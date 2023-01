Mikä on kohtuullinen sähkön hinta? – Energiavirasto kertoo, koska asiasta saadaan päätöksiä

Toimitusvelvollisen sähkön hinnanmuodostuksesta on tarkoitus antaa sitova päätös. Toistaiseksi päätösprosessi on vielä selvitysvaiheessa.

Energiaviraston mukaan tutkinta toimitusvelvollisen sähkön hinnanmuodostuksesta on edelleen kesken.

Virasto tutkii parhaillaan 17 sähkönmyyjän tuotteita. Tutkinnat koskevat esimerkiksi toimitetun sähkön hinnan kohtuullisuutta sekä sitä, voiko pörssisähkötuote olla ainoa tarjolla oleva tuote.

– Käsittelytilanne on nyt sellainen, että olemme pyytäneet selvityksiä yrityksiltä päätöksenteon pohjaksi. Ensimmäisiä selvityksiä on saatu ja loput saadaan varmaan tammikuun aikana, ylijohtaja Simo Nurmi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hänen mukaansa päätöksentekoon päästään mahdollisten lisäselvitysten jälkeen.

– Varmaan kevättalvella aletaan antamaan ensimmäisiä päätöksiä.

Mukana tutkinnassa ovat esimerkiksi suuret sähköntoimittajat Fortum Markets, Helen ja Vattenfall.

Energiaviraston johtajan Antti Paanasen mukaan tutkinnassa mietitään parhaillaan kohtuullisen hinnoittelun perusteita, koska lainsäätäjä ei ole antanut tähän raameja. Mallin pitäisi toimia myös normaalioloissa.

– Tämä on ollut meille uutta, ensinnäkin koska markkinat ovat toimineet ja asiakkailla on ollut aina uusia vaihtoehtoja. Nyt valikoima on kaventunut ja hinnat nousseet, Paananen sanoo.

Sähkömarkkinalain mukaan toimitusvelvollisen vähittäismyyjän on toimitettava vastuualueellaan kuluttajasähköä kohtuulliseen hintaan. Tämän pohjalta virastoon on tullut runsaasti kansalaisten yhteydenottoja.

Virasto ei voi etukäteen asettaa korkeinta sallittua toimitusvelvollisuushintaa, vaan valvonta on käytännössä jälkikäteisvalvontaa.

Energiamarkkinoilla on ollut ”myllerrysten vuosi”, Nurmi sanoi.

Hänen mukaansa suomalaisten sähkönsäästö oli avaintekijä siinä, että joulukuussa ei tarvinnut turvautua sähkökatkoihin, vaikka kulutus nousikin välillä korkeaksi ja tilanne uhkasi käydä tiukaksi.

Sähkönsäästöön ovat ohjanneet sekä korkeat hinnat että viranomaisten valistus.

– Sähkönsäästö kiihtyi loppuvuotta kohden. Esimerkiksi joulukuun huippukulutustunneilla sähköä säästettiin 1300 megawattia eli tällaisen Olkiluoto 3:n verran, Nurmi sanoi.

Hänen mukaansa sähköpula näyttää edelleen epätodennäköiseltä, vaikka talvea on vielä jäljellä.

– Voidaankin sanoa, että suomalaisten kotitalouksien ja yritysten ponnistelut sähkön säästön eteen ovat olleet merkittäviä ja vaikuttavia. Niillä on ollut aivan keskeinen merkitys siinä, että me olemme tähän asti selvinneet tehon riittävyyden kannalta niin hyvin kuin ollaan selvitty. Eli ei olla jouduttu turvautumaan kiertäviin sähkökatkoihin.

Koko viime vuonna sähkön kulutus Suomessa väheni yli viisi prosenttia.

Kotimainen sähköntuotanto pysyi suunnilleen edellisvuoden lukemissa. Tuonti väheni, missä näkyi Venäjän sähköntoimitusten loppuminen toukokuussa.

– Venäjältä tuodun sähkön loppuminen pystyttiin kompensoimaan sillä, että sekä kotitaloudet että yritykset säästivät sähköä huomattavasti viime vuoden aikana, Nurmi sanoi.

Vaikka Olkiluoto 3 saataisiin käyttöön, ei Suomi edelleenkään selviä Nurmen mukaan ilman Ruotsin tuontia huippukulutustilanteessa.

Viime vuosi oli sähkömarkkinoilla melkoista vuoristorataa, jossa huiput olivat korkealla.

Sähkön kalleuteen suurin selittävä tekijä koko Euroopassa on ollut maakaasun kallistuminen, joka taasen johtui Venäjän sotatoimista. Kaasun hinta lähti ylämäkeen jo vuoden 2021 syksyllä.

– Venäjä alkoi manipuloimaan kaasumarkkinaa, mikä taasen näkyi nousevina hintoina, Nurmi sanoi.

Nyt kaasun hinta on jo kääntynyt viime syksyn jyrkän ylämäen jälkeen laskuun, mikä antaa toivoa kevään ja kesän sähkönhintojen suhteen.

Suomen aluehinta nousi toissa vuoden 72 eurosta megawattitunnilta viime vuonna 154 euroon megawattitunnilta. Nousua oli 113 prosenttia.

– Sen lisäksi, että hinnat olivat keskimäärin korkealla tasolla, oli myös tuntihinnoissa suurta vaihtelua. Alimmillaan oltiin negatiivisella puolella parin euron verran ja korkeimmillaan noin 860 eurossa, ylijohtaja Nurmi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Suomen sähkön hinnan vaihtelua selittää Nurmen mukaan etenkin kasvavan tuulivoiman tuotannon vaihtelu. Kapasiteettia on jo yli viisituhatta megawattia. Parhaimmillaan tuulivoimalla on tuotettu noin kuudesosa Suomessa käytettävästä sähköstä ja kapasiteetin kasvu jatkuu.

Kotitalouksien maksaman sähköenergian hinta on noussut Suomessa keskimääräisestä 6–8 sentistä jopa lähelle 20 senttiä.

Sähkön kokonaishinta, jossa on mukana myös siirtomaksu ja verot, nousi marraskuun alkuun mennessä edellisvuodesta keskimäärin noin puolella, vaikka siirtohinnat olivat keskimäärin hieman laskussa. Esimerkiksi sähkölämmittäjän lasku kasvoi noin 120 euroa kuukaudessa.

Asiakaskohtaiset vaihtelut ovat kuitenkin suuria. Niillä asiakkailla, joilla on voimassa vanha edullinen sähkösopimus, saattoi kokonaishinta jopa laskea sähkön arvonlisäveroalen ja siirtohintojen laskun myötä.

– Euroissa asiakaskohtaiset vaihtelut ovat suuria suuntaan tai toiseen, Nurmi sanoi.

Uusissa, toistaiseksi voimassa olevissa sopimuksissa sähköenergian hinta saattoi nousta satoja prosentteja. Näiden sopimusten tarjoushinnat kotitalouksille nousivat viime vuonna 353 prosenttia.

Suosituin sähkösopimus viime vuoden lopussa oli määräaikainen sopimus, sitten toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus. Pörssisähkösopimuksia oli noin yhdeksällä prosentilla.

Viime aikoina määräaikaisia sopimuksia on tullut tarjolla aikaisempaa alemmalla hintatasolla ja Nurmen mukaan näyttää siltä, että sähkön vähittäismarkkina olisi nyt toipumassa.