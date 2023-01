Sähkön pörssihinta laskee, miksi sähkösopimusten hinnat eivät jo alene? Helen, Fortum ja Vattenfall vastaavat

Sähkön pörssihinta näyttää halpenevan, mutta suurimmat sähköyhtiöt eivät lupaa toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin nopeaa hinnanpudotusta.

Sähkön hinta on ropissut viime aikoina alaspäin viime syksyn korkeimmista lukemista.

Kehitys näkyy markkinasähkössä selvästi. Suomen hinta-alueella pörssisähkön hinta on tammikuun alkuviikkoina liikkunut keskimäärin alle kymmenessä sentissä, ilmenee pohjoismaisen sähköpörssin tiedoista.

Sähkön hintakehitystä ennakoivissa johdannaisissa kehitys on ollut samansuuntaista. Esimerkiksi huhti–kesäkuun sähköntoimituksia kuvaavalla Nasdaq OMX -futuurilla on käyty kauppaa viimeksi hieman yli seitsemän sentin hintaan. Tosin kauppa on ollut viime aikoina vähäistä.

Sähköyhtiöt ostavat yleensä sähkönsä sähköpörssistä, mutta kuluttajalle markkinasähkön halpeneminen näkyy viiveellä. Suosituimmissa sopimuksissa eli määräaikaisissa sopimuksissa sähkön hinta on määritelty sopimusajaksi.

Alla olevassa kuvaajassa pörssisähkön hinta nyt ja lähitunteina.

Toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa hinnat sen sijaan elävät. Viime aikoina liike on ollut ylöspäin.

Esimerkiksi Helsingin kaupungin omistama energiayhtiö Helen nosti viime vuonna toistaiseksi voimassa olevien sopimustensa hintoja kolme kertaa, edellisen kerran joulukuun alussa.

Tällöin hintoja korotettiin 42 prosenttia. Perussähkön energiahinta nousi 10 prosentin alennetulla arvonlisäverolla 23,21 sentistä 34,01 senttiin kilowattitunnilta.

Sähköyhtiöillä on lain mukaan velvollisuus ilmoittaa tulevista hinnankorotuksista viimeistään 30 päivää ennen niiden voimaantuloa. Esimerkiksi Helen kertoi joulukuun alun hinnankorotuksista jo lokakuun lopussa.

Helen perusteli joulukuun hinnankorotuksia muassa maakaasun ja sähköjohdannaisten hintojen nousulla. Nyt molemmat ovat kääntyneet laskuun, joten onko Helen mahdollisesti pudottamassa sähkönhintojaan keväällä, Helenin myynti- ja asiakaspalvelujohtaja Anu-Elina Hintsa?

– Pyrimme tekemään muutoksia siten, että muuttaisimme hintoja vain muutamia kertoja vuodessa. Tiedotamme toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnanmuutoksista asiakkaillemme vähintään kuukautta ennen hinnan muuttumista, Hintsa vastaa sähköpostitse.

Helen on tarjonnut kuitenkin vuoden alusta lähtien halvempaa kuuden kuukauden määräaikaista sopimusta. Siinä sähkö maksaa 20 senttiä kilowattitunnilta, ja tämän päälle tulee oman kulutuksen ajoituksen mukaan vähennys tai lisäys.

Hintsan mukaan määräaikaisten sopimusten hintaero toistaiseksi voimassa oleviin sopimuksiin verrattuna johtuu futuurien hinnoista.

– Toistaiseksi voimassa olevien sopimusten hinnoittelu perustuu lähikuukausien futuurihintoihin. Sen sijaan myynnissä olevien määräaikaisten sopimusten hinnat määräytyvät yhden tai kahden vuoden futuurihintojen perusteella, Hintsa toteaa.

Fortumin asiakkailla on Kesto-sopimuksia, joka on toistaiseksi voimassa oleva kiinteähintainen sopimus, jossa hinta lukitaan kolmen kuukauden jaksoissa.

