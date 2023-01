Taloyhtiölainan maksaminen pois voi kannattaa – yhdestä riskistä ei silti pääse eroon

Maksaisiko yhtiölainan pois? Moni asia puhuu sen puolesta, että oma pankkilaina saattaisi olla edullisempi vaihtoehto.

Kannattaisiko taloyhtiölaina maksaa pois omalla pankkilainalla tai omalla rahalla? Jos käytettävissä on sen verran säästöjä, että voi yhtiölainaosuutensa maksaa pois, kannattaa se varmasti – ellei sitten laske pystyvänsä sijoittamaan pääomaa niin tuottavasti, että se riittää kattamaan rahoitusvastikkeet ja ylikin.

Usein sellaisia pääomia ei asunnonostajalla omasta takaa ole, vaan tarvitaan pankkilainaa.

Asuntorahoittaja Hypoteekkiyhdistyksen toimitusjohtaja Ari Pauna kehottaa nyt pyytämään asuntolainatarjousta useasta pankista varsinkin uudiskohteen yhtiölainan maksamiseksi pois.

Samalla voi kilpailuttaa kaikki muutkin pankkipalvelunsa ja lainansa. Paunan mukaan näin saa suurella todennäköisyydellä lainamarginaalejaan ja muita kulujaan alemmas.

– Jos et saa tarjouksia yhdestäkään pankista tai pankkien ehdottamat rahoitusratkaisut ovat selvästi kalliimpi kuin yhtiölaina, niin on syytä herätä miettimään oman talouden tilannetta ja mahdollisia riskejä. Tämä ohje koskettaa aivan erityisesti omistusasuntovelkaisia kotitalousasuntosijoittajia, joilla on myös kulutusluottoja, Pauna sanoo Taloussanomille.

Energian hinta ja korot ovat viime kuukausina nousseet kovasti. Tämä on kasvattanut taloyhtiöiden lämpö- ja sähkölaskuja sekä taloyhtiölainojen korkoja. Siten yhtiö- ja rahoitusvastikkeisiin kohdistuu suuria korotuspaineita.

Jotkut asuntosijoittajat ovat jo joutuneet vaikeuksiin, kun vuokratulot eivät enää ole riittäneet kattamaan yhtiövastikkeita, lainanlyhennyksiä ja reippaasti kasvaneita korkoja. Hypon pääekonomisti Juhana Brotherus arvioi aiemmin tällä viikolla Taloussanomille, että tapauksia todennäköisesti tulee vielä lisää.

Ovatko asuntosijoittajat siten riski omaa kotiaan asuvalle taloyhtiön osakkaalle?

Ari Pauna kertoo, että aiemmin omistusasuminen ja vuokra-asunnot pidettiin selvästi erillään. Viimeisten kymmenen vuoden aikana tämä on kuitenkin muuttunut merkittävästi.

– Yhä useammassa uudiskohteessa on asuntosijoittajia itse asiassa jo enemmän kuin omistusasukkaita. Omistusasukkaat asuvat siis käytännössä ”vuokrayhtiössä” ja vähemmistönä.

– Tällöin on tiedostettava, että asuntosijoittajien kassavirta on vuokra-asunnoista saatavien vuokrien varassa. Kun yhdellä asuntosijoittajalla on vaikeuksia hoitaa vastikevelvoitteitaan vaikkapa vuokramarkkinoiden vaikean tilanteen vuoksi, niin yleensä myös muillakin vuokranantajilla on eriasteisia vaikeuksia. Tämä johtaa helposti niin sanottujen keskittymäriskien kasvuun ja näkyy sekä kohteen asuntojen hintakehityksessä että kohteeseen saatavan rahoituksen ehdoissa, Pauna sanoo.

Finanssivalvonnan johtava riskiasiantuntija Torsten Groschup muistuttaa, että vastuu taloyhtiölainasta ei pääty siihen, että maksaa oman osuutensa pois.

Jos siis joku osakkaista jättää rahoitusvastikkeensa maksamatta, taloyhtiön lainaan liittyvät velvoitteet on kuitenkin hoidettava. Tällöin maksut kaatuvat muiden osakkaiden maksettaviksi siitä huolimatta, että olisi oman osuutensa jo maksanut.

Jos taloyhtiö on suuri ja omistus on hajautunut, osakasta kohti kertyvä lisäkustannus ei välttämättä ole suuri. Mutta jos yhtiön asunnoista suuri osa on yhden omistajan hallussa, hänen maksuvaikeutensa muodostavat jo suuren riskin muille osakkaille.

Finanssivalvonta on jo muutaman vuoden takaisessa määräyksessään velvoittanut pankit kiinnittämään asunto-osakeyhtiöluotoissa huomiota siihen, onko yhtiölainaosuus korkea ja onko yhtiössä omistuskeskittymiä. Jos lainaosuus on korkea ja omistus on keskittynyttä, on myös riski koholla.

Toistaiseksi asunto-osakeyhtiöiden luotot eivät ole aiheuttaneet suuria pulmia pankeille. Fivan tuorein tilasto syyskuulta kertoo, että järjestämättömien luottojen osuus niiden lainakannasta on 0,2 prosenttia.

Kiinteistöliiton talous- ja rahoituskyselystä vuodelta 2019 käy kuitenkin ilmi, että osakasrakenteella selvästi on vaikutusta taloyhtiön lainansaantiin.

– Mitä suurempi on sijoittajaosakkaiden osuus, sitä enemmän tämä näkyy rahoituksen ehdoissa, Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero sanoo Taloussanomille.

Hänen mukaansa 30 prosenttia sijoittajaosakkaita näyttää olevan se raja, jonka jälkeen taloyhtiön lainaehdot muuttuvat enemmän yrityslainan luonteisiksi.

Tämä saattaa vaikuttaa myös kuluttajan asuntolainan korkoon. Lainatarjousta tehdessään ja luottoriskiä arvioidessaan pankki katsoo muun muassa taloyhtiön osakasrakennetta. Jos sijoittajaosakkaita on paljon, korkomarginaali voi nousta.

–Ero ei välttämättä ole kovin suuri, mutta on kuitenkin, Kero sanoo.

Taloyhtiölainan pois maksamista harkitsevan kannattaa selvittää myös esimerkiksi se, onko se kilpailutettu hyvin ja onko kilpailutuksesta kulunut paljon aikaa. Taloyhtiön perustamislainan ehdot ovat saattaneet jäädä markkinatilanteen muuttuessa huonoiksi.

Kyselyn perusteella taloyhtiöillä on ollut jopa lainansaantivaikeuksia. Näin erityisesti, jos yhtiö on pieni, sijaitsee syrjässä tai jos sijoittajaosakkaiden osuus on suuri.

Kiinteistöliitto tekee talous- ja rahoituskyselynsä kahden vuoden välein. Seuraava on luvassa alkaneen vuoden elokuussa.