Näin tutkittiin

Taloussanomat tutki verovarojen käyttöä Tutkihankintoja.fi -palvelun avoimesta datasta. Valtiovarainministeriön palveluun on listattu kaikki valtion ja kuntien hankinnat ostolaskutasolle saakka.

Kyse on hankinnoista, ei avustuksista tai tuista.

Taloussanomien tarkastelu koskee tositteita, jotka on päivätty vuosille 2020–2021 sekä alkuvuoteen 2022. Vuodelta 2020 hakukoneessa on tiedot 8,4 miljardin euron ja vuodelta 2021 noin 9,1 miljardin euron hankinnoista. Summista puuttuu noin kaksi prosenttia kaikista avoindata.fi:ssa olevista hankinnoista, koska hakukoneessa on tehty rajaus 100 000 euron vuosittaisiin hankintoihin.

Mukana ovat yritykset, järjestöt, henkilöt tai toiminimet, joilta julkisen sektorin hankintayksiköt ovat ostaneet tuotteita tai palveluita. Hakukoneessa eri toimijoita on 3 073.

Laskuttaja voi olla myös valtion tai kunnan sisäinen organisaatio.

Aineisto ei sisällä matka- ja kulunhallintajärjestelmän hankintoja eli esimerkiksi kilometrikorvauksia tai päivärahoja.

Taloussanomien tutkima data on päivätty viime loka-marraskuun vaihteeseen, eli varsinkin vuoden 2022 alkupuoliskon osalta tilastossa voi olla puutteita.

Osa hankinnoista on myös salattu lain perusteella. Tällaisia ovat esimerkiksi puolustusvoimien ja poliisin hankinnat.