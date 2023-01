Velkaisen valtion korkomenot kasvavat, kun korot kohoavat. Mutta koko julkisen talouden kestävyysvajeen pitäisi samasta syystä jopa helpottaa, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Valtion korkokustannukset kohoavat tänä vuonna vuosikausiin suurimmiksi ja vieläpä suhteellisen jyrkästi, kun korot nousevat ja velkaisen valtion on rahoitettava alijäämiään entistä kalliimmalla velkarahalla.

Viime vuonna valtion budjettitalouden korkokustannukset olivat noin 800 miljoonaa euroa, mutta täksi vuodeksi budjetoidut korkokulut ovat noin 1,5 miljardia euroa.

Valtiovarainministeriö (VM) on jo arvioinut korkokulujen kohoavan kuluvan vuoden mittaan liki miljardin vielä budjetoituakin suuremmiksi, peräti 2,4 miljardiin euroon.

Näin käy, kun valtion ennestään runsas velkamäärä kasvaa ja kun uudesta velasta maksettava korko on entistä korkeampi.

Korkomenojen kasvaminen rasittaa valtion budjettitaloutta ja ainakin ensi alkuun käytännössä pakottaa valtion kattamaan näitä kohonneita korkomenoja lisävelalla.

Valtion velkaantumisesta ja korkomenojen kasvamisesta on helppo tuohtua, eikä rahoitushuolia ole tässäkään kirjoituksessa tarkoitus vähätellä.

Mutta pelkkien korkohuolien ja velkatuohtumuksen sijaan on syytä pitää mielessä, että Suomen koko julkinen talous on pelkkää valtion budjettitaloutta – ja varsinkin pelkkää valtion velkaa – laajempi ja monipuolisempi kokonaisuus.

Ja että korkojen kohoamisella on tuohon kokonaisuuteen muitakin vaikutuksia kuin vain velan kallistuminen.

Yksi yllättävä – ja velka-ahdistusta mahdollisesti lievittävä – vaikutus voi paljastua meikäläisen talouskeskustelun kuumasta kestoaiheesta, julkisen talouden kestävyysvajeesta.

Sopeutuksista tuli kuuma vaaliteema

Julkisen talouden kestävyyttä arvioitaessa on tapana laskea jopa vuosikymmenten päähän tulevaisuuteen, miten hyvin tai huonosti julkisen talouden oletetut tulot riittävät tiedossa oleviin menoihin.

Jos tulot näyttävät jäävän pitkäksi aikaa tai jopa pysyvästi menoja niukemmiksi, puhutaan vakiintuneen tavan mukaan julkisen talouden kestävyysvajeesta.

Valtiovarainministeriön jo vuosia esillä pitämän tulkinnan mukaan Suomen talouskasvu näyttää jämähtäneen heikonlaiseksi ja julkisenkin talouden tulokertymä niukaksi, mutta silti väen ikääntyminen kasvattaa vääjäämättä eläke- ja hoivamenoja.

Julkisten tulojen ja julkisten menojen väliin jää VM:n mukaan pitkälle tulevaisuuteen ulottuva julkisen talouden krooninen alijäämä – ja sitä myöten vakava kestävyysvaje.

Viime vuosina arviot kestävyysvajeen suuruudesta ovat jonkin verran vaihdelleet, mutta viimeksi viime syksynä päivitettyjen VM:n laskelmien mukaan kestävyysvajetta on kolmisen prosenttia suhteessa vuoden 2026 arvioituun bruttokansantuotteen arvoon.

Pienen oloinen prosenttiluku on jo muuttunut poliittisesti tulikuumaksi kiistakysymykseksi, sillä VM on nostanut aiheen ensi kevään eduskuntavaalien yhdeksi vaaliteemaksi patistamalla maan seuraavaa hallitusta panemaan alulle kahden vaalikauden ja kaikkiaan yhdeksän miljardin euron mittaiset "sopeutustoimet".

Tuon verran ministeriö laskee tarvittavan julkisen talouden lisätuloja tai menoleikkauksia tai näiden yhdistelmää, jotta kestävyysvaje saadaan umpeen – ja jotta vältetään julkisen talouden suistuminen vuosi vuodelta jyrkempään ja syvempään velkakierteeseen.

Sen VM unohti mainita syksyn kestävyyskatsauksessaan, että korkojen nousun pitäisi jopa helpottaa kestävyysurakkaa.

Varoja on enemmän kuin velkaa

Kun julkisen talouden kestävyyslaskelmia laaditaan jopa vuosikymmenten mittaisille ajanjaksoille, koroilla ja korko-oletuksilla on suuri merkitys laskutuloksiin ja päätelmiin.

