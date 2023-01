Näin saat kaiken irti verohyödyistä ja eduista tänä vuonna – osalle jopa 10 000 euron potti

Palkansaajat ja eläkeläiset saavat tänä vuonna merkittäviä verohelpotuksia ja etuja, joiden käyttömahdollisuus riippuu asuinmuodosta, työmatkoista ja työnantajasta.

Vuodenvaihde toi mukanaan useita muutoksia verotukseen. Palkansaajalle ja eläkeläiselle tulee automaattina useita verohelpotuksia ja -etuja. Taloussanomien keräämät edut kannattaa selvittää, sillä niitä käyttämällä voi saada satojen ja jopa tuhansien eurojen verohyödyt.

Niistä voi olla iso apu erityisesti nyt, kun lähes kaikki sähköstä, polttoaineeseen ja ruokaan maksaa aiempaa enemmän. Osalla pitkien työmatkojen, täysien kotitalousvähennysten, muiden verovähennysten ja työsuhde-etujen kanssa hyöty nousee jopa 10 000 euron tuntumaan.

Osasta vähennyksistä voi saada hyödyn jo kuluvana vuonna, kun ilmoittaa ne verokortille, jolloin veroprosentti pienenee.

1. Sähkövähennyksen rinnalle hyvitys? (palkansaaja + eläkeläinen)

Kalliisiin sähkölaskuihin osoitettua väliaikaista sähkövähennystä on voinut hakea tammikuun alusta, jos vakituisen asunnon sähkölaskut ovat suuret. Vähennyksen voi saada ajalle joka ulottuu huhtikuun loppuun.

Vähennyksen voi saada, jos sähköenergian osuus laskussa on neljältä kuukaudelta yli 2 000 euroa. Vähennystä voi saada enimmillään 2 400 euroa eli tilanteessa, jossa tammi-huhtikuun sähköenergialaskut ovat yhteensä 6 000 euroa.

Sähkövähennyksen voi joko ilmoittaa joko jo nyt verokorttihakemuksessa tai tehdä sen esitäytetylle veroilmoitukselle keväällä 2024.

Lausuntokierroksella parhaillaan oleva takautuva sähköhyvitys on ollut kiivaan poliittisen väännön kohteena. Hyvitys ei liittyisi verotukseen, mutta toisi oman lisänsä sähköavustuksiin mahdollisimman pian.

– Me olemme miettineet, miten ne (hyvitys ja vähennys) pelaavat yhteen. Tarkoitus on luonnoksen perusteella, että molemmat voi saada, Veromaksajien lakiasiainjohtaja Kati Malinen sanoo.

– Hyvitys myönnettäisiin marras-joulukuun sähkönkulutuksen perusteella, joten se ei luonnoksen mukaan estäisi kotitalousvähennyksen osana olevaa sähkövähennystä tammi-huhtikuun laskuista.

2. Kotitalousvähennyksen käyttö kannattaa (palkansaaja + eläkeläinen)

Kotitalousvähennys tehdään suoraan tuloveroista, ei tuloista, kuten monet muut verovähennykset. Kotitalousvähennyksen määrä on siksi suunnilleen puhtaana käteen tuleva summa.

Kuten viime vuonna, myös tänä vuonna siivoustyötä saa ostaa aiempaa suuremmalla alennuksella. Muutos koskee myös muita kotitalous-, hoiva- ja hoitotöitä. Kaikkien näiden osalta vähennyksen määrä on 60 prosenttia työn osuudesta (yritys) tai 30 prosenttia (maksettu palkka sivukuluineen).

Henkilökohtainen enimmäismäärä on 3 500 euroa.

Lämmitystapamuutosta koskevissa remonteissa, joissa öljylämmityksestä luovutaan, vähennys on sama kuin kotitaloustöissä ja voimassa vuoteen 2027 asti.

