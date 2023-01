Mitä ihmettä, kulkeeko Suomesta mutkan kautta sähköä Venäjälle?

Sähköä on viime aikoina kulkenut siirtoyhteyksien kautta Suomesta Viroon. Sähköä virtaa myös Viron ja Venäjän välillä.

Sähkökauppa Suomen ja Venäjän välillä on pakotteiden myötä loppunut, mutta muihin suuntiin se jatkuu Suomesta normaalisti.

Suomesta on sähkön siirtoyhteydet Venäjän lisäksi Ruotsiin, Viroon ja Norjaan.

Viron ja Suomen välillä on kaksi Estlink-tasasähköyhteyttä, joiden yhteenlaskettu siirtokapasiteetti on 1 000 megawattia. Lisäksi suunnitteilla on kolmas merikaapeliyhteys, jonka kapasiteetin on arvioitu olevan jopa 1 000 megawattia.

Tasasähköyhteys tarkoittaa sitä, että maiden kuluttaja- eli vaihtojänniteverkot ovat erillään toisistaan.

Baltian maiden eli Viron, Latvian ja Liettuan sähköjärjestelmä on puolestaan liitetty neuvostoaikojen peruna Venäjän sähköjärjestelmään.

Viron kantaverkkoyhtiö Eleringin sivuilta ilmenee, että Venäjälle on kulkeutunut Virosta sähköä myös viime aikoina. Merkitseekö tämä sitä, että Suomesta Viroon myyty sähkö päätyy mutkan kautta Venäjälle?

Fingridin markkinakehityspäällikkö Juha Hiekkalan mukaan asia ei ole näin yksinkertainen.

– Yksinkertainen vastaus on, että sähkökauppa Baltian maiden ja Venäjän sekä Valko-Venäjän välillä on päättynyt, Hiekkala sanoo.

Sähkökaupan päättyminen ei kuitenkaan merkitse sitä, että maiden välinen sähkönsiirto olisi loppunut. Eleringin tiedoista selviää, että sähköä virtaa edelleen Baltian sekä Venäjän ja Valko-Venäjän välillä.

– Tämä liittyy siihen, että Baltia on edelleen osa Venäjän ja Valko-Venäjän fyysistä sähköjärjestelmää ja ne kuuluvat samaan vaihtojänniteverkkojärjestelmään. Tällöin sähkö virtaa hetkellisesti Baltian, Venäjän ja Valko-Venäjän rajalla fysiikan lakien mukaisesti eri suuntiin, Hiekkala sanoo.

Pidemmällä aikavälillä sähkövirtausten yhteissumma on nolla.

– Sähkökauppaa ei enää käydä, sen sijaan eri maat pitävät sähkötaseensa fyysisessä sähköjärjestelmässä tasapainossa, jolloin sähköä virtaa rajojen ylitse molempiin suuntiin.

Baltian maissa on valmisteltu jo yli vuosikymmenen ajan irtautumista Venäjän sähköverkosta ja liittymistä Keski-Euroopan sähköjärjestelmään Puolan kautta. Valmistelut saivat lisävauhtia vuonna 2014 Venäjän miehitettyä Krimin.

Liittyminen tapahtuu, kun valmistelut, tärkeimpänä voimalinjat Liettuasta Puolaan saadaan vietyä loppuun. Tämä tapahtuu näillä näkymin vuonna 2025. Tällöin nykyisen Puolaan johtavan tasasähkökaapelin rinnalle tulee myös vaihtosähköyhteys.

Keski-Euroopan taajuusalueeseen liittymisen on arvioitu maksavan lähes kaksi miljardia euroa, josta suuri osa on EU-rahoitusta.

Ukrainan sodan myötä hanke on tullut Baltian maille entistä tärkeämmäksi, kun Venäjän epäillään käyttävän sähköjärjestelmää kiristämiseen.

– Tiedän, että Baltian maissa on suunnitelmat ja menettelytavat valmiina, jos Venäjä tiputtaa heidät ulos sähköjärjestelmästä. Tällöin liitytään Keski-Euroopan sähköjärjestelmään etuajassa, Hiekkala sanoo.

Venäjä puolestaan on Hiekkalan mukaan herkällä kuulolla Kaliningradin sähkösaannin suhteen.

Suomesta ei siis kulkeudu kaupallisesti myytävää sähköä Viron kautta Venäjälle.

Suomi on kuitenkin aikaisemmin myynyt suoraan pienessä määrin sähköä Venäjälle.

Noin vuosikymmen sitten yksi Viipurin sähköaseman neljästä tasasähkövaihtajasta muutettiin mahdollistamaan yhteyden kaksisuuntainen käyttö.

Viipurin yhteyksien kaupallinen tuontikapasiteetti on yhteensä 1 300 megawattia ja vientikapasiteetti 320 megawattia.

Sähköä on viety Venäjälle silloin, kun se Pohjoismaissa on ollut niin halpaa, että siirto on kannattanut. Viimeksi kaupallista sähkönvientiä Venäjälle on ollut marraskuussa 2020 Inter Raon tytäryhtiön Rao Nordicin kautta.