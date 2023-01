Kaiken kallistuminen saattaa jo taittua, mutta se ei paljon helpota – ”On hyväksyttävä, että edessä on tilapäinen köyhtyminen”

Inflaatiohuiput saatettiin nähdä marras–joulukuussa, mutta ostovoiman huvettua edessä ovat aiempaa köyhemmät ajat.

Joulukuussa vuosi-inflaatio pysytteli runsaassa yhdeksässä prosentissa eli suunnilleen yhtä nopeana kuin marraskuussa. Tätä ennen inflaatio eli yleinen kuluttajahintojen nousu oli kiihtynyt lyhyen ajan sisällä voimakkaasti niin Suomessa kuin muuallakin euroalueella.

Onko kaiken kallistuminen siten taittumassa?

– On se taittumassa melko suurella todennäköisyydellä, mutta en pysty parhaalla tahdollakaan näkemään sitä vielä joulukuusta, Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist sanoo Taloussanomille.

Vuoden 2021 tammikuussa inflaatiovauhti oli Suomessa vain 0,2 prosenttia, mistä se kesällä kiihtyi pariin prosenttiin. Kun nousu koronakuopasta kiihdytti kysyntää ja tuotantoketjut olivat vielä koronan jäljiltä heikot, inflaatio alkoi syksyn edetessä ottaa kierroksia.

Vuoden 2022 helmikuussa Venäjä käynnisti laajamittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan ja alkoi kiristää myös lännenvastaista energiasotaansa. Energian hinnat nousivat jälleen voimakkaasti, mikä heijastui talouteen laajasti ja kiihdytti inflaatiota entisestään. Kesään tultaessa inflaatio liikkui Suomessa jo seitsemässä prosentissa ja jatkoi kiihtymistään niin, että marraskuussa se oli 9,1 prosenttia.

Joulukuussa inflaatio ei enää kiihtynytkään, vaan pysytteli 9,1 prosentissa.

– En julistaisi inflaatiota taittuneeksi vielä, vaikka sitä olisi joulukuussa ehkä voinut odottaakin, Appelqvist sanoo.

Inflaatiolle jarruja ovat painaneet erityisesti bensiini ja muut polttoaineet, joiden hinnat ovat kesän huipuistaan jo laskeneet selvästi. Korkealla ne toki vielä ovat verrattuna aiemmin totuttuun.

– Jatkossakin polttoaineet ovat se iso ajuri, joka kokonaisinflaatiota jarruttaa. Nythän bensiinin inflaatiovaikutus oli lähellä nollaa ja kääntyy negatiiviseksikin vuoden alkupuolella.

Vaikutus voi vuoden edetessä olla huomattavakin, kun muistetaan esimerkiksi bensiinin litrahinnan viime kesänä liikkuneen yli 2,5 eurossa. Nyt hinta on pudonnut alle kahteen euroon litralta.

Huolta on kuitenkin laajemmista hintapaineista, joista kertoo ilman energian ja elintarvikkeiden hintoja laskettu niin sanottu pohjainflaatio.

– Sehän ei suinkaan ole taittunut, vaan päinvastoin kiihtyi joulukuussa kuuteen prosenttiin. Muun maussa kodinkoneiden ja huonekalujen hinnat nousivat, samoin kaikenlaisten palveluiden. Eli hintojen nousu on tarttunut sinnekin, Appelqvist sanoo.

Tästä huolimatta hän uskoo korkeimman inflaatiohuipun taittuneen ja ehkä jääneen marras–joulukuuhun.

Viime vuoden tammikuussa inflaatiovauhti oli 4,4 prosenttia, kun hinnat sitä ennen nousivat yli kahden ja kolmen prosentin vauhtia usean kuukauden ajan. Siten hinnat olivat vuosi sitten jo nousseet huomattavan korkeiksi, ja inflaatiovauhtikin oli huomattava.

– Jotta inflaatio nyt pysyisi edes paikoillaan, meillä pitäisi olla kuukausitasolla yhtä kovaa nousua kuin vuosi sitten. En usko, että hinnat nyt yhtä kovasti nousevat. Siten vuosimuutos alkaa pikku hiljaa laskea ja voi olla loppuvuonna laskenut jo kovastikin.

