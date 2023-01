Useimmissa taloyhtiöissä yhtiökokous pidetään tilivuoden päättymisen jälkeen keväällä. Tänä vuonna niistä uhkaa tulla asialistaltaan entistä pulmallisempia.

Helsingissä uudisrakentamista on esimerkiksi Jätkäsaaressa.

Monessa taloyhtiössä eletään nyt epävarmuuden aikoja. Varsinkin uusissa kiinteistöissä on suuria taloyhtiölainoja, joiden kokonaiskorot ovat tähän asti voineet liikkua nollan tuntumassa.

Näissä on voitu lisäksi nauttia valmistumisen jälkeisistä lyhennysvapaista, joiden päättymisen jälkeen kustannusten nousu voi yllättää.

Nyt markkinakorot ovat nousseet ja useissa taloyhtiölainoissa lähestyy korontarkistuspäivä.

Taloyhtiölainoissa viitekorkona on tyypillisesti kahdentoista kuukauden euribor, jota on saatettu tarkistaa viimeksi viime vuoden keväällä. Korko nousi plussalle viime vuoden huhtikuussa kynnettyään vuosikausia miinuksella.

Vaikka taloyhtiölainat ovat asunto-osakeyhtiön nimissä, ne lasketaan kotitalouksien velaksi. Osakkeenomistajat vastaavat takaisinmaksusta rahoitusvastikkeina. Nyt niitä uhkaa jyrkkä nousu.

Isännöintiliitto teki syksyllä asiasta esimerkkilaskelman, jossa pääkaupunkiseudulla sijaitsevan uudisasunnon rahoitusvastike yli kuusinkertaistuu 175 eurosta yli 1100 euroon, kun viitekorot nousevat nollasta 2,8 prosenttiin ja taloyhtiölainan lyhennysvapaat päättyvät.

Vuonna 2021 valmistuneen 50 neliön esimerkkiasunnon myyntihinta oli 90 000 euroa ja velaton hinta 300 000 euroa.

Taloyhtiölainaa oli 70 prosenttia, sen pituus oli 25 vuotta ja siinä oli ollut kaksi vuotta lyhennysvapaata.

Isännöintiliiton vaikuttamis- ja tutkimusjohtajan Tuomas Viljamaan mukaan monissa uudiskohteissa laskelmat on tehty nollakorkoaikana.

– Rahoitusvastike on saatettu laittaa aika tiukaksi, ja nyt kun tilanne muuttuu ja tulee korontarkistuspäivä, nousu voi olla aika suuri. Tähän osakkaiden täytyy varautua, Viljamaa sanoo.

Hän ottaa esimerkin, jossa pankin veloittama lainamarginaali on 0,7 prosenttia. Kun 12 kuukauden euribor on nyt 3,3 prosenttia, yltää kokonaiskorko jo neljään prosenttiin.

– Tällä hetkellä taloyhtiöiden hallitukset käsittelevät tilinpäätöksiä. Hallituksen pitää tehdä yhtiökokoukselle esitys vastikkeista. Yksi mahdollisuus on tietysti, ettei rahoitusvastikepäätöstä viedä yhtiökokoukseen, vaan hallitus päättää tason, Viljamaa sanoo.

Uudisrakentaminen on viime vuosina ollut vilkasta. Kuluneen kymmenen vuoden aikana taloyhtiölainojen määrä on kasvanut vuosittain reilulla kymmeneksellä, aivan viime aikoihin saakka. Tästä velkakehityksestä on ollut huolissaan muun muassa Suomen Pankki.

Valtioneuvosto on esittänyt, että uusien kiinteistöjen taloyhtiölainat voivat olla enintään 60 prosenttia myytävien asuntojen velattomasta hinnasta. Lainojen takaisinmaksuaika rajataan enintään 30 vuoteen, eikä lainoissa voi olla nykyisen kaltaisia lyhennysvapaita heti valmistumisen jälkeen. Asiaa koskeva lakiesitys on sinettiä vaille.

Viime vuosina taloyhtiölainojen osuus on voinut olla uusissa yhtiöissä jopa 80 prosenttia, joskin 70 prosentin taso on ollut yleisempi.

Samaan aikaan myös hoitovastikkeet ovat kasvussa yleisen kustannusten nousun myötä. Niitä kasvattaa muun muassa kaukolämmön ja sähkön kallistuminen. Lisäksi monin paikoin tonttivuokrat ja kuntien perimät kiinteistöverot ovat olleet nousussa.

– Taloyhtiöstä riippuen hoitovastikkeissa on keskimäärin 10–20 prosentin korotuspaine. Joillakin taloyhtiöillä on tosin puskuria, joilla nousua voi pehmentää, Viljamaa sanoo.

Huoneistokeskuksen viime viikolla julkaiseman selvityksen mukaan taloyhtiöiden hoitovastikkeiden mediaaniarvot olivat nousseet selvästi vuotta aikaisemmasta lähes kaikissa suurissa kaupungeissa.

Näistä vain Turussa hoitovastikkeiden mediaaniarvo pysyi samalla tasolla kuin vuotta aiemmin.