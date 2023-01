Ortodoksit huutokauppaavat kirkkoa Savonlinnan keskustassa

Kirkkoja on tullut viime vuosina myyntiin jonkun verran, kun monet seurakunnat ympäri maata ovat talousvaikeuksissa. Siitä ei kuitenkaan ole kyse tällä kertaa.

Suomessa on harvoin myynnissä kirkkoja ja vielä harvemmin ortodoksikirkkoja.

Nyt sellainen on kuitenkin huutokaupassa Savonlinnassa ja vieläpä kaupungin keskustassa. Kirkolla on komea virallinen nimi: Pyhien profeetta Sakariaan ja vanhurskaan Elisabetin kirkko.

Vuonna 1959 rakennettu kirkko sijaitsee omalla tontilla. Rakennuksen kuntoa kehutaan kohtuulliseksi. Parkettilattialla varustetun sataneliöisen kirkkosalin päädyssä on kaunis ikonostaasi, mutta se ei kuitenkaan jää paikalleen.

Saimaan ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Bodgan Grosun mukaan käytöstä poistunut kirkko haluttiin myydä tarjousten perusteella, koska hinnan arviointi tällaisessa rakennuksessa on muuten vaikeaa.

– Meidän neuvostomme ei ole määrittänyt rakennukselle myyntihintaa. Tämä oli myös kiinteistövälittäjän esittämä vaihtoehto. Katsotaan tarjoukset ja jos ne tuntuvat sopivilta niin kauppa syntyy.

Kirkkosalin lisäksi rakennuksessa on myös muita kokoontumistiloja.

Kiinteistövälittäjä Hannu Naukkarisen mukaan kirkosta kiinnostuneita on ollut jonkun verran ja myös näyttöjä on järjestetty.

– Myyjä ratkaisee, hyväksyykö hän korkeimman tarjouksen. Kun kyseessä on erikoiskohde, katsoimme ettei sillä ole vakiohintaa, Naukkarinen sanoo.

– Eihän näitä kovin usein julkisesti ole myytävänä. Kirkkoja yleensäkään ei myydä Suomessa kovin paljon.

Kirkon huutokauppa päättyy helmikuun alussa. Toistaiseksi korkein jätetty tarjous on 15 000 euroa.

– Katsotaan mihin hinta nousee, sen jälkeen katsotaan hyväksytäänkö tarjous, vai jatketaanko myyntiä keväämmällä.

Voimassa olevassa kaavassa tontti on merkitty uskonnolliselle rakennukselle, joten rakennuksen muuntaminen asuinkäyttöön vaatisi kaavamuutoksen.

– Moni ostaisi tämän asunnoksi, huippupaikka keskellä kaupunkia ja todella upea rakennus. Tontillakin on rakennusoikeutta käyttämättä tuhat neliötä, Naukkarinen tähdentää.

Kirkossa on alunperin ollut vahtimestarin asunto, mutta se oli muutettu myöhemmin muuhun käyttöön.

Kirkosta löytyy myös keittiötilat.

Kirkko jäi tyhjäksi, kun paikallinen Saimaan ortodoksinen seurakunta siirtyi hankkimaansa Pikkukirkkoon Savonlinnan keskustassa. Tämä olikin talvisotaan asti ortodoksisena kirkkona, kunnes se myytiin luterilaiseksi kirkoksi.

Savonlinnan Tuomiokirkko vaurioitui talvisodan pommituksissa, mutta se korjattiin sodan jälkeen. Sillä aikaa luterilainen seurakunta kokoontui Pikkukirkossa.

Ortodoksinen seurakunta halusi kirkkonsa 1950-luvulla takaisin, mutta tämä ei onnistunut. Vasta 2010-luvulla luterilainen seurakunta halusi luopua kirkosta, joka myytiin vuonna 2017 ortodoksiselle Savonlinnan Pikkukirkko kulttuuriyhdistys ry:lle.

Tämä yhdistys ajautui kuitenkin konkurssiin alkuvuodesta 2021, minkä jälkeen Saimaan ortodoksinen seurakunta osti Pikkukirkon viime vuoden keväällä.

Kirkkoherra Grosun mukaan seurakunnan toiminta uusissa tiloissa alkoi viime vuoden syksyllä. Kirkko palvelee lähes kolmensadan hengen ortodoksista yhteisöä Savonlinnassa sekä lähialueen kunnissa.

Suomen Ortodoksisen kirkon mukaan Suomessa on yhteensä noin 170 kirkkoa ja tsasounaa. Määrä on pysynyt viime vuosina suunnilleen ennallaan, vaikka joitakin kiinteistöjä on muutettu muuhun käyttöön.