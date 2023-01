Kemianteollisuus haukkuu Teollisuus­liiton lyttyyn: ”Mopo on karannut täysin käsistä”

Teollisuusliitto antoi uusia lakkovaroituksia tänään. Työnantajaliiton mukaan palkankorotusvaatimukset uhkaavat työpaikkoja ja kilpailukykyä.

Teollisuuden työntekijöitä edustava Teollisuusliitto on jättänyt uusia lakkovaroituksia Teknologiateollisuuden työnantajille ja Kemianteollisuudelle.

Työnantajajärjestö Kemianteollisuus haukkuu työntekijäjärjestön lyttyyn. Työnantajien mukaan työtaistelu-uhka rapauttaa yritysten kilpailukykyä, minkä lisäksi lakot ja liiton ylisuuriksi luonnehtimat palkankorotusvaatimukset uhkaavat myös työpaikkoja.

– Mopo on karannut täysin käsistä Teollisuusliitolta. Isoja korotuksia perustellaan milloin Saksalla, milloin pörssiyritysten tuloksilla. Fakta on se, että lakkoilemalla Teollisuusliitto on valmis romuttamaan yritysten kilpailukyvyn ja aiheuttamaan kohtuuttomat vahingot vientiteollisuudelle hinnalla millä hyvänsä, Kemianteollisuuden työmarkkinajohtaja Minna Etu-Seppälä sanoo tiedotteessa.

Kemianteollisuuden työehtosopimuksista neuvotellaan parhaillaan valtakunnansovittelijan johdolla.

Kemianteollisuuden tammikuussa tekemän kyselyn mukaan vajaa kolmannes sen jäsenyrityksistä arvioi joutuvansa turvautumaan lomautuksiin ja joka kuudes irtisanomisiin kevään aikana. Edelliskuun kyselyssä 80 prosenttia yrityksistä sanoi, ettei voi siirtää kohonneita kustannuksia hintoihin lainkaan tai voi tehdä näin vain osittain, liitto kertoo tiedotteessaan.