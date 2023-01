Raportti: EU:n tuontikielto ja venäläisen öljyn hintakatto maksavat Venäjälle 160 miljoonaa euroa päivässä

Venäjän menetysten odotetaan kasvavan helmikuussa, kun pakotteet laajenevat raakaöljystä venäläisiin öljytuotteisiin.

Euroopan unionin tuontikielto ja länsimaiden asettama hintakatto venäläiselle raakaöljylle maksavat Venäjälle arviolta 160 miljoonaa euroa päivässä. Näin sanoo riippumaton tutkimuskeskus Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) tuoreessa raportissaan.

Venäjän menettämien vientitulojen ennakoidaan kasvavan 280 miljoonaan euroon päivässä, kun EU-maiden tuontikielto ja länsimaiden hintakatto laajenevat venäläisiin öljytuotteisiin helmikuun alkupuolella.

– EU:n tuontikielto ja öljyn hintakatto ovat viimein astuneet voimaan, ja vaikutus on niin merkittävä kuin oli odotettu, sanoo CREAn johtava analyytikko Lauri Myllyvirta tiedotteessa.

EU-maiden tuontikielto meritse tuotavalle venäläiselle raakaöljylle astui voimaan 5. joulukuuta. Samalla tuli voimaan johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmän ja muiden länsimaiden sopima venäläisen raakaöljyn hintakatto, jonka tasoksi sovittiin 60 dollaria barrelilta.

CREAn arvion mukaan Venäjä saa fossiilisista polttoaineista vientituloja yhä noin 640 miljoonaa euroa päivässä. Summan ennakoidaan putoavan helmikuussa noin 520 miljoonaan euroon.

– On keskeisen tärkeää, että hintakattoa alennetaan tasolle, joka estää Kremliä saamasta verotettavia öljytuloja, ja että jäljellä olevaa öljyn ja kaasun tuontia Venäjältä rajoitetaan, Myllyvirta sanoo.

Hintakaton alentaminen iskisi Venäjän öljytuloihin

CREAn mukaan Venäjä on kerännyt tähän mennessä 3,1 miljardin euron vientitulot kuljettamalla raakaöljyä laivoilla, jotka ovat hintakaton piirissä.

Tästä summasta Venäjän valtion kassaan on tullut verotuloja arviolta kaksi miljardia euroa, raportissa arvioidaan. CREAn mukaan nämä verotulot voidaan eliminoida lähes täysin alentamalla venäläisen raakaöljyn hintakattoa tasolle, joka on lähempänä tuotantokustannuksia.

Nykyinen 60 dollarin hintakatto on raportin mukaan selvästi Venäjän tuotantokustannusten yläpuolella. CREA ehdottaa hintakaton laskemista 25–35 dollariin barrelilta. Näin voitaisiin leikata Venäjän öljynviennistä saamia tuloja ainakin 100 miljoonalla eurolla päivää kohden, raportissa sanotaan.

CREAn mukaan länsimaat ovat hintakaton alentamista ajatellen vahvassa asemassa. Tutkimuskeskus sanoo, ettei Venäjä ole löytänyt länsimaiden omistamille tai vakuuttamille laivoille merkittävää vaihtoehtoa venäläisen raakaöljyn ja öljytuotteiden vientiin Itämeren ja Mustanmeren satamista.