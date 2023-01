OP: Jouluruokiin käytettiin ennätysmäärä rahaa

Alkaneelle vuodelle OP ennustaa kulutuksen maltillista supistumista.

Joulukauppaan käytettiin tänä talvena raha aiempaa enemmän, mutta inflaation vuoksi vastineeksi saatiin aiempaa vähemmän tavaroita ja palveluja. Jouluruokia sen sijaan hankittiin sekä rahallisesti että määrällisesti aiempaa enemmän.

Tiedot käyvät ilmi OP-ryhmän korttimaksudatasta, jonka mukaan joulukuun ruokaostokset löivät aiemmat ennätykset. Tarkastelua on tehty vuoden 2020 alusta alkaen sekä kuukausi- että vuositasolla.

OP:n senioriekonomisti Tomi Kortela kertoo Taloussanomille, että joulukuun korttimaksujen määrä oli tarkastelukuukausista tähän asti suurin ja jouluviikolla kulutuksen kasvu oli poikkeuksellisen suurta.

OP:n korttimaksujen euromäärä oli joulukuussa kymmenen prosenttia edellisvuotista suurempi. Jouluviikolla ruokakaupassa tehtiin korttimaksuja euromääräisesti lähes 20 prosenttia vuodentakaista enemmän. Inflaation vuoksi ruokaa saatiin kuitenkin vain viisi prosenttia määrällisesti enemmän. OP:n mukaan elintarvikkeiden kohonneet hinnat selittävät osan noususta, mutta maksujen vahva kasvu voi liittyä myös pandemian väistymiseen.

– Tämä oli ensimmäinen niin sanotusti normaali joulu koronapandemian alkamisen jälkeen ja uskon sillä olleen vaikutusta asiaan. Jouluun on yksinkertaisesti haluttu panostaa enemmän. Oman osansa asiaan tuo varmasti myös se, että koronan aikana kertyneitä säästöjä on edelleen olemassa ja työmarkkinatilanne on säilynyt vahvana, Kortela sanoo tiedotteessa.

Tavaroihin puolestaan rahaa käytettiin pari prosenttia edellisvuotta enemmän, mutta tavaramäärä jäi melkein neljä prosenttia pienemmäksi.

– Tavarakauppaa painoi todennäköisesti myös se, että korona-aikana tavaroita ostettiin paljon, joten tarve uusille hankinnoille oli nyt vähäisempi, Kortela sanoo.

Alkaneen vuoden kulutusnäkymät OP arvioi maltillisiksi, sillä kiihtynyt inflaatio ja nousseet korot hidastavat kulutusta. Kulutukseen ei kuitenkaan odoteta romahdusta, vaan maltillista supistumista. Säästämisasteen OP ennustaa vastaavasti kääntyvän kasvuun merkittävästi nousseen korkotason seurauksena.

– Kulutuksen maltillinen kehittyminen hillitsee inflaatiota ja on siten myös toivottavaa talouden kannalta. Loppuvuotta kohti mentäessä kotitalouksien ostovoiman ennustetaan parantuvan, joten tuleva vuosi näyttää tältä osin paremmalta kuin mennyt, Kortela sanoo.