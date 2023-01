Kommentti: Ruotsi on Suomea velkaisempi, jos kaikki velat lasketaan

Suomi on velkaisempi kuin Ruotsi – mutta vain sellaisessa vertailussa, joka jättää suurimman osan veloista pois laskuista. Oikeasti Ruotsi on Suomea velkaisempi, kirjoittaa erikoistoimittaja Jan Hurri.

Jalkapallon maaotteluista voi aina väitellä, kumpi maa oli oikeasti parempi, mutta kansalliset velkatilastot eivät jätä tulkinnan varaa. Suomen julkinen talous on velkaisempi kuin Ruotsin, mutta Ruotsi on kaikkiaan velkaisempi kuin Suomi.

Meikäläisen talouskeskustelun kummallisiin kestoaiheisiin ja vielä kummallisempiin kestoharhoihin kuuluu hokema, jonka mukaan "Suomi" on velkaisempi kuin "Ruotsi".

Eikä tuo kestohokema ole vain kummallinen, vaan se on myös väärä. Lisäksi se on epämääräinen, ja siksi maiden nimiin on edellä lisätty lainausmerkit.

Maat ovat toki oikeita ja velkaantuminenkin on tosiasia, mutta kaikki muu tuossa vakiohokemassa kääntyy tavan mukaan tasan päälaelleen.

Esimerkiksi se, kumpi maa on oikeasti naapuriaan velkaisempi.

Vakiohokema väittää päinvastaista, mutta oikeasti Ruotsi on naapuruksista velkaisempi ja Suomi on vähemmän velkainen.

Näin on laita, onpa puhe sitten vertailumaiden suhteellisesta tai absoluuttisesta velkaisuudesta eli kansallisista velkamääristä joko suhteessa kansallisiin talousmittoihin (kuten bruttokansantuotteeseen) tai rahamääräisistä veloista sellaisenaan.

Halutessaan Suomeakin voi toki väittää Ruotsia velkaisemmaksi, niin kuin moni jostakin syystä tuntuu haluavan, mutta siinä tapauksessa suurin osa kansallisista veloista on jätettävä pois laskuista.

Valikoivista velkavertailuista jää yleensä kuin sattumalta pois se osa kansallisesta velasta, joka on perinteisesti aiheuttanut eniten ongelmia – ja joka on Ruotsissa paljon suurempi kuin Suomessa.

Ruotsin kokonaisvelkasuhde on suurempi

Maiden väliset velkavertailut perustuvat yleensä velkaisuuden suhdelukuihin eivätkä rahamääräisiin velkoihin, jotta kokoerot kansantalouksien välillä eivät suotta sekoittaisi vertailua.

Jos Suomen ja Ruotsin velkaisuutta vertaillaan mahdollisimman mutkattomalla tavalla, pannaan rinnakkain kummankin maan velkamäärät ja suhteutetaan ne kummankin vertailukelpoiseen talousmittaan, kuten vuotuisen bruttokansantuotteen arvoon.

Näin saadaan vertailuun kummankin maan velkasuhteet ja voidaan havaita, että Ruotsin velkasuhde on tätä nykyä noin 340 ja Suomen noin 300 prosenttia.

Kumpaakin velkaisuuden suhdelukua voi pitää keveänä, sopivana, raskaana tai liian raskaana, mutta kahden toisistaan selkeästi poikkeavan lukeman suuruusjärjestyksestä tuskin on ylivoimaista epäselvyyttä.

” Vertailuperusteista riippuen kumpi vain maa, Suomi tai Ruotsi, saadaan näyttämään naapuriaan velkaisemmalta.

Varmuuden vuoksi silti: Ruotsin velkasuhde on suurempi kuin Suomen, ja vaikka ero ei ole erityisen dramaattinen, Ruotsin lukema on silti suurempi kuin Suomen eikä päinvastoin niin kuin meikäläistä talouskeskustelua hämäävä vakiohokema väittää.

Huomautettakoon vielä, että edellä esitetyt suhdeluvut ilmentävät Suomen ja Ruotsin kansallista velkaisuutta eikä valikoiden vain joko julkisen talouden tai yksityisen talouden velkaisuutta.

Jos taas velkavertailuun kaivataan kärjekästä dramatiikkaa ja räyhäköiden johtopäätösten aineksia, se onnistuu helposti – mutta edellyttää aiheen valikoivaa rajausta.

Valinta- ja vertailuperusteista riippuen kumpi vain maa, Suomi tai Ruotsi, saadaan näyttämään naapuriaan velkaisemmalta.

Suomessa julkista ja Ruotsissa yksityistä

Jos kansallisen velkaisuuden sijaan vertaillaan vain julkisen talouden velkaisuutta, niin kuin vaikuttaa olevan tapana, tulos on suomalaisittain raskauttava.

Suomen julkisen talouden velkamäärä on vähän yli 70 prosenttia suhteessa vuotuisen bruttokansantuotteen arvoon, mutta Ruotsin vastaava julkisen talouden velkasuhde on vain noin 40 prosenttia.

Maiden välinen ero on kiistaton ja kiistatta kohtalaisen suuri eikä sitä voi mitenkään selittää muuksi kuin se on: Suomen julkinen talous on tuntuvasti velkaisempi kuin Ruotsin julkinen talous.

” Suomi "häviää" Ruotsille julkisen velkaisuuden vertailussa mutta "voittaa" enemmän yksityisen velkaisuuden vertailussa.

