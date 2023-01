TVO: Olkiluoto 2:n sähköntuotanto keskeytyy viikonlopuksi – vikaantunut venttiili syynä

Olkiluoto 2:n sähköntuotantoa on määrä jatkaa sunnuntaina.

Olkiluoto 2:n (OL2) sähköntuotanto keskeytetään perjantaina noin kahdeksi vuorokaudeksi vikaantuneen venttiilin korjaamisen ajaksi, kertoo Teollisuuden Voima. Sen mukaan asialla ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.

Tehonlasku aloitetaan perjantaina kello 17 ja laitos irrotetaan verkosta noin kello 19. Olkiluoto 2:n sähköntuotantoa on määrä jatkaa sunnuntaina. Laitosyksikkö tahdistetaan takaisin verkkoon iltapäivällä. Sen jälkeen aloitetaan tehonnosto, joka kestää noin 50 tuntia.

Viime aikoina uutiset ovat käsitelleet pääosin Olkiluodon uusinta tuotantoyksikköä eli OL3:a. Olkiluoto kolmonen ei tällä hetkellä tuota sähköä. Meneillään olevan tuotantokatkon aikana vaihdetaan syöttövesipumppujen juoksupyörät mitoitukseltaan kestävämpiin. Sähköntuotannon on määrä jatkua tämän jälkeen pääosin täydellä teholla. Säännöllinen sähköntuotanto alkaa TVO:n tämän hetken arvion mukaan maaliskuussa 2023.

Olkiluoto 2:n teho on 890 megawattia eli sama kuin Olkiluoto 1:n. Olkiluoto 3 on näitä kahta selvästi suurempi ja sen maksimiteho on 1 600 megawattia.