhtikuun sähkölaskuista.

Paljonko?

Tuen omavastuu on 400 euroa. Tukea maksetaan 60 prosenttia sen ylittävästä osasta, kuitenkin enintään 660 euroa kuukaudessa.

Sähkötukeen huomioitavien kulujen yläraja on 1 500 euroa.

Kelan puoleen voi kääntyä, vaikka sähkölasku olisi pienempi kuin 400 euroa. Jos rahat eivät riitä, Kelasta voi hakea normaalia perustoimeentulotukea. Se on viimesijainen tukimuoto niille, joiden tulot eivät riitä välttämättömiin päivittäisiin menoihin. Osana menoja voidaan ottaa huomioon sähkökustannukset.

4. Sähköhyvitys

Eduskunta ei ole vielä hyväksynyt kertakorvausta eli takautuvaa sähköhyvitystä, joten sen sääntöihin voi mahdollisesti tulla muutoksia.

Kuka voi saada?

Esityksen perusteella jokainen, joka maksaa sähköstään yli 10 senttiä kilowattitunnilta. Tukea ei tarvitse itse hakea, vaan sähköyhtiöt vastaavat hyvityslaskutuksesta automaattisesti.

Koska etu on tarkoitettu kuluttajille, hyvitys aiotaan maksaa henkilötunnuksella tehdyille sähkösopimuksille.

Milloin?

Hyvitys on tarkoitus maksaa käyttöpaikkakohtaisesti marras–joulukuun sähkönkulutukseen pohjautuen ja ottamalla huomioon kuluttajan marraskuun–tammikuussa sähköenergiastaan maksama hinta.

Hyvitys aiotaan maksaa kahdessa erässä. Ensimmäisen erän on kaavailtu tulevan viimeistään maaliskuussa.

Paljonko?

Kuukausilaskuissa omavastuu on 90 euroa. Sen jälkeiseltä osalta hyvitystä on määrä maksaa 50 prosenttia. Enimmillään etu voi olla 700 euroa kuukaudessa.

Huomioon otetaan sähkön hinta ja perusmaksu, mutta ei sähkönsiirtoa.

Sähköhyvitystä koskeva lakiluonnos ■ Sähköhyvitystä maksettaisiin 50 prosenttia omavastuun ylittävältä osalta yksityishenkilöille. Omavastuu olisi 90 euroa kuukaudessa. Hyvitys olisi enimmillään 700 euroa kuukaudessa. ■ Sähköhyvitys maksettaisiin takautuvasti marras–joulukuun 2022 sähkönkulutukseen pohjautuen ja lisäksi otettaisiin huomioon asiakaskohtainen sähköenergian hinta marras-tammikuulta. ■ Sähköhyvitys kohdistuisi sähkösopimuksiin, joiden sähköenergianhinta on ollut yli 10 senttiä kilowattitunnilta. ■ Uusi sähköhyvitys ei vaikuta aiemmin päätettyihin tukiin eli sähkön arvonlisäveron alennukseen, sähkövähennykseen ja Kelan sähkötukeen, vaan kertaluonteinen sähköhyvitys myönnetään niiden lisäksi. ■ Tammi-huhtikuun sähkölaskuille voisi pyytää lisää maksuaikaa enimmillään neljä kuukautta.

Sähköhyvitys on tarkoitettu suoraksi avuksi helpottamaan neljän talvikuukauden sähkölaskujen maksamista. Se ei vaikuta sähkön arvonlisäveron alennukseen, verotuksen sähkövähennykseen tai Kelan sähkötukeen.

Hallitus valmistelee lisäksi sähköhyvitystä vastaavaa erillistä tukimallia asunto-osakeyhtiöille, joiden lämmitys perustuu sähköön ja joiden lämmitykseen käytettävän sähkön kustannuksista vastaa asunto-osakeyhtiö. Siitä on tarkoitus antaa erillinen lakiesitys.