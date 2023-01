Tutkija näkee Ahvenanmaalla olevan käynnissä isompi peli, johon liittyy yhden aluksen myynti, toisen ulosliputus Suomeen sekä osakekauppoja.

Koronapandemialla näyttää olleen pidempiaikaisia muutoksia risteilyliiketoimintaan. Näin voi päätellä siitä, että Suomen ja Viron sekä Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä toimivat yhtiöt Viking Line ja Tallink ovat tehneet muutoksia reiteilleen ja aluksilleen.

– Vaikea sanoa, onko tulossa vielä merkittäviä muutoksia. Ajattelen, että olemme vielä vakiintumattomassa tilanteessa. Odotan ennemminkin, että tilanne vakiintuu, sanoo Turun yliopiston Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskuksen erikoistutkija Tapio Karvonen STT:lle puhelimitse.

Karvonen sanoo, että lyhyellä aikavälillä liiketoiminta on pandemian jälkeen kehittynyt normaalimpaan suuntaan. Myös matkustajamäärät ovat kehittyneet yhtiöiden mukaan suotuisasti. Tallinkin matkustajamäärä kasvoi yli 84 prosenttia noin 5,5 miljoonaan matkustajaan viime vuonna. Viking Linella kasvua oli 114 prosenttia noin 4,95 miljoonaan matkustajaan.

– Lyhyen aikavälin suurin epävarmuus liittyy talouskehitykseen ja kuluttajien ostovoiman kehittymiseen. Mennäänkö Euroopassa ja Suomessa taantumaan ja minkä syvyiseen? Lyhyellä aikavälillä on epävarmuutta. Toisaalta sitten lyhyiden laivamatkojen suosio voi kasvaa, koska ne ovat suhteellisesti edullisempia kuin pidemmät ulkomaan matkat, Karvonen sanoo.

Helsingin ja Tukholman välinen reitti kannattaa huonosti

Viking Line on pandemian aikana myynyt kaksi alustaan, Amorellan ja Mariellan, ja tammikuussa laivastosta poistuu Kreikkaan myyty Rosella. Samaan aikaan yhtiö on vastaanottanut uuden Viking Glory -aluksen. Tallink ei ole matkustaja-aluksiaan myynyt, mutta se on vuokrannut neljä laivaansa, muun muassa majoitustarkoituksiin.

Suomesta ajettavassa liikenteessä näyttää olevan selkeitä syitä yhtiöiden tekemiin ratkaisuihin. Viking Line ajaa tällä hetkellä Helsingin ja Tukholman väliä yhdellä aluksella.

Karvosen mukaan Helsinki–Tukholma-linjan kannattavuus on ollut jo pidempään heikko. Kesän kuumimman sesongin ajaksi Viking Line tuo Helsingin reitille toisenkin aluksen, Cinderellan, joka on tällä hetkellä Tukholman ja Maarianhaminan välisessä liikenteessä.

– Emme ole luovuttamassa liikennettä Helsingin ja Tukholman välillä, Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström kirjoittaa STT:lle.

Karvonen nostaa esiin, että Viking Linella ja Tallink Siljalla on Helsingin ja Tukholman välillä vanhoja aluksia.

– Uuden laivan rakentaminen maksaa noin 250 miljoonaa euroa, joten se olisi todella iso investointi. Sellaisia suunnitelmia ei tällä hetkellä ole, Viking Linen Boijer-Svahnström kirjoittaa.

Tallink Siljan viestintäjohtaja Marika Nöjd kertoo STT:lle sähköpostitse, että tällä hetkellä yhtiön suunnitelma on jatkaa Helsinki–Tukholma-reittiä kahdella laivalla.

Viking Line panostanut Turun reitille – Tallink luovuttamassa?

Jos Viking Line näyttää ajaneen alas Helsingin ja Tukholman välistä linjaa, samaa voi aistia Tallinkilla Turun-reitillä. Yhtiö vuokrasi linjalta toisen aluksen majoituskäyttöön. Eikä alusmäärään ole tulossa kesäsesongiksi muutosta. Ainoa muutos on, että linjalla ajavan Baltic Princessin reitti kulkee kesäsesongin aikana Tukholmaan, kun se muuten on purjehtinut viime ajat lyhyempää reittiä Kapellskäriin.

– Tallink Siljan kohdalla oli yllättävä ratkaisu vuokrata Galaxy talveksi pois. Epävarmassa tilanteessa kannattaa tarttua, jos saa tarjouksen, josta tiedetään tasainen vuokratulo. Kustannukset ovat pienet ja tulo on varmaa sopimuskauden ajan, Karvonen sanoo.

– Sanoisin, että Tallink on myöntänyt tilanteen, ettei se pysty aluksillaan kiristyvässä kilpailutilanteessa vastaamaan kilpailuun, hän arvioi.

Karvonen viittaa Viking Linen tekemiin panostuksiin Turun-reitille. Viking Linella on linjalla vuonna 2013 valmistunut Viking Grace ja tänä vuonna reitillä aloittanut Viking Glory. Ne ovat selvästi isompia aluksia kuin Tallinkin käyttämät alukset. Lisäksi rahtikuljetuksiin pääasiassa keskittynyt Finnlines on tuomassa Naantalin ja Kapellskärin välille kaksi uutta alusta.

Rahtikapasiteetti onkin yksi avaintekijä Lounais-Suomen ja Ruotsin välisessä liikenteessä, sillä Ruotsiin suuntautuva rahtiliikenne suosii Turun ja Naantalin reittejä Helsinkiin verrattuna lyhyemmän merimatkan vuoksi.

