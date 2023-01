Niinistö jyrähti Suomen tilanteesta TS:ssa – näin ekonomistit kommentoivat presidentin teesejä

Ekonomistit huomauttavat, että talouspolitiikasta vastaavat poliittiset päättäjät.

Presidentti Sauli Niinistö arvosteli Turun Sanomien haastattelussa Suomea huolettomasta taloudenpidosta ja elintasosta, ”jota ei ole ansaittu”. Lisäksi hän arvosteli keskuspankkeja löysästä rahapolitiikasta.

Niinistön jyrinä oli herättänyt paljon keskustelua sosiaalisessa mediassa. Viestit eivät osu erityisen otolliseen maaperään nykyisten elinkustannusten paineiden ja monien peruspalveluhuolien keskellä.

Ekonomistit jakavat pitkälti Niinistön ajatukset velkahuolista. He huomauttavat myös, että talouspolitiikasta vastaavat poliittiset päättäjät, kun taas yksilöiden tai kotitalouksien tasolla syyttely velaksi elämisestä ei ole järkevää – näin ei Niinistökään todennut.

– Velaksi elämisestä on aika helppoa olla samaa mieltä. Jossakin määrin diagnoosi on laajasti tiedostettukin, eli ei tämä mikään uusi asia ole, sanoo Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Niinistö sanoi oudoksuvansa sitä, että Suomessa ei ole vallinnut yleistä havahtumista asian vakavuuteen ja talouden korjausliikkeen välttämättömyyteen.

– Taloustieteilijät ovat nähdäkseni laajasti kaikki huolissaan, myös iso osa poliitikoista jakaa huolen. Iso kysymys on, saadaanko uskottava hallitusohjelma julkisen talouden tervehdyttämisessä aikaan, Tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta sanoo.

– Totta on, että kyse on lähinnä puheesta eli mitään kovin suurta ei ole toistaiseksi tapahtunut. Eläminen on ollut tietynlailla ylivarojen elämistä ja tietynlaisessa illuusiossa olemista sen suhteen mikä on pitkällä aikavälillä mahdollista, Appelqvist sanoo.

Hän tarkoittaa sekä väestön huoltosuhteen vaarallista kääntymistä että ympäristö- ja ilmastomielessä yli varojen elämistä ja kuluttamista.

– Pääosa taloustieteilijöistä ajattelee että ongelma on niin vaikea, että siihen tarvitaan kolmea lääkettä, niin ettei yhtä tarvitse ottaa liikaa, Maliranta sanoo.

Nämä ovat Malisen mukaan menojen leikkaukset, kokonaisveroasteen nostoa ja rakenteellisia uudistuksia.

Oikea hetki sopeutukselle?

Suomi on painumassa ainakin lyhytaikaiseen taantumaan. Appelqvistin mukaan sopeuttaminen ja velkaantumisen kääntäminen pitää silti aloittaa.

– Välittömiä valtavia leikkaustarpeita ei ole, mutta nopeasti pitää saada päätöksiä. Hallitusohjelmassa tehdyt päätökset alkaisivat joka tapauksessa vaikuttaa vasta paljon myöhemmin.

– Joka tapauksessa puhutaan vuosista, jopa useista hallituskausista.

Appelqvistin mukaan aikaikkuna alkaa jopa vähitellen umpeutua. Mahdollisuuksia tehdä sopeutuksia on vielä nyt enemmän kuin lähivuosikymmeninä. Palveluita tarvitsevat nuoret ikäluokat ovat vielä pieniä, mutta suuret ikäluokat eivät vielä ole tulleet eniten palveluja käytävään ikään.

Maliranta muistuttaa, että lisäksi on tehtävä järkevää suhdannepolitiikkaa, niin että kiristyksiä ei tehdä tilanteessa, jossa ne pahentavat laskusuhdannetta ja velkaantumista.

– On opittu monessa maassa, että on vaarallisempaa lopettaa elvyttäminen liian aikaisin kuin liian myöhään. On riksi, että jos tehdään kireää budjettipolitiikkaa liian aikaisin, taantuma lävähtää takaisin päälle.