Mutta julkinen talous ei ole yhtä kuin kansantalous eikä julkinen velkataakka ole yhtä kuin kansallinen velkataakka.

Julkisen talouden ja julkisen velan lisäksi kansantalouteen kuuluvat myös kotitalouksien ja yritysten yhdessä muodostama yksityinen talous – yksityisine velkoineen.

Ruotsin yksityisen talouden velkasuhde on tällä haavaa suurin piirtein 300 prosenttia, mutta Suomen yksityinen velkasuhde on vain noin 230 prosenttia.

Tällaisilla lukemilla Suomi "häviää" Ruotsille julkisen velkaisuuden vertailussa mutta "voittaa" enemmän yksityisen velkaisuuden vertailussa – ja siksi Suomi kirii koko (sinänsä teennäisen) velkavertailun "voittoon".

Eroa on velassa mutta myös taloudessa

Kummankin naapuruksen, Suomen ja Ruotsin, kokonaisvelkaisuuden suhdeluvut ovat parin viime vuosikymmenen kuluessa paisuneet. Eli kummallakin on nyt vastuullaan enemmän velkaa suhteessa talouden velanmaksukykyyn kuin oli vuosituhannen alussa.

Vaikka Suomen suhteellinen velkaisuus on yhä jonkin verran keveämpi kuin velkaisemman Ruotsin suhteellinen velkataakka, Suomen velkaisuus on kokonaisuudessaan paisunut nopeammin kuin Ruotsin.

Jos samaa tahtia jatkuu, olemme muutaman vuoden kuluttua tasoissa ja sen jälkeen Suomi uhkaa lipsua Ruotsin ohi.

” Suomen velkaisuus on kokonaisuudessaan paisunut nopeammin kuin Ruotsin.

Mutta miksi ihmeessä Suomi velkaantuu nopeammin kuin Ruotsi, se tuskin selviää pelkästään julkisen talouden alijäämistä ja velkaantumisesta pauhaamalla.

Selityksiä haettaessa on syytä pitää mielessä, että puheena olevat velkasuhteet ovat suhdelukuja, joissa on kaksi muuttujaa, ja jotka voivat kasvaa tai supistua kumman tahansa tai kummankin muuttujan liikkeistä.

Velkaisuuden suhdeluku syntyy, kun velkamäärä jaetaan bkt-luvulla ja kerrotaan sadalla.

Niinpä velkaisuuden suhdeluku kasvaa, jos velkamäärä kasvaa enemmän kuin bkt – ja sitäkin enemmän, jos velkamäärä kasvaa ja bkt supistuu.

Velkalukujen lisäksi olisi muistettava vertailla Suomen ja Ruotsin bkt-lukujen muutoksia ja puntaroida, löytyisikö niistä vihjeitä velkaisuudenkin muutoksiin.

Yksi varteen otettava kysymys voisi olla, mitä Ruotsin bkt:lle ja sitä myöten velkasuhteellekin tapahtui erityisesti niinä viime vuosikymmenten suurina kriisivuosina, joiden aikaan Suomen julkinen talous otti kontolleen eniten uutta velkaa.

Se tosin edellyttää yhden meikäläisen taloustabun sivuamista.

Yksi selitys löytyy valuuttaoloista

Suomi ja Ruotsi kohtasivat tahoillaan suurin piirtein saman finanssikriisin, melkein saman eurokriisin ja jokseenkin yhtä tylyn koronakriisin ja viimeksi tasan saman energiakriisin.

Mutta jostakin syystä Suomen talous näyttää silti kärsineen näistä kriiseistä enemmän ja kauemmin kuin Ruotsin talous. Vaikka kummankin naapuruksen bkt sukelsi kriisien aluksi, Ruotsin bkt näyttää jotenkin kummasti toipuvan Suomen taloutta nopeammin ja notkeammin kriisiä edeltäneisiin lukemiin.

” Ruotsilla on yksi talouden tärkeä iskunvaimennin enemmän kuin Suomella.

Tämä talouden pikainen toipuminen voi olla yksi selitys, miksi Ruotsin julkinenkin talous on selvinnyt kriisivuosista selvästi keveämmillä alijäämillä ja vähäisemmällä velkaantumisella kuin Suomen julkinen talous.

Yksi mahdollinen selitys tälle silmiin pistävälle erolle voi löytyä Suomen ja Ruotsin yhdestä perustavaa laatua olevasta talouserosta, jota ei ole kuitenkaan sopivaa mainita ääneen tai edes sivuta poliittisesti korrektissa talouskeskustelussa.

Tuo iso ero – ja taloustabu – piilee valuuttaoloissa.

Suomella on muiden euromaiden kanssa yhteinen euro ja Ruotsilla oma kruunu, joten Ruotsilla on yksi talouden tärkeä iskunvaimennin enemmän kuin Suomella.

Viime kriisien aikaan kruunu onkin heikentynyt voimakkaasti suhteessa euroon ja antanut näin Ruotsin taloudelle sellaista toipumis- ja kasvuvoimaa, jollainen on jäänyt Suomelta euromaana saamatta.

Jos sallitaan poliittisesti epäkorrekti pelkistys, Ruotsissa kriisien iskuja on pehmittänyt kruunun joustavuus, Suomessa julkisen talouden velkaantuminen.