Lisäksi tarjolla on Fortum Vakio, joka on kuukausihintainen sopimus sekä toistaiseksi voimassa oleva Fortum Tarkka -pörssisähkösopimus ja lisäksi määräaikaisia sopimuksia.

Fortumin asiakkuuspäällikkö Tuomas Yrttiahon mukaan sopimukset seuraavat markkinahintaa ja niissä on määritelty erikseen, miten hinta päivittyy sopimuskauden aikana.

Toistaiseksi voimassa olevan Fortum Keston nykyinen hinta on voimassa tammi–maaliskuun ajan ja seuraava hintajakso huhti–kesäkuun.

– Voimme tarjota asiakkaillemme sopimusta, jonka hinta on lukittu kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan, sillä olemme hankkineet asiakkaidemme arvioitua sähkönkäyttöä vastaavan määrän sähköä ennakkoon ja näin sitoutuneet tarjoamaan sähköä tällä hinnalla, Yrttiaho sanoo.

– Seuraavan hintajakson sähkön hankinta on parhaillaan menossa, ja hinta varmistuu helmikuun lopussa, jolloin kerromme siitä myös asiakkaillemme. Tämän hetkisen markkinatilanteen mukaan huhti–kesäkuun hintajakson hinta tulisi laskemaan tammi–maaliskuun hintajakson tasosta.

Yrttiahon mukaan lopullinen hinta huhti–kesäkuulle lukitaan hankintajakson päätteeksi sähkön markkinahinnan mukaan.

Vattenfallin asiakkailla on voimassa vanhoja Kesto-sopimuksia, joiden kilowattituntihinta nousi marraskuun alussa 35 sentistä 55 senttiin. Joulukuun alun arvonlisäveroalen myötä hinta laski 48,79 senttiin.

Kesto-sopimuksia ei ole markkinoitu enää vähään aikaan. Vattenfall tarjoaa nyt määräaikaisia ja spot-hintaisia sopimuksia. Jälkimmäiset pohjautuvat Suomen hinta-alueen tuntikohtaisiin hintoihin sähköpörssissä.

Suomen kuluttajaliiketoiminnasta vastaavan Taija Sjöblomin mukaan Kesto-sopimusten hinnoittelun laskusta on toiveita.

– Kesto-sopimusten kuluttajahinta suojataan johdannaissopimuksilla. Tuotteen myyntihinta seuraa pienellä viiveellä johdannaismarkkinoiden liikkeitä. Tarkoitus on tarkastella Kesto-sopimusten hintaa, koska sitä voidaan laskea, Sjöblom sanoo.

– Tästä käydään parhaillaan keskustelua ja tehdään laskelmia. Toiveissa on, että hinnanlaskuun päästäisiin viimeistään huhtikuun alussa. Oletuksena on kuitenkin, ettei markkinoiden hintataso lähde uudestaan nousuun.

Jotkut sähköyhtiöt ovat jo ilmoittaneet sähkösopimusten hintojen laskusta. Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Sähkö aikoo laskea niiden sopimusten hintoja, joissa hintaa tarkistetaan neljä kertaa vuodessa.

Energiavirastosta todettiin viime viikolla, että niillä asiakkailla, joilla on voimassa vanha edullinen sähkösopimus, saattoi sähkön kokonaishinta viime vuonna jopa laskea sähkön arvonlisäveroalen ja siirtohintojen laskun myötä.

Sen sijaan uusissa, toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa sähköenergian hinta saattoi nousta satoja prosentteja. Näitä on tarjonnut kuitenkin vain harva sähköyhtiö.

Kuluttajan kannalta hyvä puoli on se, että toistaiseksi voimassa olevista sopimuksista pääsee halutessaan eroon, toisin kuin määräaikaisista, jotka sitovat myös kuluttajaa.

Toistaiseksi voimassa olevan sähkösopimuksen voi irtisanoa 14 vuorokauden määräajalla.