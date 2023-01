Ekonomistit ennakoivat vaikeaa alkuvuotta: Suomi on ajautunut taantumaan

Tänään julkaistiin kolme talousennustetta. Vaikeuksien rinnalla näkyy myös valopilkkuja. Inflaatio on hellittämässä loppuvuodesta, ja keskuspankkien koronnostot saattavat päättyä.

Säästöpankkiryhmän ja Handelsbankenin mukaan Suomi on tällä hetkellä taantumassa. Nordea taas ennustaa Suomen talouskasvun katkeavan, pankin kasvuennuste Suomen taloudelle on tänä vuonna 0 prosenttia. Handelsbankenin mukaan talous supistuu 0,2 prosenttia.

Pankit muistuttavat, että korkeat korot ja energian hinnat ja yleinen inflaatio ovat syöneet kuluttajien ostovoimaa. Säästöpankkiryhmän mukaan kotitalouksilla on edessä tarkan euron vuosi.

– Kuluttajien luottamus talouteen on ennätysmatalalla, ja ainakin vuoden ensimmäisestä puoliskosta on tulossa nihkeä, Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Henna Mikkonen toteaa tiedotteessa.

– Moni perhe joutuu nyt miettimään aiempaa tarkemmin, mihin rahansa kuluttavat.

Handelsbanken ennustaa kuitenkin, että taantuma jää lieväksi, ja talous kääntyy kasvuun vuoden jälkipuoliskolla. Taloutta piristää investointien pieni kasvu.

Keskuspankkien odotetaan nostavan korkojaan alkuvuoden aikana. Handelsbankenin mukaan inflaatio vaimenee viime vuoden 7,1 prosentista tänä vuonna 4,8 prosenttiin, ensi vuonna 2,5 prosenttiin ja on 2,0 prosenttia vuonna 2025.

Säästöpankkiryhmän mukaan vuoden valopilkkuja on työllisyysaste, joka on noussut uusiin ennätyksiin. Lomautettujen määrä on laskenut normaalitasolle koronakriisin aiheuttaman nopean kasvun jälkeen.

Talouden heikkeneminen näkyy vähitellen myös työmarkkinoilla. Säästöpankkiryhmä arvioi, että Suomen työttömyys nousee tänä vuonna hieman, eli viime vuoden 6,8 prosentista 7,4 prosenttiin. Lomautusten määrä kasvaa myös. Suureen heikkenemiseen Säästöpankkiryhmässä ei silti uskota.

– Työvoimapula on vaivannut yrityksiä jo niin pitkään, että osaavista työntekijöistä halutaan pitää kiinni, mikäli taantuma jää lyhytkestoiseksi, Mikkonen sanoo.

Nordea arvioi myös palkkojen nousevan tänä vuonna viime vuotta enemmän.

Kansainvälisesti talouden kasvua tukee Nordean mukaan myös Kiinan avautuminen koronasulkujen jälkeen. Esimerkiksi Ukrainan sota lisää silti epävarmuutta.

Sekä Handelsbanken että Nordea ennustavat vuonna 2024 bruttokansantuotteelle yhden prosentin kasvua.

Handelsbankenin mukaan vuonna 2025 Suomen talous kasvaa 1,4 prosenttia kotimaisen kysynnän ja viennin vetämänä.

Nordea on huolissaan julkisesta taloudesta, jolla on sen mukaan edessä mittava sopeutusurakka. Julkisia menoja ovat kasvattaneet niin sosiaalietuuksien inflaatiotarkistukset, julkisen sektorin palkankorotukset, kohonneet korkomenot kuin lisäpanostukset maanpuolustukseenkin. Myös terveydenhuollon kulut ovat kasvussa.

Sopeutustoimenpiteitä on Nordean mukaan tehtävä niin menoihin, työllisyystoimiin kuin verotukseenkin, ja valtion menokehys on otettava takaisin käyttöön.