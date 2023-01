Finnair palkkaa matkustamoihin kesätyöntekijöitä henkilöstöyhtiö Airpron kautta, jonka väki on eri työehtosopimuksen alaista kuin Finnairin oma. Airpron henkilöstön käyttö ilmailualalla on johtanut aiemmin jopa lakkoihin.

Lentoyhtiö Finnair aikoo ensi kesänä palkata noin 100 kesätyöntekijää Finaviaan kuuluvan henkilöstöyhtiö Airpron kautta. Finnairin mukaan syynä on lisätyövoiman tarve vilkkaalle kesäkaudelle.

Airprolla on voimassaoleva työehtosopimus Ammattiliitto Pron kanssa. Finnairin omaa matkustamohenkilöstöä taas edustaa auto- ja kuljetusalan työntekijäliitto AKT, johon kuuluu Suomen Lentoemäntä- ja Stuerttiyhdistys SLSY.

AKT on aiemmin kutsunut Finnairin toimintaa tes-shoppailuksi, kun yhtiö on käyttänyt Airpron kautta hankittua työvoimaa. AKT:n mukaan Airpron työehtosopimus on työntekijöiden kannalta heikompi kuin Finnairin oman matkustamohenkilöstön tes-sopimus.

Finnair perustelee Airpron käyttöä epävarmalla tilanteella.

– Tässä vaiheessa meillä ei ole selvää näkymää lisäresurssitarpeesta kesäkauden jälkeiselle ajalle, joten omaa henkilöstöä emme tässä kohtaa rekrytoi, se ei olisi vastuullista, sanoo Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanerva.

Airpron kautta palkatun matkustamohenkilökunnan on tarkoitus aloittaa Finnairin lennoilla toukokuussa koulutuksen jälkeen. Kesäkausi jatkuu Kanervan mukaan lentoliikenteessä lokakuun lopulle.

Finnair on käyttänyt Airpron kautta palkattua matkustamohenkilökuntaa Tukholmasta Arlandan lentokentältä vuonna 2021 aloitetuilla lennoilla Yhdysvaltoihin ja Thaimaahan.

Lentojen aloittamisen aikaan Finnairin omista työntekijöistä noin 3 000 oli lomautettuna koronapandemiaan liittyvien rajoitusten takia.

Finnairin mukaan syynä Airpon palkkaaman henkilöstön käyttämiseen oli se, ettei Finnairin oman matkustamohenkilökunnan nykymuotoinen työehtosopimus mahdollista henkilökunnan osallistumista sellaisille lennoille, jotka tehdään muualta kuin Helsingistä käsin.

AKT:n mukaan taas Finnairin ehdottamat joustot olisivat heikentäneet matkustamohenkilökunnan työehtosopimusta.

Finnairilla on myös tänä vuonna käynnissä neuvotteluja säästöistä työntekijöidensä kanssa.

Lentoyhtiö ilmoitti marraskuun puolivälissä vähentävänsä 147 tehtävää, joista 90 Suomesta. Lisäksi yhtiö kertoi uusista muutosneuvotteluista, jotka voisivat vähentää noin 450 työpaikkaa yhtiön matkustamopalveluista. Lentoyhtiö suunnittelee matkustamopalvelunsa ulkoistamista Thaimaan ja Pohjois-Amerikan reiteillä.

Finnairin matkustamohenkilökunta järjesti marraskuussa yhtiön toimien seurauksena vuorokauden kestäneen ulosmarssin, joka koski noin Finnairin 400–500 työntekijää.

Finnair on katkaissut muutosneuvottelut ja siirtyi Finnairin tes-sopimukseen kuuluvan kriisilausekkeen mukaisiin säästöneuvotteluihin, jotka ovat yhä käynnissä.

Asiasta kertoi aiemmin Lentoposti.