Yrittäjä tunnusti 430 000 euron rikokset, vältti yli kahden vuoden vankeuden

Yrittäjällä on edessään pitkä ehdollinen tuomio, mutta hän saa jatkaa yritystoimintaansa.

Omistamansa yrityksen toimitusjohtaja vältti yli kahden vuoden ehdottoman vankeustuomion tunnustamisoikeudenkäynnin ansiosta. Edessä on kuitenkin puolentoista vuoden ehdollinen tuomio, ja hän voi jatkaa yritystoimintaansa, sillä Päijät-Hämeen käräjäoikeus ei määrännyt noin 50-vuotiasta miestä liiketoimintakieltoon.

Lahden seudulla toimiva rakennusalaan läheisesti liittyvä yritys ajautui muutama vuosi sitten konkurssiin.

Konkurssia edelsi yrityksen omistajan vilpilliset omaisuuden ja rahojen siirrot, joiden ansiosta velkojat eivät päässeet varoihin käsiksi.

Mies siirsi ilman hyväksyttävää syytä noin 430 000 euron arvosta yrityksen omaisuutta perustamalleen lähiyhtiölle ja itselleen.

Toimitusjohtaja sai syytteet törkeästä velallisen epärehellisyydestä ja rekisterimerkintärikoksesta.

Hänen läheisensä sai myös syytteen rekisterimerkintärikoksesta, koska hänet yrittäjä sai puhutuksi perustamansa toisen samalla alalla toimivan yrityksen toimitusjohtajaksi ja hallituksen puheenjohtajaksi. Tosiasiallinen määräysvalta uudessa yrityksessä oli kuitenkin miehellä.

Päijät-Hämeen käräjäoikeus tuomitsi miehen maanantaina syyteneuvotteluun perustuen molemmista syytekohdista. Läheiselle tuli sakkotuomio rekisterimerkintärikoksesta.

Syytetty, konkurssipesän julkisselvittäjä ja syyttäjä hyväksyivät neuvottelutuloksen. Syytetty tunnusti syytteiden teonkuvaukset ja rikokset.

Syytetylle ratkaisu merkitsi ehdollista tuomiota ehdottoman tuomion sijaan. Jos syytteet olisi käsitelty tavallisessa pääkäsittelyssä, olisi syyttäjä vaatinut miehelle kahden vuoden ja kahden kuukauden ehdotonta vankeustuomiota. Aiemmin mies oli kiistänyt syyllistyneensä rikoksiin, mutta syyteneuvottelussa hän myönsi teot.

Mies menettää rikoksella saavuttamansa rahallisen hyödyn vanhan yhtiön konkurssipesälle. Summa on noin 250 000 euroa. Lisäksi hänen perustamansa läheisyhtiö, jolle omaisuutta oli siirretty, menettää myös konkurssipesälle 90 000 euron rikoshyödyn, jota vastaava vakuustakavarikko on voimassa, ja sitä koskeva ulosmittaus on mahdollinen.

Yrittäjälle syyttäjä vaati alun perin liiketoimintakieltoa. Sitä käräjäoikeus ei määrännyt.

Tuomittu on koko prosessin ajan ollut yrittäjänä eikä uuden yrityksen toiminnassa ole ollut viitteitä väärinkäytöksistä.

Miehellä ei ollut ennestään rikosrekisteriä. Jos hän ehdollisen tuomion koeaikana syyllistyy uusiin tekoihin, on mahdollista, että aiempi tuomio muuttuukin ehdottomaksi.

Syyteneuvottelumenettelyä käytetään erityisesti laajojen ja aikaa vievien talousrikosten käsittelyssä. Ilman kyseistä menettelyä tapausta olisi käsitelty Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa pidempään kuin vain yhtenä päivänä muutaman tunnin ajan.