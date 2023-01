Main ContentPlaceholder

Taloussanomat

Koululaisten keskuudessa tikittää vaiettu aikapommi – ”Ongelmia on tiedossa vuosikymmeniksi”

Miten he jaksavat työelämässä, kun he ovat 40- tai 50-vuotiaita, kun jaksamisen kanssa on jo nyt vaikeaa?

Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Jaa Facebook Twitter Sähköposti Kopioi linkki Kommentoi