Nyt alkoi tippua lakko­varoituksia teollisuuteen – Riku Aalto: ”Kärsivällisyy­temme on loppu”

Teollisuusliitto ja YTN ovat antaneet tänään lakkovaroituksia.

Teollisuusliitto on jättänyt ensimmäiset lakkovaroitukset Teknologiateollisuuden työnantajille ja Kemianteollisuudelle. Ensimmäinen lakkovaroitus koskee 50:tä toimipaikkaa ja noin 7 200:ta työntekijää.

Osapuolten välillä on erimielisyyttä tulevasta palkkaratkaisusta. Teollisuusliiton puheenjohtajan Riku Aallon mukaan vaihtoehtoja ei ollut, koska työnantaja ei suostu huomioimaan hintojen nousua palkkaratkaisun mitoittamisessa.

– Kärsivällisyytemme on loppu. Tässä vaiheessa työmarkkinakierrosta on selvää, että neuvottelemalla emme pääse eteenpäin. Ratkaisua on haettava työtaistelutoimien kautta, Aalto sanoo tiedotteessa.

Myös Ylemmät toimihenkilöt YTN antoi tänään lakkovaroituksen, joka koskee noin kymmentä teknologiateollisuuden sopimusalan yritystä. Kolmipäiväinen lakko alkaisi 1. helmikuuta ja lakon piirissä on noin 5 000 ylempää toimihenkilöä.

Samalla YTN julisti teknologiateollisuuden ja suunnittelu- ja konsulttialan sopimusaloja koskevan ylityökiellon, työasioissa matkustamisen kiellon ja saldojen kerryttämiskiellon, jotka astuvat voimaan välittömästi.

Neuvottelupäällikkö Petteri Oksan mukaan toimet ovat varoituksen sana työnantajille, joilta ei ole löytynyt ymmärrystä palkankorotusvaatimuksille.