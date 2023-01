Ara-johtaja penää tulevalle hallituskaudelle asuntopolitiikkaa, joka tuottaa yleistä hyvää asujille ja yhteiskuntaan ja kannustaa suomalaisia tekemään lisää lapsia.

Aran pääjohtaja Hannu Rossilahti ravistutteli keskustelua vaalien ja uuden hallitusohjelman alla keskustelua herättäneessä puheessaan.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen pitkäaikainen pääjohtaja arvosteli kärjekkäästi suomalaisen asumisen tasoa ja sokeaa markkinauskoa Ara-päivillä torstaina.

Väestöltään vähenevistä kunnista keskustellaan, väki vähenee, vanhenee, huoltosuhde heikkenee, julkinen talous heikkenee, julkisten palveluiden tarjonta vaikeutuu, hän kuvasi.

– Näyttää siltä, että Suomi-niminen valtio alkaa monilta osin muistuttaa taantuvaa kuntaa.

Aiemminkin minikoteja arvostellut Rossilahti totesi, että suomalaisten asuntojen koko ja huoneistoala per henkilö on pienin Pohjoismaissa ja edustaa ”itäeurooppalaista tasoa”.

Pieniä asuntoja on tuotettu markkinaehtoisesti valtavasti.

– Tästä tuli muuten mieleen, että häkkikanalat on kielletty runsaat kymmenen vuotta sitten niiden haitallisten vaikutusten takia. Tämä ajattelu ei ole yltänyt asuntopolitiikkaan asti.

Kiinteistöliitto ja opiskelijajärjestö ihmettelivät puheita Twitterissä.

– Pienten asuntojen – ja siten osittain näiden asukkaidenkin – soimaaminen on jo saanut asiattomat mittasuhteet, Suomen opiskelija-asunnot ry:n toiminnanjohtaja Lauri Lehtoruusu huomautti.

– Ylijohtaja Rossilahti vertaa pienasuntoja kiellettyihin häkkikanaloihin. Samalla Ara rahoittaa ja palkitsee 16 neliön häkkejä Jyväskylässä opiskelijoille, Kiinteistöliiton toimitusjohtaja Harri Hiltunen peesasi.

Hiltusen mielestä hyvä pohja 16 neliön asunnossa on toimiva ja ympäristön kannalta kestävä ratkaisu ja kokonaisvuokra järkevä korkeammilla investointi- ja rahoituskustannuksilla.

– Yleisö oli pääosin Ara-asuntojen omistajia, joten ajatus lienee hoitaa oma lehmä pois ojasta valtion lisärahalla.

Rossilahti pohti vauvakadon syitä

Rossilahden mukaan suurimmat panostukset laitetaan nyt ikäihmisiin. Kansakunnan elinvoiman säilyttämiseksi olisi myös huolehdittava jatkuvuudesta ja turvattava väestönkasvu ja väestöpyramidin muotoa olisi saatava muuttumaan.

Syntyvyydellä ja asunto-oloilla näyttäisi voivan olla syy-yhteyttä, jota pitäisi tutkia lisää, hän sanoo.

Rossilahti kuvasi puheessaan, kuinka sotien jälkeen asuntopolitiikka muodostui väestöpolitiikan tärkeimmäksi osaksi.

– Kaupunkien asuntokomitea totesi vuonna 1945, että pienet asunnot johtavat fyysisen kunnon heikkenemiseen ja perhe-elämän pilaamiseen. Sotien jälkeen asuntopolitiikka muodostui väestöpolitiikan tärkeimmäksi osaksi.

Kokemukset kertovat, että kaupungistumiseen liittyvä ”kaiken kalleus” on yksi syy alhaiseen syntyvyyteen, hän sanoi.

– Olisiko jo korkea aika asettaa väestö ja perhepoliittiset tavoitteet ja teemat asuntopolitiikan keskiöön?

” Yhä useampi tuntee köyhtyvänsä ja asuvansa jälleen hellahuoneessa.

Rossilahti suomi lisäksi pitkään sokean markkinauskon vaikutusta asuntopolitiikkaan.

Menneisyydessä valtion tukemassa mallissa osa järjestelmän eduista ohjautui asujille isoina kohtuuhintaisina asuntoina.

– Nyt kaikki markkinatoimijat luonnollisesti haluavat asuntojen myynnistä ja vuokraamisesta mahdollisimman korkean hinnan. Tämä on se mekanismi, jolla ajatellaan saatavan hyvää ja edullista asumista.

Asuntopolitiikassa saatetaan olla hänen mukaansa matkalla kohti luokkayhteiskuntaa, jossa omaisuus kasautuu ja ”yhä useampi tuntee köyhtyvänsä ja asuvansa jälleen hellahuoneessa”.

– Toistakymmentä vuotta jatkunut asuntobuumi on nostanut hintoja ja vuokria. Tässä tilanteessa on koettu, ei suinkaan tarvetta hillitä buumia, vaan tarvetta lisätä valtion tukemaa kohtuuhintaista asuntotuotantoa – koska asumisen hinta on, kas kummaa, muodostunut ongelmaksi.

Sosialistisissa maissa ongelmat ratkaistaan vaatimalla lisää sosialismia, ja markkinataloudessa vaaditaan lisää vapautta ja vähemmän säätelyä, hän heitti.

Valtiollekin moitteita

Rossilahti mietti, missä määrin myös julkinen panostus asuntotuotannon rahoittamiseen noususuhdanteessa on lisännyt rakennusbuumiin liittyvien hintojen nousua ja muuta haittaa.

Missä määrin on mahdollista, että se tuottaa itse hintaongelmia, joita se yrittää lievittää, hän kysyi. Ajoituksessa on toimittu päinvastoin kuin takavuosina.

Pääviesti oli silti selvä, markkinaehtoisen tuotannon laatu- ja hintaongelma. Rossilahti esitteli tilaisuudessa kahta kuvaa kerrostaloista. Toinen oli kiinteistösijoitusyhtiön talo, toinen yleishyödyllistä asuntotuotantoa.

– Tuolla vasemmalla on kiinteistösijoitusyhtiön kohde, jossa parvekkeita ei tarvita. Yleishyödylliseen ovat laittaneet parvekkeet ja kaikennäköiset joutavat jutut. Oikeanpuolimmaisessa on myös parkkihalli. Alle 3 000 euroa neliöltä jokunen vuosi sitten.

– Kummassa te mieluummin asuisitte? Siinäkö, jossa asuntopolitiikalla hyödyt ohjautuvat sijoittajalle? ’Onhan se kuitenkin mukava kun se on markkinaehtoinen’.

– Entä kumpi olisi mukavampi omistaa? Toisessa tuotto on rajattu, toisessa tulee rahaa niin että ranteita pakottaa. Aivan, tästähän tässä on kysymys.