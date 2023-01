Tällaisia ovat Suomen kalleimmat kodit – yksi asia yhdistää miljoona-asuntoja

Jos jokin yhdistää miljoonaluokan asuntoja, niin sijainti.

Tämä on helppo todeta esimerkiksi Oikotie-sivustoa selailemalla. Siellä on tällä hetkellä myynnissä 15 asuntoa, jotka maksavat yli neljä miljoonaa euroa. Näistä seitsemän hinta ylittää viiden miljoonan euron rajapyykin.

Miljoona-asunnot ovat pääasiassa joko rannalla lepääviä luksustaloja tai kattohuoneistoja Helsingin ydinkeskustassa. Niistä löytyy esimerkiksi spa-osastoja, omia uimarantoja, useita makuuhuoneita ja puusepällä teetettyjä keittiöitä.

Vain yksi näistä yli neljän miljoonan euron asunnoista on myynnissä Helsingin ulkopuolella. Se on Hollolassa sijaitseva luksuskiinteistö Villa Anna.

Westhouse LKV:n Sebastian Rostedt on erikoistunut miljoona-asuntojen myyntiin. Hänen mukaansa kalleimmat asunnot löytyvät pääosin juuri kattohuoneistoista tai merenrannalta. Näiltä halutaan hieman erilaisia asioita.

– Jos on keskustakoti, niin silloin halutaan usein asua korkealla ja näkymiä arvostetaan erityisen paljon. Kun mennään omakotitaloasumiseen, niin silloin merenrantakiinteistö on täällä pääkaupunkiseudulla ihan omassa arvossaan, Rostedt vertailee.

– Arvostetut rantasijainnit on rakennettu niin täyteen, niin omarantaisia kohteita tulee harvemmin myyntiin. Se näkyy kyllä myös hinnassa sitten.

Näin kalliit asunnot saattavat mennä joskus kuukaudessakin, joskus ne ovat myynnissä useita vuosia. Rostedtin mukaan huippusijainnilta asuntoa myyvän odotusarvo on, että asunto olisi myyty eteenpäin puolessa vuodessa myyntiin laittamisesta.

Tästä Helsingin Laajasalossa sijaitsevasta rantakompleksista pyydetään 5,2 miljoonaa euroa.

Entä millaista oikein on näin hulppeiden asuntojen asiakaskunta?

Rostedtin mukaan asiakaskunta on laaja ja kirjava. Ostajat voivat olla myös alle 30-vuotiaita, mutta pääasiassa ikähaarukka on noin 35 vuoden iästä eläkeikään.

Asiakkaat ovat useimmiten kotoisin Suomesta, mutta ulkomaalaisiakin löytyy. Mahdollisten ostajien määrä kaventuu huomattavasti, kun asunnon hinta kohoaa yli kahden miljoonan.

– Ei löydy mitään tiettyä segmenttiä, niitä on laidasta laitaan. On yrittäjiä, paluumuuttajia, nuoria lapsiperheitä. Ei ole semmoista selkeää, että ovat aina tietyn tyyppisiä, Rostedt sanoo.

Kiinteistövälitysfirma Snellman Sotheby’s International Realtyn välittäjän Manna Satulin mukaan miljoona-asuntojen ostajilla on yleensä kahdenlaista erilaista työtaustaa.

– Tietenkin, kun hintaa on, niin siihen on oltava varaa. Ne keillä varaa on, ovat yrittäjät, jotka ovat yrityksillään tehneet rahaa tai korkeimmat pörssiyhtiöiden johtajat.

Asiakkaat ovat usein asettaneet tietyt kriteerit ja tietävät tarkkaan, mitä haluavat. He haluavat usein nähdä tarjonnan ja ottavat aikansa lyödessään päätöstään lukkoon.

– Eivät tinkaa kriteereissään. Jos jokin juttu ei täsmää, niin sitten pitää etsiä jotakin muuta. Ovat hyvin valveutuneita ja tietävät hyvin, mitä ovat etsimässä. Kun sopiva löytyy, niin sitten myös edetään asiassa nopeasti, Rostedt sanoo.

Vaikka ison hinnan asunnot ovat kooltaan suuria ja soveltuvat näin hyvin perhekäyttöön, löytyy asiakkaista myös Satulin mukaan yksinasuvia.

– Useinhan vaikka olisi sinkku, saatat olla yrittäjä, joka kuitenkin edustaa kotonaan. Se on ihan tyypillistä, Satuli sanoo.