Malirannan mukaan rahankäytöstä pitäisi olla jo nyt huomattavasti tarkempi. Koronasta aletaan toipua, ja työmarkkinat ovat historiallisesti poikkeuksellisen hyvässä tilassa. Tehtyjen työtuntien määrä suhteessa työikäiseen väestöön ei ole ollut näin korkea 30 vuoteen.

– Ylimääräiset lapsilisät ja huonosti tarkennetut sähkötuet eivät ole oikeansuuntaista talouspolitiikkaa, Maliranta sanoo.

Mitä suomalaisten pitäisi ajatella puheista?

Mitä kunkin kotitalouden on syytä ajatella tai moraalisin perustein syytä odottaa tekevän, vaihtelee todella voimakkaasti, Maliranta huomauttaa.

– Keskiarvot peittävät valtavia eroja. On nuoria ja pieni- ja suurituloisia. Yhteistä on, että valtiovallan pitäisi tehdä päätöksiä poukkoilematta. Niin että ohjelma on uskottava ja johdonmukainen ja kotitaloudet voivat ennakoida ja tehdä suunnitelmia.

Appelqvistin mukaan kotitaloudetkin ovat velkaantuneet, mutta mistään yleisestä yli varojen elämisestä tai syömävelasta ei yksilötasolla voi puhua. Kyse on harjoitetusta talouspolitiikasta.

– Jos puhutaan ihmisestä, joka käy töissä ja maksaa veronsa, niin työikäiset käyttävät aika vähän julkisia palveluja ja rahoittavat niitä, eivät elä mitenkään yli varojen.

– Kyse on koko 2000-luvusta, jolloin väestörakenteen tulevaisuus oli jo tiedossa, mutta Nokia-kukoistuksen aikaan hyvinvointia rakennettiin. Valtiontalouden ylijäämää olisi voinut kerryttää enemmänkin.

Maliranta sanoo, että perusteita on olla huolissaan on sekä julkisesta taloudesta, joka velkaantuu että kansantaloudesta, joka sekin velkaantuu. Jälkimmäinen näkyy vaihtotaseen vajeena.

Vaihtotaseen alijäämä tarkoittaa, että koko kansantalouden menot ovat suuremmat kuin tulot. Kansantalous tarkoittaa sekä yrityksiä, että julkista sektoria ja kotitalouksia.

– Ne kytkeytyvät toisiinsa. Julkisen velan hoidosta vastaavat kotitaloudet, ei se valtio velkaa hoida. Omia kotitalouksiaan suomalaiset ovat hoitaneet melko hyvin, jos vertaa vaikka Ruotsiin, Maliranta sanoo.

Palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja Mika Maliranta.

Appelqvist sanoo, ettei mitään katastrofimielialaa kannata alkaa luomaan.

– On olemassa kehityskulkuja jota eivät ole erityisen tuskallisia, jos saamme työllisyyden ja elinkeinotoiminnan kasvamaan. Täytyy miettiä, mitkä ovat hyvinvointivaltion ytimiä, niihin pitää keskittyä.

Saako keskuspankkeja arvostella?

Niinistö sanoi haastattelussa, että ongelmien juurisyyt ovat jo liian pitkään harjoitetussa löysässä rahapolitiikassa eli Euroopan keskuspankkien päätöksissä.

Appelqvist huomauttaa, että kukaan ei tiedä mitä olisi tapahtunut toisenlaisen rahapolitiikan oloissa. EKP on joutunut toimimaan vaikean taloustilanteen oloissa yrittäessään saada inflaatiota liikkeelle nollakoroilla.

Pääministeri Sanna Marin (sd) arvosteli hiljattain keskuspankkeja, mistä syntyi pieni äläkkä.

– Keskustelussa rahapolitiikasta on tärkeää muistaa, että keskuspankit ovat autonomisia päätöksissään. Kyllä rahapolitiikasta saa keskustella, presidentti ja pääministerikin, varsinkin kun puhutaan menneestä, onhan siitä nyt herranen aika oikeus esittää mielipiteitä, Appelqvist sanoo.

– Mitä vahvempi on keskuspankin uskottavuus, sitä helpompi sen on hillitä inflaatiota. Pelkkä veneen keikuttelu aiheuttaa jo pientä inflaatiopainetta. Presidentin tai pääministerin puheet eivät takuulla sitä keikuta, Maliranta muistuttaa.