Asiantuntija: Näin vältät kalliit virheet talokaupoilla – yksi asiakirja erityisen tärkeä

Kun talokauppa johtaa riitaan oikeudessa, paikalle kutsutaan asiantuntijaksi usein yrittäjä Jommi Suonketo. Nyrkkisääntö kauppaa tehdessä on, että mitä vanhemmasta talosta on kyse, sitä suurempi on ostajan riski.

Yrittäjä Jommi Suonketo on tehnyt kuntotarkastuksia neljännesvuosisadan ajan, ja oppinut tunnistamana pahimmat sudenkuopat. –Myyjä arvioi oman kiinteistönsä usein paremmaksi kuin naapurin kiinteistön, Suonketo sanoo.

Hyvin tehty omakotitalon kuntotarkastus on tärkeä asiakirja asuntokaupan osapuolille. – Se parantaa myyjän oikeusturvaa, ja antaa ostajalle käsityksen siitä mitä hän on todella ostamassa, sanoo neljännesvuosisadan ajan kuntotarkastuksia tehnyt yrittäjä Jommi Suonketo. – Mutta jos kuntotarkastus on tehty huonosti ja rakenteiden virheitä on jätetty kirjaamatta, poistaa se ostajalta selonottovelvollisuuden. Selonottovelvollisuutta ei ole, koska ei ole kirjattu erityisiä vikoja. Ilta-Sanomat kertoi äskettäin viidestä kallista taloriidasta, joissa sytykkeinä olivat joko talokauppa tai remontti. Riitojen loppusummat paisuvat näissä tapauksissa helposti kuusinumeroisiksi. Lue lisää: Talokaupasta tuli painajainen – paris­kunta joutui ottamaan myymänsä talon takaisin, edessä jopa 168 000 euron remontti Suonketoa on kuultu sadoissa käräjäoikeuksissa käsitellyissä asuntokauppariidoissa asiantuntijana ja hovioikeuksissakin häntä on kuultu lähes sata kertaa. Tampereen teknillisestä korkeakoulusta talonrakennustekniikan diplomi-insinööriksi valmistunut Suonketo oli tutkijana pari vuosikymmentä korkeakoulussa ja samaan aikaan myös sivutoimisena yrittäjänä. Suonketo on perehtynyt erityisesti rakennusten kosteus- ja homevaurioihin ja muihin sisäilmaongelmiin. Yli kymmenen vuoden ajan hän on ollut päätoiminen yrittäjä, ja yliopistomaailma jäi vähemmälle ja luopui siitä kokonaan puolisen vuotta sitten. Kuntotarkastusasiakirjasta selviää, millaista rakennusta myyjä myy. Sama asiakirja avaa ostajalle näkymän, millaista hän on ostamassa. – Myyjä arvioi oman kiinteistönsä usein paremmaksi kuin naapurin kiinteistön. – Ostaja on yleensä maallikko, joka ei välttämättä ymmärrä, että vanhan rakennuksen ominaisuudet eivät vastaakaan uutta, Suonketo muistuttaa. Kuntotarkastaja tekee työnsä yleensä muutamassa tunnissa ja hänen tulisi saada kaikki olennainen tieto rakenteista asiakirjaan. Työ on vaativaa. Kuntotarkastuksen hinta voi vaihdella muutamasta sadasta eurosta useisiin tuhansiin euroihin. Suonkedon mukaan perusteellisen kuntotarkastuksen hinta liikkuu 1 500 euron molemmin puolin. Hän huomauttaa, että jos talon myyntihinta on 150 000 euroa, kuntotarkastuksen hinta on siitä vain prosentin verran. Asunnon ostaminen on tavallisen pulliaisen elämän suurin investointi. Talon arvon määrittely ei perustu vain rakennuksen arvoon, vaan kyse on myös sijainnista, alueen palveluista, yhteyksistä ynnä muista sellaisista asioista. Kiinteistönvälittämisen