Helsingin Kaartinkaupunki, 6 867 000 €

Kuvassa näkyvän vaaleanpunaisen rakennuksen ylimmästä kerroksesta löytyy tällä hetkellä kallein Oikotiellä myynnissä oleva asunto.

Havainnekuva siitä, miltä asunnossa voisi näyttää, kun se ensi vuonna valmistuu.

Tällä hetkellä kallein Oikotiellä myynnissä oleva asunto sijaitsee osoitteessa Eteläranta 4, Helsingin Kaartinkaupungissa.

Lähes seitsemän miljoonan hintainen asunto on pinta-alaltaan 316 neliömetriä. Asunnonostaja ei pääse vielä muuttamaan uuteen lukaaliinsa, vaan vuosina 1892 ja 1896 valmistunutta rakennusta, josta asunto löytyy, saneerataan takaisin asumiskäyttöön.

– Hyvin harvoin tulee ylipäätään Helsingin arvoalueilta myyntiin kohteita, missä kerralla saneerataan koko talo, Rostedt sanoo.

Valmistuessaan asunnosta löytyy neljä makuuhuonetta ja yleinen spa-osasto, josta pääsee suoraan avoterassille vilvoittelemaan.

– Vähän niin kuin omakotitalo kattojen päällä.

Samasta rakennuksesta on myynnissä useampi arvoasunto, esimerkiksi yksi toisen kerroksen huoneisto, jonka hinta on 4,6 miljoonaa euroa.

Helsingin Lauttasaari, 5 700 000 €

Viljo Revellin Lauttasaareen suunnittelema talo on yksi hintavimmista myynnissä olevista kohteista.

Talolla on oma yksityinen uimarantansa.

Rantapaviljonki, jykevä laituri, ulkouima-allas, koiratarha sekä oma uimaranta. Muun muassa nämä kaikki kuuluvat pakettiin, kun ostaa tämän Lauttasaaressa sijaitsevan, Viljo Revellin suunnitteleman omakotitalon.

Kohteessa houkuttelee erityisesti se, että se tarjoaa omaa rauhaa omalla uimarannalla kuitenkin niin, että käytännössä kaikki palvelut löytyvät lähistöltä.

– Ollaan omalla merenrannalla ja lähellä Lauttasaaren palveluita. Se on ihan mieletön kombinaatio, kohdetta välittävä Satuli hehkuttaa.

Talon suunnitellut Revell tunnetaan muun muassa Makkaratalon sekä Toronton kaupungintalon arkkitehtina. Tämä luonnollisesti lisää kohteen ainutlaatuisuutta.

Helsingin Kuusisaari, 5 500 000 €

Tämän Kuusisaaressa sijaitsevan kohteen on suunnitellut aikanaan Aarne Ervi perheensä käyttöön.

Ikkunoista avautuu näkymä pihamaalle, josta löytyy Ervin itsensä istuttamia kasveja.

Kuusisaaren arvoalueella on myynnissä arkkitehti Aarne Ervin itsensä ja perheensä käyttöön aikanaan suunnittelema omakotitalo. Vaikutteita rakennukseen on otettu Alvar Aallon toteuttamasta Villa Maireasta.

Pihalta löytyy itse Ervin istuttamia kasveja, kuten yksi Suomen suurimmista Japanin vaahteroista. Lisäksi Ervi suunnitteli ja rakennutti pihalle uima-altaan ja saunatilat. Tontilta löytyy myös Ervin suunnittelema toimistorakennus.

Ervin tunnetuimpia töitä ovat Helsingin yliopiston Porthania-rakennus sekä Tapiolan keskustasuunnitelma.

Hollola, 5 500 000 €

Hollolassa sijaitseva Villa Anna on myynnissä.

Ilmakuva näyttää osittain, kuinka laajasta kokonaisuudesta on kyse.

5,5 miljoonaa euroa maksava Villa Anna on kuuluisa luksuskiinteistö Hollolassa.

Pakettiin kuuluu yli 20 hehtaarin tontti, kilometrin verran rantaviivaa sekä oma havumetsäinen saari Vuohisaari. Kokonaisuuteen kuuluu muutama asunto sekä rantasaunat ja autotalli kolmelle autolle. Asuinneliöitä on yhteensä jopa 933.

Kokonaisuuteen kuuluvalta saarelta löytyy oma puutarha, päärakennuksessa sen sijaan voi rentoutua esimerkiksi biljardihuoneessa.

