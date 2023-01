Hintapiikkejä odotettavissa? – Dieselin tuonti Venäjältä loppuu pian

EU:n tuontikielto astuu voimaan parin viikon päästä.

Dieselin odotetaan kallistuvan, kun Euroopan unionin (EU) venäläiselle dieselille asettama tuontikielto 5. helmikuuta astuu voimaan, talouslehti Financial Times (FT) kertoo. Samaan aikaan johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä ottaa käyttöön hintakaton venäläiselle dieselille.

Vastaavat toimet koskevat jo ennestään venäläistä raakaöljyä.

Dieselistä on niukkuutta jo ennestään ja monessa maassa diesel on nyt kalliimpaa kuin bensiini, mihin aiemmin ei ole totuttu. EU-maissa dieselin käyttö liikennepolttoaineena on yleisempää kuin monella muulla alueella, ja Venäjä on jo vuosikymmeniä ollut dieselin tärkein tuontimaa.

Samaan aikaan EU:n tuontikiellon ja G7:n hintakaton kanssa Kiina on avautumassa pitkällisestä koronasulustaan, mikä sekin lisää dieselin kysyntää. Öljymarkkinoilla odotetaan siten entistä kovempaa myllerrystä.

– Tuonnin väheneminen Venäjältä samaan aikaan Kiinan kysynnän kasvun kanssa tiukentaa markkinoita entisestään. Tämä lisää hintapiikkien todennäköisyyttä, mikä taas kasvattaa inflaatiopaineita, Eurasia Groupin analyytikko Henning Gloystein sanoo FT:lle.

Toisaalta öljymarkkinoilla on jo totuttu yllätyskäänteisiin, kun viime aikoina koronapandemia, pakotteet ja Venäjän käynnistämä hyökkäyssota ovat katkoneet kauppayhteyksiä.

– Toimilla on vaikutusta hintaan, mutta se ei ole mullistava. Euroopassa on täytetty dieselvarastoja muun muassa kasvattaen tuontia Venäjältä viime kuukausien aikana. Siten olemme ottamassa mahdollisen shokin vastaan suhteellisen hyvässä asemassa, konsulttiyhtiö Rystadin asiantuntija Jorge Leon sanoo FT:lle.

Hänen mukaansa eniten syytä huoleen on Venäjällä, sillä EU:n ja G7:n joulukuussa voimaan astuneiden raakaöljypakotteiden seurauksena öljyntuojat Aasiassa ovat voineet vaatia Venäjältä suuria hinnanalennuksia. Samoin hän odottaa käyvän nyt.

Venäjä on joutunut myymään raakaöljyään noin puoleen hintaan aiempaan verrattuna barrelin maksaessa 40–45 dollaria. Tämä on rajoittanut Venäjän vientituloja, mikä on ollut pakotteiden tarkoituskin.