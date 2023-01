Satu Silvon kasvisravintola konkurssiin

Satu Silvon perustama Silvoplee-ravintola Helsingin Hakaniemessä on sulkenut ovensa.

Näyttelijä ja ravintoloitsija Satu Silvon perustama Silvoplee-kasvisravintola on menossa konkurssiin, ja ravintola on sulkenut ovensa tänään torstaina. Helsingin Hakaniemessä toimineen ravintolan omistaa Satumainen Ravinto Oy -yhtiö, joka on jättänyt konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen. Silvo itse on nykyään yhtiössä vähemmistöosakkaana. Enemmistön yhtiöstä omistaa Food Camp Finland.

– Tämä on surullinen päivä, kertoo Silvo Facebook-päivityksessään.

– Olemme tehneet vuodesta 1999 arvojemme mukaista työtä Silvopleessä. Välillä on ollut aivan upeaa, toisinaan uskomattoman rankkaa. Kasvisruoka ja ihanat asiakkaamme ovat olleet meille sydämen asia. Kovasta työstä huolimatta hakeudumme nyt konkurssiin.

Silvoplee oli lähellä lopettamista jo vuonna 2018. Ravintola joutui tuolloin muuttamaan vanhasta liiketilastaan Toinen linja 7:stä, kun Helsingin kaupunki purki uudisrakennuksen tieltä koko korttelin. Osa muutto- ja remonttikustannuksista oli tuolloin vielä maksamatta.

Ravintola Silvoplee avasi uusissa tiloissa vuonna 2020 vain muutamaa päivää ennen maaliskuussa alkaneita koronarajoituksia.

– Emme saaneet liiemmin koronatukia, koska ne perustuivat edellisen vuoden liikevaihtoon. Meillä se oli olematon, koska olimme tuolloin remontissa, Silvo kertoo päivityksessään.

– Koronan jälkeen ihmiset eivät ole palanneet lounaille entiseen malliin. Raaka-aineetkin ovat kallistuneet.

Ravintolassa on ollut neljä vakituista ja kymmenen osa-aikaista työntekijää.