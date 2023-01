Riiston naamioiminen hyväntekeväisyydeksi ylittää kaikki rajat, Rakennusliitto jyrähti. Pääurakoitsija sanoo, että Rakennusliiton pyytämä selvitystyö on vielä kesken.

Rakennusliitto kertoo, että sen työmaatarkastuksessa on paljastunut laajamittainen ukrainalaisten sotapakolaisten hyväksikäyttö. Liiton mukaan työntekijöitä käytettiin törkeästi hyväksi työmaalla Tampereen Sulkavuoren jätevedenpuhdistamon työmaalla.

– Ulkomaisen työvoiman, tässä tapauksessa ukrainalaisten sotapakolaisten, riiston naamioiminen hyväntekeväisyydeksi ylittää kaikki rajat, Rakennusliiton varapuheenjohtaja Kimmo Palonen sanoi tiedotteessa keskiviikkona.

– Kyse on harmaasta taloudesta ja ihmisten hyväksikäytöstä. On selvää, että työmaan pääurakoitsija kantaa raskaan vastuun verovaroilla rahoitettavan julkisen rakennustyömaan tavasta kohdella työvoimaa.

Liitto sanoo, että työmaan johdon mukaan ukrainalaiset on Suomeen välittänyt ”latvialainen hyväntekeväisyysjärjestö”. Todellisuudessa kyseessä on työvoimaa vuokraava latvialainen yritys SIA UNA R.

Työmaalla vallitsi epätietoisuutta siitä, kenen palveluksessa kyseiset työntekijät ovat ja kuka maksaa palkat. Lisäksi sotapakolaisia on siirretty niin kutsutuiksi kevyt­yrittäjiksi, joille maksetaan alle puolet asianmukaisesta laskutuksesta, liitto kertoi.

Kokeneille raudoittajille maksetaan Sulkavuoren työmaalla alle puolet summasta, joka mahdollistaisi aidon yrittäjänä työskentelemisen. Nettopalkka jää liiton mukaan maksujen jälkeen kokeneilla työntekijöillä 10 euron tuntumaan. Yrittäjästatuksella toimineilta on peritty myös yrittäjän eläkemaksuja, vaikka ansiot eivät ylitä YEL-rajaa.

Tarkastuskäynnillä paljastui, että tammikuun puolessa välissä työntekijöille oli maksettu vasta marraskuun palkkoja. He työskentelivät arkipäivisin 10 tuntia ja lauantaisin kuusi tuntia. Ukrainalaiset työntekijät tiesivät olevansa yrittäjäroolissa, mutta eivät tienneet, mitä se käytännössä tarkoittaa.

Selvitys kesken

Työmaalla toimii Kreate Oy:n ja Aki Hyrkkönen Oy:n muodostama työyhteenliittymä TYL Sulkavuori pääurakoitsijana.

Kreaten toimitusjohtaja Timo Vikström sanoo, että liiton syytökset kuulostavat varsin raflaavilta.

– Meidän mielestämme meidän hankkeellamme ei ole sellaisia epäselvyyksiä, joihin he viittaavat.

Vikströmin mukaan työmaalla on hiljattain tehty aluehallintoviraston (AVI) tarkastus, jossa saatiin ”täysin puhtaat paperit”. Vikströmin käsityksen mukaan Avin tarkastuksen aikaan ukrainalaisia oli töissä työmaalla.

TYL Sulkavuori otti myös kantaa Rakennusliiton väitteisiin tiedotteessa.

– Rakennusliiton pyytämä selvitystyö on vielä kesken, joten haluamme antaa asiaan liittyville yrityksille työrauhan asian selvittämiseksi. Ryhdymme mahdollisiin toimenpiteisiin selvityksen tulosten perusteella, TYL Sulkavuoren projektipäällikkö Jussi Kiuru totesi.

– Jokaisella on oikeus asianmukaiseen korvaukseen tehdystä työstä. Pääurakoitsijana meille on tärkeää toimia suoraselkäisesti ja puuttua mahdollisiin epäkohtiin nopeasti.

Vikströmin mukaan kysymys on ulkomaalaisesta alihankkijasta, joka työskentelee suomalaisen yhtiön kautta Suomessa.

– Täällä on tyypillisesti sellainen ilmiö, että fyysisesti raskaisiin töihin, joita alalla on aika monilla paikoilla, ei kerta kaikkiaan löydy työvoimaa Suomesta. Ei tekijöitä eikä osaamista.

– Me olemme noudattaneet kaikkia lakeja ja säädöksiä, joita Suomessa on voimassa. Olemme tehneet yhden yhtiön kanssa sopimuksen ja juridisesti asia menee niin, että meillä on siitä sopimuskumppanista vastuu, Vikström sanoo.

– Meillä ei ole edes lain suomia keinoja lähteä tutkimaan alihankintaketjussa, joka tässä ei ole edes pitkä, olevien yhtiöiden asioita.

Kenellä vastuu sitten on?

Vikströmin mukaan työyhteenliittymällä ei ole sopimusta ukrainalaisyhtiön kanssa.

– Jokainen yhtiö ja sopimuskumppani vastaa omasta sopimuksestaan. Tässä kun työyhteenliittymä on tehnyt sopimuksen, se yhtiö vastaa sitten omasta ketjustaan eteenpäin.

Myös Vikström sanoo, että asia pitää selvittää ja että he kantavat oman vastuunsa, että lakien mukaisesti toimitaan.

– Kevytyrittäjyys on rakennusalalla, kuten aika monella muullakin varsin käytetty malli. Onko tämä sitten asia, joka heitä mietityttää vai jokin muu.

Sulkavuoren seudullinen jätevedenpuhdistamo on kuuden Pirkanmaan kunnan yhteinen jättihanke Tampereen Sulkavuoressa. Puhdistamon pitäisi valmistua vuonna 2025.