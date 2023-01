Lintilä: Inkoon terästehtaalle ei ole vielä luvassa valtion rahaa

Inkoon vihreän teräksen tehtaan suunnitelmat tuotiin virallisesti julkisuuteen tänään. Toimitusjohtajan mukaan sekä kysyntä- että rahoitusnäkymät ovat suotuisat.

Inkooseen suunnitteilla oleva vihreän teräksen tehdas etenee nyt hankkeen puuhamiesten mukaan vakaasti. Hanketta esiteltiin tänään virallisesti Helsingissä.

Elinkeinoministeri Mika Lintilän (kesk.) mukaan neljän miljardin euron norjalaishanke on Suomen mitassa merkittävä.

– Suomi on erinomainen paikka vähähiiliselle teollisuudelle ja vähähiilisen teräksen valmistamiseen, Lintilä sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän korosti, että tällä hetkellä jo yli 90 prosenttia Suomen energiasta on päästötöntä ja toinen vahvuus on Suomen kantaverkko. Myös logistiikka ja työvoiman saatavuus ovat kunnossa.

Lintilän mukaan hankkeen kysyntänäkymät ovat hyvät, koska vihreää terästä tarvitsee etenkin Euroopan autoteollisuus. Hän vertasi myös vuonna 2021 perustettua Blastr Green Steeliä sähköautovalmistaja Teslaan, joka oli myös aloittaessaan startup-yritys.

Suomi ja Inkoo eivät olleet ainoita mahdollisia sijoituspaikkoja tehtaalle. Valmisteluun osallistuneen Business Finlandin mukaan hanke on työllistänyt useita kymmeniä henkilöitä vuodesta 2021 lähtien.

Inkoon tehtaan tarvitsemat rautapelletit on näillä näkymin tarkoitus tuoda Norjasta. Tehdas käyttäisi raaka-aineenaan myös kierrätysterästä.

Vuonna 2030 Euroopan vihreän teräksen kysynnän arvioidaan liikkuvan 30–50 miljoonassa tonnissa vuosittain, kun Blastrin tehdas tuottaa sitä täydellä kapasiteetilla 2,5 miljoonaa tonnia vuodessa. Blastr Green Steelin toimitusjohtajan Hans Fredrik Wittusenin mukaan kysyntää näin ollen riittää.

– Asiakkaat ovat halukkaita maksamaan lisähintaa vihreästä teräksestä, Wittusen sanoi.

Hän arvioi, että vihreän teräksen tuotantokustannus on noin viidenneksen suurempi kuin perinteisen terästuotannon.

Wittusenin mukaan projekti alkaa nyt ympäristövaikutusten arvioinnilla ja lupaprosessi on tarkoitus saada vauhtiin ensi vuonna.

– Tavoite on, että vuoden 2025 alussa meillä on luvat ja voimme tehdä lopullisen investointipäätöksen, Wittusen sanoi.

Tuotantoon pitäisi päästä vuoden 2026 lopulla ja täyteen vauhtiin vuosikymmenen lopulla.

Inkoon kunnanjohtajan Robert Nymanin mukaan pienen kunnan johtajan on ”helppo hymyillä, kun tällainen hanke tipahtaakin meidän syliin”.

– Kunnan rooli tässä on ollut tukea useamman vuoden ajan ensi kädessä Fortumia, joka on meidän yhteistyökumppani, koska Fortum on maapohjan omistaja.

Hänen mukaansa Inkoo tekee nyt tiivistä yhteistyötä Fortumin kanssa kaavoituksen suhteen. Lähialueelta löytyy myös energiayhteyksiä ja osaamista. Mahdollista on myös pistoraiteen vetäminen tehtaan luo rantaradalta.

Joddbölen alueen maapohjan omistaa Fortum.

Tammikuun alussa julkisuuteen putkahtanut hanke on jättänyt paljon avoimia kysymyksiä muun muassa hankkeen rahoituksesta.

Näihin kysymyksiin ei saatu yksiselitteistä vastausta. Toimitusjohtajan mukaan rahoitusta aletaan valmistella tästä vuodesta lähtien.

Lintilän mukaan hankkeeseen ei ole vielä ohjattu valtion rahaa, mutta hän uskoi sen saavan rahoitusta esimerkiksi Euroopan investointipankin kautta. Suomen antamasta rahoituksesta hän ei vielä antanut osviittaa, vaan totesi Inkoon hankkeen olevan samalla viivalla muiden vihreän siirtymän hankkeiden kanssa.

Wittusenin mukaan globaaleilla rahoitusmarkkinoilla on jo ollut laajaa kiinnostusta Inkoon tehtaaseen. Ensimmäinen rahoituskierros on tarkoitus järjestää mahdollisesti jo heinä–syyskuussa. Siihen on tarkoitus saada mukaan sekä pääomasijoittajia että velkarahoitusta varten pankkeja.

– On olemassa tarvittavaa pääomaa, ei vain Norjassa tai Suomessa, vaan maailmanlaajuisesti, Wittusen sanoi. Tärkeintä on kuitenkin se, että hanke on kaupallisesti kannattava.

Blastr Green Steelin lähtö puhtaalta pöydältä on Wittusenin mukaan myös etu, koska perinteisten teräksentuottajien on haastavaa rakentaa kokonaan uusi tuotantoprosessi vihreää terästä varten.

Inkoon terästehtaan tarvitsema teknologia on Wittusenin mukaan olemassa ja myös todistetusti kaupallisesti käyttökelpoista. Tehdas tarvitsee myös vedyn tuotantolaitoksen, josta on tulossa näillä näkymin maailman suurin.

Blastr Green Steel ilmoitti tänään Suomen maajohtajansa valinnasta. Hän on Antti Kaikkonen, joka on aiemmin johtanut Fortumissa kestävään kehitykseen keskittyneitä teollisuuden kehitysprojekteja.

