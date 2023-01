Sähköyhtiöitä vastaan suunnattu kanne on tarkoitus jättää kuluttaja-asiamiehelle huhti–toukokuun vaihteessa, mikäli osallistujia saadaan tarpeeksi.

Sähkön hinnannousu on ajanut useita suomalaisia ahdinkoon viime aikoina. Nyt lahtelainen Ari Nurkkala valmistelee asiasta ryhmäkannetta.

Sähkön viimeaikainen kallistuminen on koskettanut suurta joukkoa kansalaisia, joista monet ovat joutuneet ahtaalle sähkölaskujensa paisumisen takia.

Nyt vireillä on jo pitkään uumoiltu ryhmäkanne, jolla aiotaan saada sähköyhtiöt tilille kohtuuttomista hinnankorotuksista.

Asiaa valmistelee muun muassa rekrytointi- ja lakiasiainpalveluja tarjoava lahtelainen ProPrentium, joka kerää parhaillaan nimiä ja aineistoa kuluttaja-asiamiehelle.

Yrityksen toimitusjohtajan Ari Nurkkalan mukaan alustava kiinnostus on ollut laajaa.

– Kun aloin selvittää asiaa ja kysellä ihmisiltä, mielenkiintoa asiaan löytyi. Kuluneiden kuukausien aikana muodostui päätös, että tämä on pakko tehdä, Nurkkala sanoo.

Hänen mukaansa yhteydenottoja on riittänyt yksityishenkilöistä eri yrityksiin.

Nurkkala on Oulun yliopistosta valmistunut diplomi-insinööri, joka on toiminut aiemmin muun muassa Raahen kaupunginjohtajana.

Ari Nurkkala on kokenut sähkölaskujen nousun myös omakohtaisesti.

Kanteen taustalla ovat osin Nurkkalan omat kokemukset. Sähkölaskut 125 neliön ilmalämpöpumpulla varustetusta omakotitalosta olivat lokakuulta 1103 euroa, marraskuulta 1433 euroa ja joulukuulta 924 euroa.

Nämä kypsyttivät päätökseen pistää talo myyntiin ja siirtyä Lahdessa vuokra-asuntoon.

Nurkkala kertoo myös omien vanhempiensa asuvan sähköllä lämmitetyssä omakotitalossa.

– Eläke, minkä he saavat, on mennyt käytännössä sähkölämmitykseen. Tällaisia tapauksia on Suomessa paljon.

Hallituksen tähän mennessä julkistamat sähkötuet eivät Nurkkalan mukaan riitä korjaamaan tilannetta.

– Juridisesti ensimmäinen ajatusvirhe on siinä, että maksajan on hyväksyttävä kustannukset saadakseen sähkötukia. Siinä vaiheessa neuvotteluasema on jo menetetty, Nurkkala sanoo.

Hän korostaa myös, että tuet eivät kata kustannuksista kuin osan. Esimerkiksi omasta 1433 euron sähkölaskusta tuet kattaisivat vain noin puolet.

– Itselle jää yli 700 euroa maksettavaksi, joka on moninkertaisesti se määrä, mikä normaalitilanteessa meni sähkölaskuun. Eli tilanne on edelleen kohtuuton.

Nurkkalan mukaan tavoitteena on valmistella kannetta koskeva aineisto kuluttaja-asiamiehelle luovutettavaksi huhti–toukokuussa.

– Muodostamme sadoista tai toivottavasti jopa tuhansista yhteydenotoista juridisen tietokannan ja laadimme juridiset perusteet.

Kyseessä olisi toteutuessaan Suomen ensimmäinen ryhmäkanne. Asiaa koskevassa laissa kanneoikeus on ainoastaan kuluttaja-asiamiehellä, joten hän määrittelee, nostetaanko kanne.

Ryhmäkannelaki on ollut voimassa vuodesta 2007 lähtien, mutta oikeuteen asti ei ole edennyt vielä yksikään ryhmäkanne, vaan asiat ovat ratkenneet neuvottelemalla.

Ryhmäkanteen oikeudenkäyntikulut eivät lankea osallistujille, vaan ne maksaa joko kantaja eli kuluttaja-asiamies tai vastaaja.

Ryhmäkannehankkeesta kertoi ensin sanomalehti Kaleva.