Suomessa käytävä kestävyyskeskustelu keskittyy usein valtion velkaan, ja siksi meillä liki vaistomainen johtopäätös korkojen noususta lienee huoli kestävyysvajeen pahenemisesta.

Velkaan ja velanhoitoon kohdistuva korkorasitus onkin toki totta, mutta korkojen nousu vaikuttaa paitsi julkiseen velkaan myös julkisiin varoihin. Tällä on merkitystä, sillä Suomen julkisella taloudella on enemmän varoja kuin velkaa.

Suomessa lakisääteistä työeläketurvaa hoitavat eläkelaitokset ovat osa julkista taloutta, ja pitkälti juuri eläkelaitosten yhteensä liki 250 miljardin euron varallisuuden ansiosta Suomen koko julkisen talouden nettovelka on negatiivinen.

” Näin ei välttämättä käy oikeasti, mutta kestävyyslaskelmissa näin pitäisi käydä.

Juuri tuosta velkoja runsaammasta varallisuudesta johtuu, että VM:n tapaan laadittavissa kestävyyslaskelmissa korkojen nousun pitäisi vahvistaa eikä heikentää julkisen talouden kestävyyttä.

Näin ei välttämättä käy oikeasti, mutta kestävyyslaskelmissa näin pitäisi käydä, sillä laskelmien oletuksissa korkomuutokset vaikuttavat samaan tapaan niin varojen tuottoon kuin velkojen kuluihin.

Koska Suomella on julkisia varoja enemmän kuin velkoja, on tällaisella taustaoletuksella perusteltua päätellä korkojen noususta kertyvän varoille enemmän lisää tuottoa kuin velasta on maksettava lisää korkoa.

Tällainen päätelmä voi vaikuttaa haihattelulta, mutta se on johdonmukaisessa sopusoinnussa niiden huomautusten kanssa, joilla VM ja esimerkiksi Talouspolitiikan arviointineuvosto muistuttivat pari vuotta sitten korkojen silloisen laskun heikentäneen julkisen talouden kestävyyttä.

Nyt korot ovat nousseet, joten julkisen talouden kestävyys lienee kohentunut.

Korkojen nousu keventää nykyarvoja

Kauas tulevaisuuteen kurottavissa kestävyyslaskelmissa korolla on yhtä tärkeä muukin tehtävä kuin määritellä varojen tuottoa ja velkojen kuluja.

Korko on niin sanottujen nykyarvolaskelmien yksi keskeinen avainmuuttuja. Koron ja "diskonttauksen" avulla lasketaan tulevien menojen ja tulevien tulojen arvo tämän päivän rahassa – ja samalla syntyy käsitys kestävyysvajeenkin suuruudesta.

Minkä tahansa tulevaisuudessa oletettavan rahasumman tai rahavirran nykyarvo muuttuu, kun laskennassa käytettä diskonttokorko muuttuu – mutta aina vastakkaiseen suuntaan.

Jos laskennassa käytettävä korko laskee, summan nykyarvo kasvaa, ja jos korko nousee, summan nykyarvo supistuu.

Tästä nykyarvolaskennan korkoriippuvuudesta – ja korkojen kohoamisesta – seuraa, että Suomen julkisen talouden tulevien vuosikymmenten tulojen ja menojen nykyarvo on supistunut.

” Korkojen nousu keventää suuremmalla euromäärällä tulevien menojen kuin tulevien tulojen nykyarvoa.

Ja koska tässäkin tapauksessa korkojen nousu vaikuttaa samalla voimalla tulojen ja menojen nykyarvon muutokseen, pitäisi tämänkin supistaa Suomen julkisen talouden kestävyysvajetta.

Näin käy siitä yksinkertaisesta syystä, että VM:n ennusteissa julkiset menot kasvavat enemmän ja suuremmiksi kuin julkiset tulot – ja siksi korkojen nousu keventää suuremmalla euromäärällä tulevien menojen kuin tulevien tulojen nykyarvoa.

Vakiintuneet VM:n kestävyyslaskelmat ja -oletukset voivat toki olla väärässä, mutta samojen laskukaavojen perusteella korkojen laskun ja nousun on välttämättä vaikutettava eri suuntaan.

Ja kun se on jo aiemmin kerrottu, että korkojen lasku pahensi kestävyysvajetta, ehkä nyt olisi paikallaan vahvistaa, miten korkojen nousu parantaa julkisen talouden kestävyyttä.