Kunnossapito- ja perusparannustyön osalta vähennys pysyy nykyisellään 40 prosentissa tai 15 prosentissa (palkka sivukuluineen). Vähennys on näissä enimmillään 2 250 euroa.

Kotitalousvähennyksen omavastuu säilyy sadassa eurossa.

Malinen muistuttaa, että kotitalousvähennystä ei kannata jakaa puolisoiden kesken ellei enimmäismäärä ylity, koska jaettuna molemmat maksavat satasen omavastuun.

Lisäksi vuodenvaihdetta kannattaa hyödyntää kalliimmissa töissä, koska silloin vähennyksen saa kahdelle vuodelle. Keinotekoisia maksuaikajärjestelyjä ei hyväksytä.

3. Matkakuluvähennys yhä korotettuna (palkansaaja)

Asunnon ja työpaikan välisten matkakustannusten vähennyksiä korotettiin tilapäisesti viime vuodelle ja korotettu vähennys on voimassa myös tänä vuonna.

Tuolloin arvioitiin, että muutos vaikuttaisi vajaaseen 600 000 verovelvolliseen.

Muutosta ennakonpidätysprosenttiin on voinut hakea korotuksen perusteella viime vuoden heinäkuusta. Korotus koskee sekä enimmäismäärää että senttivähennyksiä.

Vähennyksen enimmäismäärä on yhä tilapäisesti 8 400 euroa, kun se aiemmin oli 7 000 euroa. Vähennys tehdään tuloista, kuten yleensä. Vaikutuksen voi arvioida kertomalla matkakuluvähennyksen määrän omalla lisäveroprosentilla, omavastuu 750 euroa vähennettynä.

Lisäksi jos vähennyksen saa tehdä oman auton käytön mukaan, vähennys on 0,30 euroa kilometriltä ja käyttöetuautosta (jossa työntekijä maksaa työsuhdeauton käyttövoimakulut) vähennys on 0,24 euroa.

Malinen laskee, että kodin ja työpaikan välimatkan pitäisi olla noin 63 kilometriä suuntaansa noin 22 päivänä 11 kuukaudelta, eli 30 500 vuodessa, jotta täysi matkakuluvähennys täyttyy.

Veromaksajien lakiasiainjohtaja Kati Malinen arvelee, että osa sijoittajista haluaa realisoida tänä vuonna tappiota elinkustannusten nousun takia. Se voi olla verotuksellisestikin fiksua.

Nyt keväällä voi esitäytetyltä veroilmoitukselta tarkistaa, onko matkakuluvähennys siirtynyt viime vuoden muutosverokortilta oikean suuruisena veroilmoitukselle. Jos se on liian pieni, merkitään oikea vähennys esitäytetylle veroilmoitukselle. Tämän vuoden osalta voi tarkistaa kulut, jotka on laskettu verokorttiin ja tehdä muutoksia siihen Omaverossa.

Lisäksi tänä vuonna tietyillä perhevapailla olleiden omavastuuta asunnon ja työpaikan välisissä matkakuluissa pienennettiin. Muutoksen tarkoitus kannustaa työn vastaanottamiseen ja lisätä työn tarjontaa, Malinen kertoo.

4. Ansiotuloista tuttuja vähennyksiä (palkansaaja + eläkeläinen)

Normaaleja ansiotuloista tehtäviä vähennyksiä voi olla useita. Merkittäviä verotuksen tasoon vaikuttavia muutoksia ei tänä vuonna ole lukuun ottamatta ikääntyneiden työtulovähennystä.

Esimerkiksi niin sanotusti viran puolesta saavat kaikki 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Jos todelliset kulut ylittävät sen, esimerkiksi työhuoneesta, ammattikirjallisuudesta tai työkaluista, ne ilmoitetaan kokonaisuudessaan.

