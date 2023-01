Kommentti: Seuraava ylilyönti on jo nurkan takana – korkoja aiotaan nostaa niin, että tuntuu

EKP aikoo nostaa euroalueen korot korkeammiksi kuin inflaation taltuttamiseksi olisi tarvis. Talous ja kansa kärsivät, kun keskuspankkiirit vaalivat mainettaan, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on viime aikoina kuuluttanut rahapolitiikan ”haukkamaisia” kiristysaikeita lähes päivittäisissä puheissaan.

Euroalueen inflaatio hidastuu ennakoivien talousmittareiden ja markkinaodotusten mukaan nyt yllättävän nopeasti, ja joka tapauksessa nopeammin kuin vähän aikaa sitten oli aihetta pelätä.

Silti alueen keskuspankki EKP aikoo päättäväisesti jatkaa tuntuvia korkojensa nostoja sen varmistamiseksi, että inflaatio ei vain näytä hidastuvan vaan todella hidastuu ja että hintojen nousu asettuu keskuspankin haluamaan kahden prosentin vuosivauhtiin.

Ohjauskorkojen riuskojen korotusten ja muidenkin rahapolitiikan lisäkiristysten jatkumisesta on viime viikkojen mittaan kuultu EKP:n keskuspankkiirien puheenvuoroja kuin liukuhihnalta, joten ne lienee syytä ottaa todesta.

” Sivullisten lieneekin perusteltua varautua EKP:n seuraavaan suureen rahapoliittiseen ylilyöntiin.

Esimerkiksi EKP:n pääjohtaja Christine Lagarde on toistanut samaa viestiään korkojen nostoaikeista Maailman talousfoorumin WEF:n vuosikokouksessa Sveitsin Davosissa useana päivänä peräkkäin, jotta viesti varmasti menee jakeluun.

Samaa ja osin vieläkin tiukempaa korkoviestiä on voitu lukea EKP:n neuvoston joulukuun kokouksen pöytäkirjatiivistelmästä, jonka mukaan neuvostossa on vakavaa kannatusta suuremmillekin kiristyksille kuin lopulta on pantu toteen.

Sivullisten lieneekin perusteltua varautua EKP:n seuraavaan suureen rahapoliittiseen ylilyöntiin. Viimeksi EKP piti korkoja liian matalina ja rahapolitiikkaa liian keveänä liian kauan, mutta seuraavaksi se uhkaa ampua korot korkeammalle kuin olisi tarpeen – tai taloudelle eduksi.

Seuraavaksi inflaatio hidastuu

Euroalueen talousnäkymät ovat lyhyen ajan kuluessa kirkastuneet merkittävästi, mutta tuskin kuitenkaan "liian" kirkkaiksi. Voi toki osoittautua toiveajatteluksi, mutta tarjolla vaikuttaisi olevan jonkinlainen varovaisen maltillinen kasvunäkymä.

Markkinaodotuksissa vahvistuneessa hyvässä lykyssä jokseenkin varmana pidetty taantuman uhka väistyy, mutta talous ei silti voimistu niin terhakkaan kasvuun, että inflaatio kiihtyisi lisää tai edes pysyisi viimeaikaisissa voimissaan.

Talouden lähiaikojen näkymiä ovat kirkastaneet – ja inflaatio-odotuksia lieventäneet – ennen muuta energiaraaka-aineiden nopea ja jyrkkä halpeneminen ja Kiinan talouden avautuminen pitkällisten koronarajoitusten jälkeen.

” Hyvässä lykyssä jokseenkin varmana pidetty taantuman uhka väistyy.

Kumpikin muutos on omiaan paitsi vahvistamaan euroalueen talouskasvua myös vähentämään eurotalouden yleistä hintatasoa ylöspäin puskevia inflaatiopaineita.

Energian raju kallistuminen oli keskeisiä alkusykäyksiä inflaation voimistumiselle, mutta nyt energian vaikutukset koko talouden kustannusvaikutuksiin on kääntynyt vastakkaiseksi eli laskusuuntaiseksi.

Kiinan avautumisen heijastukset ovat moninaisempia, mutta yksi inflaatiopaineita lievittävä vaikutus seuraa Kiinan viennin kasvusta ja sen mukana maailmalle leviävistä deflatorisista hintapaineista.

Vastakkainen inflaatioriski voi toki syntyä Kiinan nopeasti elpyvän kysynnän vaikutuksista maailman energia- ja raaka-ainemarkkinoiden hintoihin.

