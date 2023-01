Savolainen talkkuna ja talakkuna ovat saamassa nimisuojan

Savolainen talkkuna odottelee enää Euroopan komission kantaa.

Ruokavirasto on hyväksynyt nimisuojahakemuksen, joka koskee Savolainen talkkuna ja savolainen talakkuna -nimitysten rekisteröintiä, Ruokavirasto kertoo tiedotteessaan.

Suojatun maantieteellisen merkinnän hakijana on Proagria Itä-Suomi. Lopullisen päätöksen nimen rekisteröinnistä tekee Euroopan komissio.

Savolainen talkkuna tai savolainen talakkuna on keitetyistä ja uunissa paahdetuista jyvistä karkeahkoksi jauhettu jauhoseos, jonka pääasiallinen raaka-aine on ohra tai ohra ja kaura sekoitettuna. Savolainen talkkuna poikkeaa muista talkkunoista siten, että se on väriltään tummempaa ja karkeaksi jauhettua.

Talkkuna periytyy alkeellisista jauhoruuista, joita satoja vuosia sitten valmistettiin kuivamuonaksi mukaan erä- ja sotaretkille. Savossa talkkunaa on perinteisesti tehty Mikon päivän jälkeen lokakuussa. Talkkuna kuivataan uunissa, mikä on tyypillistä erityisesti Suomen itäiselle ruokaperinteelle, Ruokavirasto kertoo.

Tyypillisin talkkunasta tehtävä ruoka Savossa on puuro. Puuron lisukkeena on perinteisesti ollut tirripaistia, sillä kuuma vilja ja sianliha ovat hyvä makuyhdistelmä. Puuroa nautitaan myös voisilmän kanssa. Savolainen talkkuna soveltuu hyvin myös jälkiruokiin esimerkiksi marjojen kanssa.

Euroopan unionissa on suojattu tähän mennessä noin 3 500 nimitystä. Järjestelmässä on 13 suomalaista rekisteröityä nimitystä, joista yksitoista kuuluu maataloustuotteisiin ja elintarvikkeisiin sekä kaksi tislattuihin alkoholituotteisiin.