Suomalaisen kurkun hinta Prismassa 5 euroa kilo, Puolassa 62 senttiä kappale – mistä on kyse?

Suomalainen kurkun kilohinta näyttää romahtavan ulkomaille vietäessä. Alan mukaan kyse on kuitenkin marginaalisesta ilmiöstä.

Ulkomaille viedyn suomalaisen kurkun hinta on herättänyt sosiaalisessa mediassa viime päivinä keskustelua.

Twitterissä on jaettu videota, jossa puolalalaisen kauppaketjun tarjouksessa suomalaista kurkkua oli ollut myynnissä 2,93 Puolan zlotyn eli 62 sentin kappalehintaan muista maista tuotujen kurkkujen seassa.

Videolla näkyvien pakkausten perusteella kurkut on pakannut Suomen suurin kurkunviejä, närpiöläinen Siggpac, joka on myös maan suurin kasvihuonekurkunkasvattaja.

Videon tekijä Lauri Karttunen korosti Ylelle, että tammikuun alussa kuvattu kurkkuvideo on sosiaalisen median keskusteluissa ymmärretty osin väärin.

Auchan-marketissa kaikki kurkut ovat tarjolla sekaerässä ja hinta oli Karttusen mukaan annettu vain kreikkalaiselle ja espanjalaiselle kurkulle. Tarkoitus oli ihmetellä tätä.

Siggpac ei kommentoinut vientikurkkujen alhaista hintaa Taloussanomille.

Halpoja suomalaiskurkkuja on ollut myynnissä myös Viron Prismoissa, joissa suomalaista kurkkua on tarjolla verkkokaupassa 1,99 euron kilohintaan. Suomessa kotimaisen kurkun kilohinta on Prisman verkkokaupassa 4,99 euroa eli noin 1,75 euroa kappaleelta.

SOK:n tuoteryhmäjohtaja Veli-Matti Puhakalla on selitys Viron alhaisiin hintoihin. Viron kurkut ovat käyriä.

– Julkisessa keskustelussa on verrattu kakkosluokan kurkkua ykkösluokan kurkkuihin. Eli verrataan omenoita ja päärynöitä keskenään, Puhakka sanoo.

– Meillä on Suomessakin sama tuote myynnissä suurimmissa Prismoissa 1,79 euron kilohintaan. Se on kakkosluokan tuote, koska se on muodoltaan erikoinen. Sitä tulee jonkin verran kurkuntuotannon sivutuotteena, joten sitä ei ole kovin laajassa jakelussa.

Puhakka korostaa, että Viron Prismat hankkivat kurkkunsa itsenäisesti, koska ne eivät ole Suomen ketjuohjauksessa.

Suomalaisten kurkunkulutus on viime vuosina ollut moninkertaista verrattuna muihin Pohjoismaihin eli noin kymmenen kiloa henkeä kohden vuodessa.

Kauppapuutarhaliiton toiminnanjohtajan Niina Kankaan mukaan suomalaisen kurkun kotimainen hinta näyttää olevan nyt tavanomaisella tasolla.

– Ollaan suhteellisen normaaleissa talvihinnoissa, Kangas sanoo.

Suomalaisen kurkun vienti on kotimaiseen kulutukseen verrattuna pientä.

– Viennissä puhutaan hyvin pienistä määristä suhteessa kokonaistuotantoon, Kangas sanoo.

– Vuonna 2021 Suomessa viljeltiin yhteensä 53 miljoonaa kiloa kurkkua ja tästä noin miljoona kiloa meni vientiin ulkomaille.

Vienti on ollut nousussa, sillä vielä vuonna 2017 vienti oli käytännössä nollassa ja vielä vuonna 2020 vain 0,4 miljoonaa kiloa. Kurkkua ei kuitenkaan kannata herkästi pilaantuvana viedä kovin kauaksi, vaikka esimerkiksi Saksassa olisi sille suuret markkinat.

Kankaan mukaan kurkku on noussut suomalaisten lempivihannekseksi. Etenkin kotimaisen kurkun kysyntä on kasvanut.

– Myös viljelijät osaavat viljellä kurkkua. Meillä on kasvihuoneviljelyssä ennätyssadot, Kangas sanoo.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.