Työtulovähennys, joka tehdään automaattisesti ansiotuloista, on enintään 2 030 euroa, mutta uutta on ikäperusteinen korotus tänä vuonna. Sillä halutaan kannustaa ikääntyviä jatkamaan töissä. Korotus on kolmiportainen 200–600 euron välillä yli 60-vuotiaille. Vähennys tulee automaattisesti.

5. Työsuhde-eduista tuhansien hyötyä (palkansaaja)

Työsuhde-etuja tarjoava Edenred laskee, että kun keskituloisen suomalaisen palkan arvo suhteessa hintoihin pieneni viime vuoden aikana noin 2 500 euroa, tavanomaisimpien työsuhde-etujen yhteenlaskettu arvo nousee keskimäärin noin 2 900 euroon.

Verotuksen kautta tehtävien vähennysten lisäksi kannattaa hyödyntää mahdolliset työsuhde-edut, kun niitä on tarjolla. Ne ovat joko verotettavaa tai verotonta etua työntekijälle.

Tänä vuonna verottavien etujen, kuten lounas- ja autoedun arvo nousi, mikä kiristää verotusta. Omaehtoinen liikunta- ja kulttuuritoiminta, joka on verotonta 400 euroon asti, säilyi arvoltaan ennallaan.

Yleisiä etuja on myös työterveyshuolto tai vaikka työsuhdematkalippu.

6. Invalidivähennystä saa vielä hakea (eläkeläinen + palkansaaja)

Invalidivähennys poistui tuloverotuksesta tammikuusta alkaen sote-uudistuksen rahoituksen takia. Invalidivähennystä on voinut saada, jos on sairaudesta tai vammasta aiheutunut pysyvä haitta ja jonka haitta-aste on vähintään 30 prosenttia.

Suuri osa vähennyksen saajista on eläkeläisiä, ja Eläkeliitto vastusti muutosta.

Jos ei ole tiennyt invalidivähennyksestä tai haitta-aste on kasvanut, vielä ehtii vaikuttaa asiaan. Invalidivähennystä voi vielä hakea viime vuodelta ja lisäksi takautuvasti kahdelta edelliseltä vuodelta.

Invalidivähennystä saa valtion tulosverosta enintään 115 euroa ja kunnallisverotuksessa ansiotulosta 440 euroa.

7. Pääomien realisoinneille ehkä tarvetta

Jos tälle vuodelle olisi pääomatuloja, niin voidakseen vähentää niistä tappioita, niiden on synnyttävä viimeistään tämän vuoden puolella. Jos ensi vuonna realisoi jonkun tappion, sitä ei voi tämän vuoden tuloista vähentää.

– Tässä on osakekursseja tullut alaspäin, ja turskaa sijoittajille, ja kun elinkustannukset ovat kasvussa, joku voi joutua tappioita realisoimaan, Malinen sanoo.

– Toisaalta myyntivoitoissa on tonni raja. Vuoden aikana voi myydä enintään tuhannella eurolla omaisuutta, niin että myyntivoittoa ei veroteta. Tätä käytetään vuodenvaihteen tienoilla, jos haluaa tonnin rajaa miettiä.

Nyt alkuvuodesta sillä ei ole kiirettä, kun vuosi ehti jo vaihtua.

8. Lähes 20 000 eläkeläisellä liian iso veroprosentti

Eläkeläisten tämän vuoden verojytky on 6,8 prosentin indeksikorotus, josta on uutisoitu tiuhaan. Se tulee automaattisesti eläkkeeseen.

Lisäksi Verohallinto on kertonut Ruotsista takuueläkettä saavien suomalaiseläkkeiden tilanteesta. Ruotsi päätti lopettaa takuueläkkeen maksamisen ulkomaalaisille.

Ruotsin takuueläke on silti mukana verokortin laskennassa, joten tämän vuoden perusverokortille tulee liian suuri veroprosentti. Näissä tilanteissa on syytä tehdä verokorttimuutos.

Näitä eläkeläisiä on verohallinnon mukaan 18 000.