hokema ei suotta kuulu: sijainti, sijainti, sijainti. Talo hyvällä paikalla maksaa puoli miljoonaa euroa, kun samanlainen talo etäällä kaikesta maksaakin vain 100 000 euroa. – Kun rakenteita tutkitaan, niin aina löytyy vaurioita. Rakennusten sisäilmasta onkin tullut ajan oloon liian iso bisnes. Aluksi sisäilmaongelmia ei edes mielletty olevan ja nyt on tultu tilanteeseen, että lääkärikunta vetää alaspäin aiempia puheitaan homeongelmien vakavuudesta. Suonketo tietää tapauksia, joissa pelkkä terveysriskin uhkan mahdollisuus on johtanut kaupan purkamiseen. – Riski koetaan ikään kuin se olisi jo tapahtunut tosiasia, Suonketo sanoo. Rintamamiestalo on monen unelma. Viime aikoina vakavasti otettavat asiantuntijat ovat suositelleet niiden hävittämistä maan päältä. Lue lisää: Neuvontainsinööriltä suoraa puhetta vanhoista rintamamies­taloista: ”Sen jälkeen ei muuta kuin nurin” – Jos rintamamiestalo on hyvällä paikalla ja rakenteet terveet, niin talo on asuinkelpoinen. – Mitä vanhemmasta rakennuksesta on kyse, niin sitä varmemmin siitä kuitenkin löytyy vikoja, jotka voivat johtaa purkamiseen, Suonketo arvio. Porakone on kuntotarkastaja Jommi Suonkedon työssä välttämätön, jotta pääsee pintaa syvemmälle. Oikeuteen ajautuneissa taloriidoissa nousee keskustelu myyntiesitteestä, jossa talon kerrotaan olevan hyväkuntoinen, vaikka kuntotarkastuksessa ei olisi edes menty pintaa syvemmälle ja purettu rakenteita. Suonketo pitää tärkeänä, että rakenteita avataan ja selvitetään, mitä esille tulee. – On tärkeää, että ostaja on mukana, kun tarkastusta tehdään. Silloin hän saa käsityksen mitä on ostamassa. – Mitä enemmän rakenteita avataan, sitä parempi. Vanhan talon kellarikerroksessa voi olla betonilattian päälle koolattu puulattia, josta ei päälle päin voi arvioida mitään. Jos lattiaa ei pureta yhtään, niin ei voida olla varmoja, onko rakenteissa kosteutta. Mitä vanhemmasta talosta on kyse, sitä suurempi on ostajan riski. Jo pihaan tultaessa Suonketo osaa ennustaa, millaisia ongelmia myytävästä talosta löytyy. – Virheitä on erityisesti taloissa, joissa on valesokkeli. Niitä rakennettiin 1960-luvulta lähtien aina 1980-luvulle saakka. – Virheistä varoittavia merkkejä ovat myös kantavat väliseinät betonivalussa ja ulkoseinään päin kaatuvat maanpinnat. Kuntotarkastus herättää monenlaisia pelkoja etenkin myyjässä. Myyjä voi pelätä mitä tapahtuu, jos tarkastaja löytääkin vaurioita rakenteista. Kuntotarkastuksen tekijä puolestaan voi pelätä, että jos virheitä löytyy, niin kiinteistövälittäjä ei enää kutsuisikaan häntä tekemään tarkastuksia. – Katkerimpia riitoja syntyy, kun kuntotarkastaja ei ole huomannut virhettä ja ostaja tekee vanhassa talossa vaikkapa 100 000 euron remontin. – Jossain vaiheessa vanha vaurio tulee esille ja remontti on ollutkin turha, kun kaikki on purettava ja aloitettava alusta repimällä paikat auki, kun työ olisi pitänyt tehdä niin, että ensin olisi korjattu vaurioituneet rakenteet, jos ne olisi tarkastuksessa huomattu.