Yleisesti keskuspankkien asettama inflaatiotavoite on noin kaksi prosenttia. Appelqvist ei odota inflaation tänä vuonna silti hidastuvan lähellekään tätä tavoitetta.

– Inflaatiovauhti on nyt niin älyttömän kova, että tässä tulee vähän vauhtisokeuttakin: tuntuu, että inflaatio-ongelma on ratkaistu, jos vauhti ei enää ole yhdeksää prosenttia. Se on aika hassu näkökulma, koska nämähän ovat ihan poikkeuksellisia lukuja.

Hintojen voimakas nousu on syönyt kuluttajien ostovoimaa. Samalla rahalla saa vähemmän tavaraa kuin vuosi sitten. Yhtä lailla yritysten kustannukset ovat kasvaneet. Siten palkkaneuvotteluihin kohdistuu isoja paineita puolin ja toisin.

– On erittäin ymmärrettävää, että nyt halutaan isoja palkankorotuksia, kun ostovoima on heikentynyt jopa historiallisen paljon. Samaan aikaan on pantava jäitä hattuun, sillä on monia rajoitteita siinä, kuinka paljon palkkoja voidaan nostaa, Appelqvist sanoo.

Ensimmäinen on suomalaisyritysten suhteellinen kilpailukyky. Suomi on vientivetoisena taloutena riippuvainen siitä, että vienti vetää. Yksi tekijä hintakilpailukyvyn muodostumisessa on se, kuinka yritysten palkkakustannukset kehittyvät suhteessa kilpailijamaihin.

Toisena tekijänä yritysten palkanmaksuvaraan vaikuttamassa on se, että ne ovat nyt tavallistakin enemmän erilaisessa asemassa toisiinsa verrattuna. Osa yrityksistä on saanut siirrettyä kasvaneita kustannuksiaan hintoihin. Osa taas ei ole tässä onnistunut ja niillä on suuria vaikeuksia raaka-aineiden hintojen ja energiakustannusten kanssa.

– Näillä jälkimmäisillä ei palkanmaksuvaraa ole. Ratkaisua täytyy lähteä hakemaan paikallisesti niissä yrityksissä, joissa nostovaraa on.

Kolmantena tekijänä on huoli siitä, että palkankorotukset ja inflaatio muodostavat toisiaan ylläpitävän kierteen. Tällöin vaarana on se, että ostovoima ei parane ja kilpailukyky heikkenee, kun inflaatio pysyy vauhdikkaana ja pakkakustannukset jatkavat nousuaan.

– Toivottavasti kaikki nyt ymmärtävät, että millään jättimäisellä loikalla ei pystytä saman tien kuromaan ostovoiman supistumista umpeen, Appelqvist sanoo.

– On hyväksyttävä, että edessä on tilapäinen köyhtyminen, joka osaltaan liittyy siihenkin, että Suomi maana on joutunut ostamaan aiempaa kalliimpia raaka-aineita ja energiaa.

Appelqvistin mukaan nyt tulisi tavoitella pitkän aikavälin tasaista ostovoiman kasvua, jolloin inflaatio saataisiin taitettua ja ostovoimaan syntynyt kuoppa täytettyä. Muutama vuosi tähän kuitenkin menisi, hän arvioi.

– Viime kädessä palkat ovat se tekijä, jonka kautta me synnytämme tai emme synnytä pitkäaikaista kohonnutta inflaatiota, sillä nyt koetun kaltainen hetkellinen raaka-aineiden tai energian kallistumisesta tuleva hintashokki ei pidemmän päälle uudestaan ja uudestaan nosta hintatasoa.

Inflaatiohuippu lienee nyt saavutettu marras-joulukuussa, ja nyt alkuvuodesta vauhti kääntyy laskuun. Appelqvist veikkaa. Loppuvuonna oltaisiin jo huomattavasti alempana, vaikkakin vielä kaukana hintavakaudeksi tulkitusta kahden prosentin inflaatiovauhdista.