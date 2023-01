Sähkösopimusten hinnat laskivat nopeasti – asiantuntija kertoo, milloin vanhan sopimuksen voi purkaa

Määräaikaisestakin sähkösopimuksesta pääsee eroon, mutta se voi maksaa. Tämän takia sitoutumista on syytä harkita tarkkaan.

Viime syksynä moni solmi määräaikaisen sähkösopimuksen, kun pörssisähkön hinta näytti kohoavan vakaasti kohti kattoa.

Nyt markkinasähkön hinta on tasaantunut, mutta määräaikaisen sähkösopimuksen irtisanominen voi osoittautua hankalaksi, vaikka hinta tuntuisi nyt kalliilta.

Alla olevasta käyrästä näet pörssisähkön hinnan nyt ja lähitunteina.

Toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia on ollut tarjolla entistä harvemmalla sähköyhtiöllä, jolloin vaihtoehdoiksi ovat jääneet juuri määräaikainen tai pörssisähkösopimus.

Määräaikainen sopimus velvoittaa sähköyhtiön toimittamaan sähköä sovittuun hintaan, mutta toisaalta kuluttaja sitoutuu myös sähköntoimittajaan.

Poikkeus on silloin, jos määräaikaisen sopimuksen kesto on yli kaksi vuotta. Tällöin irtisanominen onnistuu. Yleensä määräaikaiset sopimukset ovat kuitenkin tätä lyhyempiä.

Myös muuttaminen asunnosta muualle käy irtisanomisperusteeksi.

Kuluttajaliiton pääsihteerin Juha Beurling-Pomoellin mukaan liitto ei ota suoranaisesti kantaa eri sähkösopimustyyppien paremmuuteen.

– Olemme kuitenkin muistuttaneet siitä, että kuluttajalle keskeistä olisi säilyttää oma valta, mikä tarkoittaa sitä, että tarvittaessa sopimusta pystyy halutessaan vaihtamaan, Beurling-Pomoell sanoo.

– Määräaikaisissa tämä on hyvin rajattua, koska määräaikainen on lähtökohtaisesti määräaikainen. Tämä olisi syytä tiedostaa. Joku voi haluta vakautta, mutta tämä on kallista vakautta, jos hinta on selvästi korkeampi kuin sähkön markkinahinta.

Beurling-Pomoellin mukaan kuluttajan kannalta toistaiseksi voimassa oleva sopimus on tämän takia parempi vaihtoehto. Myös pörssisähkösopimus on pääsääntöisesti toistaiseksi voimassa oleva, mutta sen huono puoli on se, että siinä kuluttaja kantaa kaiken markkinariskin.

– Siinä sopimuksessa on kuitenkin se hyvä puoli, että siitä pääsee tarvittaessa eroon.

Joskus määräaikaisesta sopimuksesta voi päästä eroon esimerkiksi vetoamalla työttömyyteen tai sairauteen. Sähköyhtiö voi myös suostua neuvottelemalla vaihtamaan sopimustyyppiä.

Keinottelu, kuten omien kirjojen siirto lyhyeksi aikaa muualle tai uuden sähkösopimuksen solmiminen puolison nimiin ei Beurling-Pomoelin mukaan kannata.

– Mieluummin on rehellinen ja avoin ja selvittää asiaa kuin lähtee keplottelemaan laittomilla keinoilla.

Aina neuvotteleminen ei onnistu, vaan kuluttajan on maksettava sähköyhtiölle hyvitys. Joillakin yhtiöillä on käytössä kulutuksen mukaan määrittyvä sopimussakko, jotkut taas veloittavat sen mukaan, mikä on jäljellä olevan sopimuskauden arvioitu sähkönkulutus.

Joskus yhtiöt suostuvat muuttamaan sopimustyyppiä kesken kauden, jos asiakas osaa sitä vaatia.

Energiayhtiö Vattenfallin Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtajan Taija Sjöblomin mukaan kyselyitä määräaikaisista sopimuksista on tullut yhtiöön jonkin verran.

– Käytännössä määräaikainen sopimus sitoo lähtökohtaisesti sopimuskauden ajan sekä asiakasta että myöskin meitä. Jos on kyseessä todellinen muutto, silloin sopimuksen saa irtisanoa, Sjöblom sanoo.

– Muussa tapauksessa sopimuksen irtisanomisesta kesken sopimuskauden peritään sanktio. Lisäksi asiakkaalta voidaan veloittaa jäljellä olevan sopimuskauden arvo. Tätä katsotaan tapauskohtaisesti.

Vattenfallilla oli vielä viime vuonna tarjolla määräaikainen sähkösopimus, johon voidaan liittää vaihto-oikeus. Tällöin asiakkaalla on oikeus päättää sopimus kesken kauden ja tehdä Vattenfallin kanssa uusi sähkönmyyntisopimus.

– Tämän vuoden alun jälkeen vaihto-oikeutta ei ole myyty, mutta vanhoissa sopimuksissa vaihto-oikeus on voimassa, jos asiakas haluaa sitä käyttää.

Vattenfallin 24 kuukauden määräaikainen sähkösopimus hinnoittelee sähkön tällä hetkellä 23,90 senttiin kilowattitunnilta. Määräaikaisten sopimusten lisäksi Vattenfall tarjoaa tällä hetkellä tuntisähkösopimusta, jonka spot-hinnoittelu noudattaa pörssisähkön hintamuutoksia.

– Se on ollut nyt suhteellisen suosittu vaihtoehto, Sjöblom sanoo.

Myös Fortumin mukaan määräaikaisista sopimuksista on tullut jonkin verran kyselyjä. Lähtökohtaisesti Fortum pitää kiinni sovitusta määräajasta eikä määräaikaista sopimusta voi purkaa muutoin kuin sopimusehdoissa määritellyillä tavoilla.

– Määräaikaisen, kiinteähintaisen sähkösopimuksen ydinajatus on se, että asiakas haluaa sitoa hinnan tietylle tasolle. Näin asiakas voi helpommin ennakoida sähkönkäytön kustannuksia ja suojautua mahdolliselta hinnan nousulta, sanoo Suomen kuluttajaliiketoiminnan johtaja Tomi Hänninen.

– Sopimustyypin toinen puoli on se, että mikäli markkinahinnat laskevat, sovittu kiinteä hinta pysyy.

Jotta sähkönmyyjä voi tarjota kiinteää hintaa esimerkiksi kahdeksi vuodeksi, pitää yrityksen hankkia sähkö koko tälle ajalle johdannaismarkkinoilta jo ennakkoon eli myyntihetkellä. Pohjana on asiakkaan ennustettu kulutus.

– Tähän perustuu sopimuksen määräaikaisuus ja kiinteähintaisuus, eli myyjä sitoutuu myymään sovittuun hintaan ja asiakas ostamaan, Hänninen sanoo.

Fortumin sopimusehdoissa on kerrottu purkamisen kustannukset, jotka perustuvat sadan euron käsittelymaksuun. Tämä johtuu Hännisen mukaan erillisestä työstä liittyen sopimuksen purkamiseen.

Lisäksi maksettavaksi tulee kustannus, joka aiheutuu sopimuskaudelle valmiiksi hankitun sähkön myymisestä takaisin markkinoille. Tämä syntyy siitä, että aiemmin sopimuksen ostohetkellä koko sopimuskaudelle hankittu sähkö johdannaismarkkinoilta on ollut kalliimpaa kuin mikä on sopimuksen purkamishetken markkinahinta.