Korkokyyhkystä paljastui korkohaukka

Analyysiyhtiö BCA Research arvioi uusimmassa laajassa Eurooppa-raportissaan euroalueen talousnäkymät ja EKP:n aikeet keskenään ristiriitaisiksi.

Ristiriita on yhtiön ekonomistien mielestä jopa niin jyrkkä, että he nimeävät EKP:n viime aikoina jyrkästi korostuneen "haukkamaisuuden" eurotalouden suurimmaksi riskiksi.

Rahapolitiikasta puheen ollen haukkamaisuudella viitataan yleensä halukkuuteen pitää rahapolitiikan viritystä mieluummin liian kireänä kuin liian keveänä suhteessa inflaatio-odotuksiin.

Inflaationäkymiin kevyenpuoleista rahapoliittista linjaa kutsutaan "kyyhkysmäiseksi".

” Kiristysten aiempi viivyttely lienee EKP:n omastakin mielestä epäonnistuminen.

BCA ja moni muu EKP:n toimia seuraava analyysitalo luonnehti EKP:n rahapolitiikkaa kyyhkysmäiseksi eli turhankin keveäksi vielä hyvän aikaa inflaation voimistumisen jälkeen, sillä EKP arveli inflaation piakkoin väistyvän ja siksi viivytteli pitkään rahapolitiikan kiristyksiä.

Sittemmin EKP:n riuskat rahapolitiikan kiristykset korkojen nostoineen ja haukkamaisten puheenparsien koveneminen ovat osoittaneet, että kiristysten aiempi viivyttely lienee EKP:n omastakin mielestä epäonnistuminen ja suuren luokan virhe.

Ainakin BCA varoittaa sijoittaja-asiakkaitaan varomaan EKP:n seuraavaa virhettä, joka näyttää syntyvän edellisen virheen aiheuttamien mainevahinkojen paikkausyrityksistä.

Riski kasvaa, että kolhiintunutta mainetta ja uskottavuutta paikatessa syntyy seuraava virhe ja toisensuuntainen ylilyönti. Se syntyy, jos EKP toteuttaa viime aikoina kuuluttamansa aikeet ja kiristää rahapolitiikkaa nostamalla korkoja korkeammalle kuin inflaation taltuttamiseksi olisi tarpeen.

Talous- ja korkoriskit kasvavat

Vaikka euroalue välttyisi taantumalta, talouskasvu jäänee silti totuttua vaisummaksi – ja joka tapauksessa liian heikoksi kestääkseen vaikeuksitta EKP:n yhä kaavailemaa korkokuuria.

Mitä päättäväisemmin EKP puskee ohjauskorkojaan kohti kolmea prosenttia, sitä suuremmaksi se kasvattaa jonkinlaisen talous- tai rahoitusonnettomuuden riskiä.

BCA huomauttaa euroalueen rahamarkkinakorkojen ja niitä koskevien odotusten jo kovaa vauhtia lähestyvän eurotalouden nimellistä kasvuvauhtia. Tämä kertoo rahoitusolojen nopeasta kiristymisestä – ja enteilee ylikiristystä riskeineen.

” Suomelle ylikireä rahapolitiikka voi merkitä muita euromaita suurempia asuntomarkkinoiden vaikeuksia.

Yksi mahdollinen ylikiristyksestä koituva talousonnettomuus voi olla heiveröisen kasvun tyssääminen sittenkin taantumaksi – ja siitä koituvat työpaikkojen menetykset.

Rahoitusonnettomuuksien riski voi tarkoittaa esimerkiksi jonkin ylivelkaisen eurovaltion tai euroalueen velkaisten suurpankkien äkisti pahenevia rahoitusvaikeuksia.

Suomelle ylikireä rahapolitiikka voi merkitä muita euromaita suurempia asuntomarkkinoiden vaikeuksia eivätkä vain yleisen talousheikotuksen ja työllisyyden vastoinkäymisiä.

Yksi meikäläisen asuntorahoituksen erikoispiirre on suhteellisen lyhytaikaisten markkinakorkojen selvästi muita euromaita suurempi suosio asuntoluottojen korkotasoa määrittelevinä viitekorkoina.

Mitä korkeammalle EKP hilaa omat ohjauskorkonsa, sitä ylemmäs kipuavat myös euroalueen markkinakorot. Ja sitä kalliimmiksi käyvät suomalaisten asuntolainat.