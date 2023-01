BBC: Maailman rikkain mies nosti tyttärensä Diorin johtajaksi

Bernard Arnault on nimittänyt tyttärensä Delphine Arnaultin muotitalo Diorin johtajaksi.

Maailman rikkain mies Bernard Arnault on valinnut Delphine Arnaultin, 47, muotitalo Diorin uudeksi johtajaksi, kertoo brittiläinen yleisradioyhtiö BBC verkkosivullaan. Delphine Arnault on Bernard Arnaultin tytär.

Nimitys on osa ranskalaisen luksustuotteisiin keskittyneen LVMH:n eli Moët Hennessy Louis Vuittonin uudelleenjärjestelyä. Yhtiö on BBC:n mukaan Euroopan arvokkain yritys. Sen arvo on noin 336 miljardia puntaa eli noin 380 miljardia euroa.

LVMH omistaa useita huippubrändejä kuten Fendin ja Louis Vuittonin. Myös Moët and Chandon -samppanja kuuluu yhtiön tuotevalikoimaan.

Delphine Arnault on työskennellyt vuodesta 2013 LVMH:n Louis Vuittonin varatoimitusjohtajana. Järjestelyssä Dioria johtanut Pietro Beccari siirtyy Louis Vuittonin johtajaksi pitkäaikaisen toimitusjohtajan Michael Burken tilalle.

Credit Suissen analyytikko Natasha Brilliant pitää muutoksia loogisina. Hän sanoo, että sekä Delphine Arnault että Beccari ovat arvostettuja ammattilaisia.