Helsingin Kuusisaari, 5 480 000 €

Tämän omakotitalon lukuisien kerroksien väliä voi kulkea hissillä.

Tässä talossa on spa-osasto ja oma kuntosali.

Tähän Kuusisaaressa sijaitsevaan kohteeseen kuuluu niin ikään oma uimaranta sekä useita makuuhuoneita.

Pohjakerroksesta löytyy saunalla ja kolmella eri altaalla varustetut spa-tilat. Talossa asuvan ei tarvitse jatkossa maksella kuntosalijäsenyyksiä, sillä rakennukseen kuuluu oma kuntosali.

Eri kerrosten väliä voi kulkea kätevästi taloon kuuluvalla hissillä. Lisäksi talossa on erotettavissa 38 neliön saunallinen yksiö esimerkiksi vieraita varten.

Helsingin Kaivopuisto, 5 380 000 €

Tämän talon koko ylin kerros on muutettu yhdeksi asunnoksi.

Asunnosta löytyy kaikki herkut.

Tämä hulppea yli 300 neliömetrin kokoinen asunto löytyy Kaivopuistossa sijaitsevan kerrostalon ylimmästä kerroksesta ja se kattaa koko kerroksen.

Asunto on varustettu kaikilla herkuilla. Huoneiden lämmitystä ja valaistusta voi ohjata puhelimella, asuntoon on asennettu monihuonejärjestelmällä toteutettu äänentoisto, keittiö on teetetty puusepällä.

Lisäksi huoneistosta löytyy kattava spa-osasto saunoineen, takka sekä kolme parveketta.

Helsingin Laajasalo, 5 200 000 €

Laajasalosta löytyvä paritalokokonaisuus.

Kohteesta löytyy oma spa-kerroksensa.

Tämä Laajasalossa sijaitseva kohde on paritalokokonaisuus, jossa voi elää yhteiseloa tai halutessaan erillään omassa rauhassa.

Paritalot yhdistää kellarikerros, josta löytyy spa-henkiseksi kuvailtu uima-allasosasto. Tämän lisäksi molemmissa huoneistoissa on omat saunansa. Jotta saunoista ei tulisi pulaa, löytyy oman uimarannan yhteydestä vielä yksi erillinen saunarakennus, josta löytyy oma keittiönsä.

Helsingin Punavuori, 4 995 000 €

Vajaan viiden miljoonan euron kattohuoneisto löytyy tämän keltaisen rakennuksen ylimmästä kerroksesta.

Havainnekuva siitä, miltä kattohuoneistossa voisi näyttää.

Miltä kuulostaisi kattohuoneisto Bulevardilta? Tähän 260 neliömetrin kohteeseen sisältyy suuri, lämmitettävä kattoterassi, lähes sadan neliönmetrin olohuone sekä kolme makuuhuonetta.

Asunnon kruunu on terassiin yhdistetty spa-osasto, joka mahdollistaa ulkoilmasta nauttimisen helposti saunomisen ohessa.

Helsingin Ullanlinna, 4 750 000 €

Tämä Ullanlinnan asunto sijaitsee yhdellä Helsingin arvokkaimmista alueista.

Ikkunoista avautuu merinäköala.

Tämä ullanlinnalaisessa kerrostalossa sijaitseva asunto tarjoaa läpitalon pohjaratkaisun kahdella sisäänkäynnillä, mikä mahdollistaa huoneratkaisujen muokkaamisen asukkaalle mieleiseksi.

Vuonna 1909 valmistunut ja 2020 kunnostettu asunto tarjoaa ostajalleen mahdollisuuden asua historiallisessa asunnossa huimin näköaloin yhdellä Helsingin tavoitelluimmista alueista.

Helsingin Lauttasaari, 4 500 000 €

Tältä näyttää 4,5 miljoonan kiinteistö Lauttasaaressa.

Parvekkeelta avautuu merinäköala omaan rantaan.

Myös tämä Lauttasaaressa sijaitseva omakotitalo tarjoaa ostajalleen oman uimarannan sekä laiturin läheltä Lauttasaaren kattavia palveluja.

Talosta löytyy kolme makuuhuonetta, joista päämakuuhuoneen kylkeen on teetetty lasitettu parveke merinäköaloineen. Kellarista löytyy kattava spa-osasto sekä minikeittiö, mikä mahdollistaa esimerkiksi juhlavien saunailtojen vieton.