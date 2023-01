Mikan perheessä lainakulut nousivat yli tuhannella eurolla ja lähes kaikesta pitää säästää, Markus harkitsee jo talonsa myyntiä

Paljon asuntolainaa ottaneet keski- ja hyvätuloiset ovat alkaneet pihistellä kulutuksesta.

Espoolainen Mika asuu vaimonsa ja kolmen kouluikäisen lapsen kanssa hiljattain valmistuneessa omakotitalossa. Vaimo on töissä varhaiskasvatuksen alalla, Mika yksityisellä puolella. Perhe on hieman keskituloista kotitaloutta parempituloinen.

Vielä korona-aikanakin yleinen viesti oli, että matalien korkojen merkeissä mennään ainakin pari vuotta.

– Koronan jälkeen oli itselläkin optimistinen olo, että ei tässä nyt toista tilannetta tule päälle, Mika sanoo.

Taloprojektin takia lainaa on paljon, ja lyhennykset ovat nousseet peräti yli tuhat euroa kuukaudessa.

– Se on ihan hurjaa. Palkkataso ei ole vastaavasti noussut, mutta esimerkiksi ruuan hinta on. Meidän pitää ihan tosissaan katsoa, mitä ruokakaupasta ostetaan. Ensimmäistä kertaa tällainen tilanne, että tonnikalapurkkeja katselee, no opiskeluaikoina viimeksi.

– Jauhelihaa, kanankoipia, ne ovat halpoja. Kirjolohi on valtavan kallista. Joulupöytään jäi savulohi ostamatta.

Kaupparyhmää on vaihdettu halvempaan.

Mika kertoo, että perhe on joutunut säästämään myös vaatehankinnoissa.

– En ole paitojakaan hetkeen ostanut. Alkaa kaulukset jo kulumaan, kohta hihat risaisena varmaan mennään tuolla asiakkaiden kanssa, hän heittää.

Perhe on tottunut käymään Lapissa kevättalvella.

Nyt se ei onnistu, eikä myöskään etelänreissulle pystytä lähtemään ainakaan tänä vuonna, jos ei ihmeitä tapahdu.

– Joskus olemme jouluna lentäneet pohjoiseen, nyt menimme omalla autolla. Eikä menty hotelliin matkan varrella, vaan siskon luona yövyimme.

Espoolaisperheen kokemukset viestivät yhdenlaisesta huolesta taloudessa. Mika tuskin haluaa kerätä säälipisteitä valkokaulustyöläisen ongelmilla, kun yleisessä tiedossa on, että Suomessa elää todellisessa toimeentulon hädässä valtavasti ihmisiä.

Mutta kun Mikan tapaiset perheet jättävät käymästä ravintoloissa ja hotelleissa tai luopuvat lomareissusta, se kurittaa jo muutenkin ahtaalla olevia palvelualoja.

Ympäristömielessä paitojen ja ulkomaanmatkoissa pihistely ei ole pelkästään huonoa.

Keskiluokkaa inflaatio- ja korko-ongelma koettelevat hyvin vaihtelevasti: Osa elää kuten ennenkin, kun taas hyvätuloinen, suurivelkainen, monilapsinen, sähkölämmitteisessä talossa asuva perhe on voinut ajautua vakaviinkin toimeentulo-ongelmiin näinä kuukausina.

Mikan mukaan asuntolainan korkovähennyksen poistuminen kirpaisee erityisesti lapsiperheitä, joilla menot ovat muutoinkin korkeat.

– Lapsien harrastaminen vaikeutuu jatkuvasti nousevien kulujen myötä. Niistä ei meillä haluta luopua, mikä tarkoittaa säästämistä kaikessa muussa.

Hän ymmärtää verovähennyksiä koskevan kritiikin, mutta haluaisi, että nykyisessä poikkeustilanteessa mietittäisiin kaikkia mahdollisia keinoja ihmisten tilanteen helpottamiseksi.

Asunnon myynti vakavassa harkinnassa

Rivitalossa länsirannikolla asuva Markus kertoo, että perheessä on lainoja tällä hetkellä neljä.

– Jos mennään tällä kaavalla, kuukausittaiset kulut nousevat yli 500 euroa. Tämä ja muun elämisen kulujen nousu tarkoittaa lähes varmasti asunnon myymistä tai muita radikaaleja ratkaisuja, Markus kertoo.

Teollisuudessa työskentelevän Markuksen perheeseen kuuluu vaimo, peruskouluikäinen lapsi ja koira. Asuntolaina on noin kymmenen vuotta sitten otettua, ja se on jaettu kahtia. Lisäksi perheellä on mökkilainaa ja remonttilainaa.

Yhteensä velkaa on reilut 200 000 euroa. Markus määrittelee perheensä keskituloiseksi.

Isoimman lainan korko nousi vuoden lopulla 0,9 prosentista noin kolmeen prosenttiin, ja uutta korotusta pelätään. Marginaaleineen asuntolainojen kulut ovat yli neljässä prosentissa.

Markus sanoo, että vielä tulossa olevien lainanhoitokulujen korotusten kanssa asunnon vaihto pienempään saattaa olla edessä.

– Kesämökki on sellainen paikka, että siitä emme luovu. Ennemmin muutamme pienempään tai vuokralle. Ensimmäinen tunne tästä oli aika hirveä, mutta nyt tässä vain mietimme, mikä on fiksua. Ei auta muu.

Palkkaneuvottelut ovat vielä kesken, mutta ilman reilua, lähes kymmenen prosenttia palkankorotusta, ei nykytilanne ole kestävä, Markus sanoo.

Taloussanomat on nähnyt molempien perheiden lainanlyhennyksistä otteet. Asuntolainojen korkoa koskevaan kyselyyn vastanneet haastatellut halusivat kertoa taloustilanteestaan pelkällä etunimellä.

Katso alla olevalla laskurilla, miten korkojen nousu näkyy omissa lainakuluissasi.