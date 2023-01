Näin paljon tutut elintarvikkeet ovat kallistuneet – listalla yksi yllättäjä

Useat elintarvikkeet maksavat kolmanneksen enemmän kuin viime keväänä, ilmenee Taloussanomien hintaseurannasta.

Kahvi on ostoskorin yllättäjä. Sen hinta on laskenut, vaikka melkein kaikkien muiden elintarvikkeiden hinnat ovat nousseet.

Elintarvikkeiden hinnat nousivat viime vuonna rajusti, mutta nyt hintojen nousu näyttää tasaantuneen. Tämä ilmenee ostoskorivertailusta, jonka Taloussanomat on tehnyt kuukausittain huhtikuusta alkaen.

Korissa on 26 tuotetta, joiden ajantasaiset hintatiedot on kerätty K-Citymarkettien ja Prisman verkkosivuilta. Kauppojen ilmoittamista hinnoista on laskettu keskiarvo.

Koko ostoskori maksoi maanantaina 76,67 euroa, kun huhtikuun puolivälissä hinta oli 66,62 euroa. Yhdeksässä kuukaudessa se on kallistunut 15 prosenttia.

Muutkin kuluttajahinnat ovat nousseet. Tilastokeskus kertoi perjantaina, että joulukuussa inflaatio oli 9,1 prosenttia. Elintarvikkeet ja alkoholittomat juomat kallistuivat sen mukaan muita tuotteita enemmän eli keskimäärin 16 prosenttia vuoden takaisesta.

Lue lisää: Inflaatio oli joulukuussa 9,1 prosenttia – asuntolainojen korot nousseet vuoden takaisesta 124 prosenttia

Eri tuotteiden hinnat ovat kehittyneet eri tavoin. Kuten alla olevasta taulukosta ilmenee, kotimainen kurkku maksaa jo peräti 75 prosenttia enemmän kuin yhdeksän kuukautta sitten. Maanantaina kilon kurkkua sai senttiä vaille viidellä eurolla.

Kasvihuoneessa kasvatettava kurkku on sesonkituote, joka yleensäkin maksaa talvella enemmän kuin kesäkaudella. Hinta heijastaa myös energian kalleutta, sillä kasvihuoneet käyttävät paljon lämpöä ja valoa.

Kurkku ja muut kotimaiset kasvihuoneissa kasvatettavat vihannekset ovat talvella kalliimpia kuin kesällä. Maanantaina kurkku- ja tomaattikilo maksoivat 4,99 ja 5,69 euroa.

Kotimainen tomaatti maksoi huhtikuussa selvästi enemmän kuin kurkku. Korkea vertailuhinta vaikuttaa siihen, että tomaattien hinta on noussut paljon maltillisemmin, vain vajaa pari prosenttia.

Kotimaisen keltasipulin hinta on noussut miltei 40 prosenttia. Nyt kilon kotimaista keltasipulia saa puolellatoista eurolla.

Energian hintoja nostaa etenkin Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Se puolestaan heijastuu useimpiin elintarvikkeisiin, koska niiden valmistus, kuljettaminen ja säilyttäminen vievät energiaa.

Ukraina on ollut tärkeä viljantuottaja. Myös Venäjällä kasvatetaan paljon viljaa. Kun pellot ovat muuttuneet sotatantereeksi, kylvöjä on jäänyt tekemättä ja viljoja korjaamatta. Etenkin vehnän markkinahinta on noussut selvästi, mikä näkyy kaupoissa.

Vehnäjauhokilo maksaa nyt liki 2,50 euroa eli kolmanneksen enemmän kuin huhtikuussa. Elovena-kaurahiutaleet maksavat niin ikään kolmanneksen keväistä enemmän.

Fazerin paahtoleivät ja Torino-makaronit ovat kallistuneet yli viidenneksen.

Lihatuotteista Kariniemen fileesuikaleet ovat kallistuneet miltei kolmanneksen. Nyt 400 gramman paketin hintojen keskiarvo on 5,60 euroa. HK:n ohut meetwursti on neljänneksen kalliimpaa kuin yhdeksän kuukautta sitten.

Myös Beanit Härkis on kallistunut, mutta suhteessa selvästi lihoja vähemmän. Valmisteen hinta on noussut vajaa kahdeksan prosenttia 4,12 euroon.

Juustojen ja muiden maitotuotteiden hinnat ovat nousseet.

Kahvin hinta nousi viime vuonna reippaasti, mutta se on kääntynyt laskuun. Kun huhtikuussa kilosta Juhla Mokkaa piti maksaa keskimäärin 6,54 euroa, nyt riittää kuutisen euroa.

Kuukaudessa kahvin hinta on hieman yllättäen laskenut 7,7 prosenttia.

Myös omenoiden hinta on laskenut hieman. Kaikki muut ostoskorin tuotteet ovat sen sijaan nousseet.

Talven aikana ostoskorin hinta on tasaantunut. Joulukuusta tammikuuhun koko korin hinta nousi enää 0,31 euroa eli 0,4 prosenttia. Myös marraskuusta joulukuuhun hinnat kohosivat enää tämän verran.

Joulukuusta tammikuuhun eniten eli kymmeneksen on harpannut makaronipaketin hinta. Myös kotimaiset kurkku ja tomaatti ovat kallistuneet.