Tallink Siljan Nöjd kertoo, ettei yhtiö ole tehnyt vielä muita päätöksiä Turun-liikenteeseen kuin aiemmin kerrotut.

– Ja kaikki tulevat päätökset liittyvätkin oikeastaan ulosvuokrattuihin laivoihin, joita on tällä hetkellä kuusi.

Tallink satsaa Helsingin ja Tallinnan välille

Helsingin ja Tallinnan väliseen liikenteeseen Tallink on ainakin satsannut kovasti. Joulukuussa se toi reitille uuden My Star -aluksen kahden aiemman aluksen lisäksi. Reitti on tärkeä sekä rahti- että matkustajaliikenteessä.

Lisäksi Karvonen kertoo, että Helsingin ja Tallinnan välinen matkustajaliikenne on palautunut hyvin pandemian jälkeen.

– Siinä on paljon huvimatkailua, mutta myös työssäkäyntiä suuntaan ja toiseen. Näen, että talouskehityksestä riippumatta Helsinki–Tallinna-välillä on kysyntää myös tulevaisuudessa.

On myös mahdollista, että Tallink tuo Helsingin ja Tallinnan välille vielä risteilyalus Silja Europan, joka on vuokrattuna majoituslaivaksi ainakin maaliskuun loppuun. Tallink Siljan Nöjd kertoo, ettei yhtiö ole tehnyt päätöksiä Silja Europan osalta.

Helsingin ja Tallinnan välillä kilpailevat myös Viking Line Viking XPRS -aluksellaan ja Eckerö Line kahdella laivalla.

Tallinkin verkkosivuilta selviää, että viime vuonna se kuljetti Helsingin ja Tallinnan välillä reilut 3,1 miljoonaa matkustajaa. Vuonna 2019 Tallinkin matkustajamäärät vastaavalta ajalta olivat 4,7 miljoonaa matkustajaa.

Eckerö kuljetti Helsingin ja Tallinnan välillä lähes 1,9 miljoonaa matkustajaa vuonna 2019, jolloin se sai kesäkuussa linjalle toisen aluksen. Viime vuonna Eckeröllä oli 1,84 miljoonaa matkustajaa. Viking XPRS kuljetti viime vuonna Helsingin ja Tallinnan välillä lähes 1,27 miljoonaa matkustajaa.

Ahvenanmaalla isoja käänteitä

Varustamoliiketoiminnassa tapahtui marraskuussa kiintoisia käänteitä Ahvenanmaalla, kun Viking Line kertoi ostaneensa yli 17 prosenttia toisesta ahvenanmaalaisesta varustamosta Rederi Ab Eckeröstä, jonka tytäryhtiöitä ovat sekä Eckerö Line että Eckerö Linjen. Viking Linesta tuli osakekaupalla heti Eckerön suurin yksittäinen omistaja, eikä Viking Line ole jättänyt asiaa sikseen, vaan on jatkanut osakkeiden hankintaa.

Joulukuussa Viking Line kertoi myyneensä Maarianhaminan ja Kapellskärin liikenteessä olleen Rosella-aluksen.

Karvosen arvion mukaan osakeostot ja Rosellan myynti liittyvät toisiinsa, kuten myös Viking Linen tänä syksynä kertoma Viking XPRS -aluksen liputtaminen Suomeen Viron lipun alta.

– Näen tämän suurempana kuviona, jossa on Ahvenanmaalla menossa isompi uudelleenjärjestely, Karvonen sanoo.

Viking Line ja Eckerö: Ei yhteistyösuunnitelmia

Viking Linen mukaan Rosellan matkustajamäärä viime vuonna oli reilut 460 000. Eckerö Linjenin matkustajamäärä oli viime vuonna noin 788 000 matkustajaa, ja ennen pandemiaa vuonna 2019 vastaavana aikana matkustajia oli lähes 970 000. Eckerö Linjen ei kuitenkaan aja Maarianhaminasta, vaan se liikennöi Eckerö–Grisslehamn-väliä.

Eckerö Linjen ilmoitti Rosellan myynti-uutisen jälkeen lisäävänsä vuorojaan ja se alkaa ajaa sesonkiajan aikatauluilla kolme vuoroa päivässä.

– Meillä ei ole tällä hetkellä yhteistyösuunnitelmia Viking Linen kanssa, Eckerö Linjenin toimitusjohtaja Tomas Karlsson kertoi STT:lle sähköpostitse.

Samaa vakuuttaa myös Viking Linen Boijer-Svahnström.

Vaihtoehtoja bileristeilyille

Vaikka Karvonen pitää matkustajalauttaliikenteen lähitulevaisuuden näkymiä sumuisina, pidemmällä aikavälillä hän pitää matkustajalauttoja yhtenä vaihtoehtoehtona lentämiselle.

– Suositaan junia, busseja ja laivoja lentämisen sijaan. Tämä luo pohjaa laivamatkojen kysynnän kasvulle. Aika vahvasti tulee nousemaan, että mennään lomamatkoille autoilla Viron tai Ruotsin kautta. Se puoltaa laivamatkustamisen suosion kasvua. Näen positiivisena ylipäätään matkustajalauttaliikenteen kehityksen.

Samalla Karvonen huomauttaa, että myös risteilytuote on muuttunut. Esimerkiksi Viking Line on tuonut risteilyille uudentyyppisiä palveluita, kuten hyvinvointipalveluja perinteisen juhlimisen ohelle.

– Uskon, että tässä tapahtuu muutosta itse tuotteessa ja totta kai sukupolven vaihdos. Nuorilla on erilaiset odotukset ja tarpeet kuin mitä niillä sukupolvilla, jotka ovat risteilyliikennettä tähän mittaan kasvattaneet.