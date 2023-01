Asuntomarkkinoihin erikoistunut professori Elias Oikarinen ja Veronmaksajain keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen ovat eri linjoilla asuntolainan korkovähennyksen palauttamisesta.

Vuodenvaihteessa lopetettu asuntolainan korkovähennys on noussut jälleen puheenaiheeksi lainakorkojen noustessa. Aiheesta keskusteltiin esimerkiksi tiistai-iltana Ilta-Sanomien puheenjohtajatentissä, jossa valtiovarainministeri Annika Saarikko (kesk) kertoi teettävänsä selvityksen vastaavan järjestelmän mahdollisesta palauttamisesta, jos korot jatkavat nousuaan.

Taloustieteen apulaisprofessori Elias Oikarinen Oulun yliopistosta ei kannata korkovähennyksen ottamista uudelleen käyttöön.

– Asuntomarkkinoihin erikoistuneiden ekonomistien keskuudessa on vahvasti se näkemys, että verovähennysoikeuden aiheuttamat ongelmat ovat suuremmat kuin siitä saatavat hyödyt, hän sanoo.

– Lisäksi verotukseen liittyvien asioiden pitää olla ennakoitavia. Poukkoiluun, jossa matalan koron aikana luovutaan verovähennyksestä ja korkeamman koron aikana palautetaan se, ei pitäisi missään nimessä ryhtyä.

Oikarinen oli itse mukana ympäristöministeriön hanketyöryhmässä, joka ehdotti korkovähennyksen poistamista vähitellen matalien korkojen aikana, kuten se sitten tehtiinkin. Korkovähennys poistettiin asteittain 2010-luvulla, ja vielä viime vuonna asuntolainan koroista pystyi vähentämään verotuksessa viisi prosenttia.

Nyt lainakorkojen nousu on kuitenkin herättänyt ajatuksen myös korkovähennyksen palauttamisesta.

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtajan Teemu Lehtinen ehdottaa, että tuleva hallitus pohtisi korkovähennyksen palauttamista.

– Nyt täytyy katsoa, että onko syytä tulla asuntovelallisia vastaan ottamalla pikkuisen taka-askelia korkovähennyksen poistosta, hän sanoo.

– Ajattelen itse niin, että on syytä harkita korkovähennyksen palauttamista vähintään sille tasolle, mikä se oli tämän vaalikauden alussa.

Antti Rinteen hallituksen aloittaessa asuntolainan koroista sai vähentää verotuksessa 25 prosenttia.

Oikarisen mukaan omistusasumista kuitenkin yhä tuetaan Suomessa vuokra-asumiseen verrattuna, sillä niin sanottua laskennallista asumistuloa ei veroteta.

– Kyse on siitä, että jokainen asunnon omistaja on tavallaan asuntosijoittaja, Oikarinen sanoo.

Omistusasunnossa asuvan rahat eivät kulu vuokraan, vaan oman asunnon hankintaan ja ehkä pankin korkoon. Laskennallisella asumistulolla tarkoitetaan etua, jonka omassa asunnossa asuva saa vuokra-asujaan verrattuna. Asumistulo on oikeastaan omistusasukkaan toteutumatta jäänyt meno.

– Omistusasuminen on keskimäärin houkuttelevampaa kuin vuokralla asuminen, mutta laskennallisen asuntotulon verottaminen on hankalaa, Oikarinen sanoo.

Lisäksi asuntolainan korkovähennys kohdistuu Oikarisen mukaan keskimääräistä parempituloisiin, sillä asunnon omistajat ovat yleensä parempituloisia kuin vuokra-asujat.

– Ja mitä korkeampi tulotaso on, niin tyypillisesti asunnon arvo ja asuntolaina ovat myös suurempia, eli hyöty kohdistuu erityisesti keskimääräistä parempituloisille, Oikarinen sanoo.

Lehtisen mukaan korkovähennys ei suosi rikkaita.

– Eivät vain rikkaat asu omistusasunnoissa, sillä se on ylivoimaisesti yleisin asumisen muoto, hän sanoo.

– Ei kukaan ole huvikseen asuntovelallinen, vaan se on keino päästä omistusasumiseen mukaan ilman, että on valmiiksi varakas. Kyllä se on jokaisen tavallisen suomalaisen vaihtoehto. Minusta on periaatteellisesti tärkeää, että omistusasuminen on mahdollisimman laajasti mahdollista ihmisille.

Oikarisen mukaan korkovähennys lisää myös asuntojen kysyntää ja siten kohottaa myös hintoja. Samalla se on houkutellut isompien lainojen ottamiseen ja lisännyt velkaantumista.

– Ja toki verovähennysoikeus on myös pienentänyt valtion verotuloja, Oikarinen sanoo.

Veronmaksajain Lehtisen mukaan korkojen ja muiden kulujen kehitys olisi otettava huomioon.

– Kun hallitus päätti tästä asiasta, jatkaen edellisten hallitusten linjaa, niin tilanne oli täysin erilainen, hän sanoo.

– Minusta tässä ei pidä olla puhdasoppinen, ja sanoa, että tapahtuu maailmassa mitä tahansa, niin me pidetään korkovähennys nollassa, kun niin on päätetty. Kulut ovat nopeasti nousussa niin monella, ja tämä korkojen nousu kohdistuu nimenomaan niihin, jotka ovat tarvinneet lainaa.