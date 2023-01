Tämäkin vielä, asumis­kuluihin on tulossa taas uusia korotuksia

Kaupungit nostavat roimasti vuokratonttiensa hintoja.

Suurimpien kaupunkien ja yksityisten omistajien tonttivuokrat on pääosin sidottu elinkustannusindeksiin, joka seuraa kuluttajahintojen nousua.

Inflaatiopeikko, joka on nostanut muun muassa ruuan ja polttoaineen hintoja, energiakriisin tuoman sähkön nousun rinnalla, kallistuttaa nyt myös tonttien hintaa.

– Aika monissa kaupungeissa vuokrantarkistuksia oli vuodenvaihteessa. Osassa niitä tehdään esimerkiksi asuntojen valmistumishetkellä eli vaikka keväällä, jos talo valmistuu silloin, asuntoja lainoittavan Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus kertoo.

Osa kaupungeista käyttää sellaista indeksiä, jossa verrataan joulukuun pistelukua edellisvuoden pistelukuun. Toiset käyttävät perinteisempää tapaa eli vuoden keskimääräistä koko vuoden inflaatiota, vuodesta 2021 vuoteen 2022.

Korotus on koko maassa suunnilleen seitsemän prosenttia. Helsingin kaupunki nostaa nykyisen indeksiehdon mukaisia maanvuokria asuintonteillaan 7,1 prosentilla tänä vuonna, Helsingin Sanomat kertoi.

– Vuokratonttien kustannusten nousun haaste on, että niitä ei pääse pakoon muuten kuin muuttamalla pois.

Mitä arvokkaampi tontti ja isompi asunto tai talo, sitä suurempi euromääräinen korotus. Tontin vuokran kallistuminen nostaa kuukausittaista hoitovastiketta tai asunnon vuokraa.

Helsingin kaupungin asuntotonttitiimin päällikkö Miia Pasuri kertoo, että kaupungilla on solmittuna vuokrasopimus noin 5 000 asuntotontin vuokralaisen kanssa ja korotus on pääsääntöisesti mainittu 7,1 prosenttia.

– Karkea arvioni on, että kaupungin omistamilla vuokratonteilla sijaitsevissa taloissa asuu noin 30–45 prosenttia kaupungin asukkaista.

” Todella merkittävä asia, kun kaikkea muutakin kulua on tullut paljon viime aikoina taloyhtiöille.

Tonttivuokran suuruuteen vaikuttaa rakennusoikeuden määrä, sijainti, talotyyppi, rahoitus- ja hallintamuoto sekä vuokrausajankohta.

Taloyhtiöiden keskimääräinen tonttivuokra oli 0,52 euroa neliöltä kuukaudessa vuonna 2021. Kuluttajainflaatio voisi nostaa vuokran tälle vuodelle noin 0,57 euroon, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero laskee.

Muutos olisi tänä vuonna noin 3,7 senttiä, mikä olisi 60-neliöisessä asunnossa lähes 27 euroa vuodessa.

Keskimääräisessä yhtiössä tontinvuokran osuus hoitokuluista olisi noin kymmenen prosenttia kaikista kuluista. Noin seitsemän prosentin nousu tekee noin 0,7 prosenttiyksikköä hoitokululisää.

Uusimmissa yhtiöissä tontinvuokrat ovat yli kaksikertaisia keskimääräiseen nähden. Niissä inflaatio nostaisi tonttivuokria jo 1,24 euroon. Se tarkoittaa 8 senttiä neliöltä kuukaudessa tänä vuonna, 60-neliöisessä asunnossa 58,20 euroa vuodessa.

Helsingin kaupungin HS:lle laskemissa esimerkeissä vuokra oli 1960-luvulla vuokratussa kerrostalotontissa Itäkeskuksessa viime vuonna noin 30 000 euroa. Nousua on tänä vuonna noin 2 250 euroa.

2010-luvun lopulla vuokrattu omakotitontti Suutarilassa maksoi noin 4 300 euroa, tänä vuonna noin 300 euroa enemmän.

– Tontin vuokria voidaan korottaa kerralla myös enemmän, mikäli vuokrasopimus uusiutuu. Tuolloin kyseeseen voi tulla euron neliö -vaikutus, joka on sitten vielä paljon suurempi vaikutuksiltaan ja todella merkittävä asia, kun kaikkea muutakin kulua on tullut paljon viime aikoina taloyhtiöille, Kero lisää.

Omistustonteissakin nousupainetta

Sinänsä maanvuokrien sitominen indeksiin on perusteltua. Vuokran pitäisi kehittyä ainakin osittain maan arvon mukaisesti, vaikka yleisesti vuokratontit eivät ole markkinahinnan tasolla.

Tyypillisesti maan arvon kehitys on ollut nopeampaa kuin inflaatiosidonnaisuus. Vuokratonteilla asuvat ovat hyötyneet tästä. Nyt maan arvon ja asuntojen hinnan kehitys on ollut 0,5–1 vuoden aikana hitaampaa kuin vuokratonttien eli inflaatio on kääntänyt perusasetelman toisin päin.

Eivät omistustontitkaan ole suojassa korotuksilta, joita inflaatio tuottaa. Kiinteistöverot, jotka koskevat tonttia ja kiinteistöä, määräytyvät rakennuskustannusindeksin perusteella. Sekin on noussut hurjasti, ajoittain viime vuonna jopa enemmän kuin elinkustannusindeksi.

Asumisen ja elämisen poikkeuksellisen kallistumisen oloissa herää kysymys, onko tonttivuokriakin pakko nostaa. Brotherus sanoo, että mikään ei välttämättä estäisi jarruttamasta tonttikuluja. Toisaalta vastapainona ovat muut tärkeät kuntalaisten peruspalvelut ja niiden rahoitustarpeet ja vajeet, hän huomauttaa.

Jos vuokratonttien hintoja ei tarkistettaisi, osa asukkaista asuisi onnekkaasti kaupungin mailla ”puoli-ilmaiseksi”. Indeksikorotukset tuottavat tuloa kaupungin kassaan kaikkien asukkaiden hyödyksi.

Lue lisää: Osa asuntosijoittajista on jo ajautunut vaikeuksiin – ”Tulee pakkomyyntejä”

Lue lisää: Vältä nämä aloittelijan mokat mökkikaupoilla