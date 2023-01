Kommentti: Miksi tästä ei uskalleta puhua ääneen? Rapakuntoinen nuori työntekijä ei pääse kyykkyyn

Ongelmasta supistaan kyllä, mutta kukapa haluaisi sanoa julkisesti, että meidän työntekijämme ovat rapakunnossa, kirjoittaa erikoistoimittaja Heidi Hagelin.

UKK-instituutin johtaja, professori Tommi Vasankari on siitä mukava haastateltava, että hän puhuu suoraan. Suomalaiset ovat huonossa kunnossa ja se alkaa yhä enemmän näkyä työelämässä.

Seuraavista vuosikymmenistä piirtyy aika lohduton kokonaiskuva. Miten työuria pidennetään, jos jo koululaisilla on ongelmia arjen jaksamisessa?

Ihan oma tarinansa on sitten se, kun tähän aiheeseen yrittää saada työnantajilta tai työnantajaliitoilta kommenttia. Taustaksi puhujia löytyy kyllä paljonkin, mutta kukapa haluaisi sanoa julkisesti, että ”meidän työntekijät ovat huonossa kunnossa”.

Ei kukaan.

Siinä menee työnantajaimago pilalle. Ja vielä pahempaa – työntekijät suuttuvat.

Saattaa käydä niinkin, että kilpailijat pääsevät naureskelemaan.

Tässä tulee nyt kooste siitä, mitä taustaksi on kerrottu.

Töihin tulevien nuorten kunto on polarisoitunut: osa heistä on todella kovassa kunnossa ja osa ei liiku ollenkaan. Fyysisesti keskiraskasta työtä tarjoavat työnantajat sanovat, että kunnon kanssa saattaa tulla ongelmia. Esimerkiksi rajallinen liikkuvuus saattaa estää tiettyjen työtehtävien tekemisen – sama suomeksi: jos et pääse kyykkyyn tai pysty kurottamaan, niin kyllähän arkea vaikeuttaa.

Siitäkin puhutaan, että työelämän pelisääntöjä pitää välillä kerrata nuorille. Kun mennään oppilaitoksiin puhumaan, opettajat kuulemma toivovat, että työnantajien edustajat kertovat, miten työelämässä ollaan. Töihin pitää saapua tiettyyn aikaan, ja siellä ollaan työajan verran.

Tämä on tietysti yleistystä. Muuta vaihtoehtoa ei ole, koska kukaan ei uskalla suoraan puhua.

Korona-aikana työpaikoilla näkyi kuulemma yksin asuvien yksinäisyys: työpaikka oli erityisen tärkeä sosiaalisten kontaktien takia.

Fyysisen jaksamisen lisäksi työnantajien edustajat puhuvat mielenterveyteen liittyvistä asioista.

Kukaan ei osaa sanoa, mikä yhteiskunnassa on muuttunut siten, että meiltä –myös vanhemmilta ikäluokilta – alkaa pettää sekä fyysinen kunto että mielenterveys.

Koko yhteiskunnan kannalta se ei tiedä hyvää. Meidän kun aidosti pitäisi saada työurat pidemmiksi, eikä se onnistu, jos terveys ei riitä.

Selittävät syyt ja sen jälkeen ratkaisut pitäisi keksiä suhteellisen pian.

Yksi asia on varma. Niin selittäviä syitä kuin ratkaisujakin löytyy monta. Pitäisi ”vain” ymmärtää, mikä kaikki vaikuttaa mihinkin.